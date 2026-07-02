بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال، سپاه پاسداران نیروهای ویژه‌ای را در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده تا شناورهای عبوری از مسیر جنوبی تنگه هرمز را پیشاپیش شناسایی کنند و عوامل سپاه همزمان می‌کوشند از طریق منابع عمانی به زمان‌بندی عبور کشتی‌ها دست یابند.

بر اساس این اطلاعات، نیروهای ویژه‌ای که سپاه در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده، به سامانه‌های گوناگون جمع‌آوری اطلاعات، شامل پست‌های دیده‌بانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانه‌های هوایی مجهزند و به‌تازگی ماموریت یافته‌اند هر شناوری را که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز دارد، از قبل شناسایی کرده و درباره آن هشدار دهند.

این اطلاعات محرمانه همچنین نشان می‌دهد عوامل سپاه به‌شکل گسترده در حال جمع‌آوری اطلاعات از منابع و عوامل عمانی هستند تا از هماهنگی‌ها و زمان‌بندی عبور کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز از پیش آگاه شوند و هشدارهای لازم را دریافت کنند.

سپاه اعلام کرده که تنها مسیرهای مجاز برای عبور و مرور از تنگه هرمز مسیرهایی هستند که جمهوری‌اسلامی اعلام کرده و به شناورهای بین‌المللی هشدار داده که از کریدور جنوبی تنگه هرمز که از آب‌های نزدیک سواحل عمان می‌گذرد و عمان و سازمان بین‌المللی دریانوردی استفاده از ان را توصیه کرده‌اند، استفاده نکنند.

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