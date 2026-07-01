خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران مصمم است کنترل خود بر تنگه هرمز و حق تعیین مسیر عبور کشتیها را تثبیت کند و در صورت لزوم، برای تحقق این هدف از زور استفاده کند.
به گزارش رویترز، این مقامها گفتند جمهوری اسلامی تا زمانی که موضوع کنترل تنگه هرمز در مذاکرات با آمریکا تعیین تکلیف نشود، درباره سایر اختلافات گفتوگو نخواهد کرد. آنها افزودند اگر توافق موقت بدون تمدید به پایان برسد، جمهوری اسلامی از اواسط ماه آگوست از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز هزینه دریافت خواهد کرد.
رویترز به نقل از یکی از این مقامها نوشت جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد وضعیت به شرایط پیش از جنگ بازگردد. به گفته این مقام، تهران خواهان ترتیبات جدیدی برای تنگه هرمز است که بر اساس آن، حق تعیین مسیر ورود و خروج کشتیها، جلوگیری از ورود شناورهایی که تهدیدی برای امنیت ایران تشخیص داده میشوند و دریافت هزینه برای خدمات اجباری را در اختیار داشته باشد.
رویترز همچنین به نقل از یکی دیگر از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران معتقد است پس از جنگ با آمریکا و اسرائیل، «یک فرصت تاریخی» برای تثبیت بلندمدت کنترل خود بر تنگه هرمز به دست آورده است.
براساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، قصد ندارد دوره ریاست غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، را تمدید کند.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، از تلاش مجتبی خامنهای برای اعمال اقتدار، بازسازی ترکیب بازیگران حکومت و نزاع باندهای قدرت، میگوید.
طالبان افغانستان اعلام کرد حملاتی هوایی به خاک پاکستان انجام داده است. در همین حال اسلامآباد خبر داد نیروهایش چهار پهپاد را در استان بلوچستان، منطقهای غنی از منابع طبیعی در جنوب این کشور، رهگیری و سرنگون کردهاند.
در تازهترین دور از درگیریهای میان دو همسایه شرقی ایران، وزارت دفاع طالبان چهارشنبه ۱۰ تیر اعلام کرد نیروهایش حملات هوایی و پهپادی را علیه آنچه «مرکز داعش» در شهر سرانان در استان مرزی بلوچستان پاکستان خواند، انجام دادهاند.
این وزارتخانه طالبان همچنین از حملاتی در نقاطی از استان خیبر پختونخوا خبر داد.
در مقابل ارتش پاکستان در بیانیهای اعلام کرد پهپادهای مهاجم بلافاصله شناسایی و منهدم شدند.
مقامهای محلی نیز حمله پهپادی را تایید کردند و گفتند یک پهپاد در نزدیکی یک مدرسه دولتی در شهر سرانان مشاهده شده است.
به گفته مقامها، دو نفر در این حمله زخمی شدند.
طالبان جنگنده در اختیار ندارد، اما بر اساس دادههای «موسسه بینالمللی مطالعات راهبردی» مستقر در لندن، دستکم شش هواپیما و ۲۳ بالگرد در اختیار دارد.
همچنین نیروهای طالبان به پهپادهایی مجهز هستند که پیشتر در درگیریها با پاکستان از آنها استفاده کردهاند.
پاکستان، افغانستان را به پناه دادن به شبهنظامیانی متهم میکند که به گفته اسلامآباد، حملات داخل پاکستان را طراحی میکنند.
طالبان افغانستان این اتهام را رد کرده و میگوید فعالیت گروههای شبهنظامی، مشکلی داخلی برای پاکستان است.
دستکم ۲۸ غیرنظامی در حملات هوایی دوشنبه هشتم تیر پاکستان به مناطق مرزی افغانستان کشته و ۴۹ نفر دیگر زخمی شدند.
اسلامآباد این حملات را پاسخی به آنچه «حملات تروریستی» در خاک پاکستان خواند، توصیف کرد.
عطاالله تارار، وزیر اطلاعرسانی پاکستان، بامداد دوشنبه، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد چهار عضو وابسته به گروه «جماعت الاحرار» در عملیات زمینی کشته شدند. جماعت الاحرار یکی از شاخههای طالبان پاکستان به شمار میرود.
این حمله، پاسخی به انفجار ششم تیر بود. ارتش پاکستان ششم تیر اعلام کرد در جریان بمبگذاری و حمله مسلحانه از سوی گروه جماعت الاحرار به یکی از مراکز نیروهای شبهنظامی «سند رنجرز» در شهر کراچی، سه نیروی این یگان کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
درگیری میان این دو متحد سابق که اکنون به رقیب یکدیگر تبدیل شدهاند، از زمستان ۱۴۰۴ تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته است. تلاشهای میانجیگرانه چین برای کاهش تنش نیز تاکنون نتیجهای در پی نداشته است.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه ۱۰ تیر در مراسم یادبود کشتهشدگان جنگ دوم لبنان در سال ۲۰۰۶، گفت اسرائیل تاکنون دو بار حملات «پیشگیرانه» علیه جمهوری اسلامی انجام داده و در صورت لزوم، بار سوم نیز حمله خواهد کرد.
کاتز همچنین با اشاره به درگیریها در لبنان گفت هدف اسرائیل بازگرداندن وضعیت به شرایط پیشین نیست، بلکه «تغییر واقعیت» و تامین امنیت ساکنان شمال این کشور است.
وزیر دفاع اسرائیل همچنین گفت ارتش این کشور از مناطقی که آنها را «مناطق امنیتی» در لبنان، سوریه و غزه توصیف کرد، عقبنشینی نخواهد کرد و «بهطور نامحدود» در این مناطق باقی خواهد ماند تا از شهروندان اسرائیل در برابر آنچه «عناصر جهادی» خواند، محافظت کند.
روزنامه اکیپ فرانسه در یادداشتی به تمجید از عملکرد فوقالعاده و تحسینبرانگیز مایکل اولیسه پرداخته است. به نوشته اکیپ، بعد از پایان بازی با سوئد تنها یک سوال باقی میماند. وقتی او در این سطح بازی میکند، چه کسی میتواند متوقفش کند؟
مایکل اولیسه، عثمان دمبله و کیلیان امباپه با درخشش بینظیر خود، شب سختی را برای مدافعان سوئد در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی رقم زدند. اما اگر قرار بود تنها یک ستاره از زمین مسابقه انتخاب شود، بدون شک آن فرد ستاره باواریاییها بود.
نمایش اولیسه همهچیز داشت؛ حتی دوندگیهای بیامان در کارهای دفاعی. هر بار که توپ به پای او میرسید، خطری جدی دفاع ناتوان سوئد را که مبهوت سرعت و تکنیک او شده بود، تهدید میکرد.
نقطه عطف بازی او پس از اولین وقت استراحت (نوشیدن آب) آغاز شد؛ جایی که ضربه قیچی تماشایی او در دقیقه ۳۵ به تیرک دروازه برخورد کرد. اگر آن توپ گل میشد، یکی از ماندگارترین گلهای تاریخ جام جهانی به ثمر میرسید.
او فرصتهای متعددی برای گلزنی داشت (دقایق ۴۲، ۴۵، ۶۱، ۶۵ و ۷۱) اما ضرباتش یا به خارج از چارچوب رفتند یا توسط زترشتروم، دروازهبان سوئد، مهار شدند. حتی در آخرین موقعیت و در یک مصاف تکبهتک، کنترل بد مانع شوت موفق او شد.
اولیسه ۱۷ بار توپ را لو داد که بیشترین آمار در تیم فرانسه بود، اما این موضوع در بین بازی فوقالعاده او اصلا به چشم نیامد.
با این حال، شماره ۱۱ خروسها زمین را دست خالی ترک نکرد. او با هوشمندی، در دقیقه ۵۳ به بارکولا پاس گل داد و سپس در فضایی بسیار فشرده، در دقیقه ۷۴ کیلیان امباپه را برای گل سوم صاحب توپ کرد. اولیسه با ثبت چهارمین و پنجمین پاس گل خود در این جام، از برونو گیمارش پیشی گرفت و در صدر جدول بهترین پاسورهای جام جهانی قرار گرفت.
او با این سطح از آمادگی، میتواند به رکورد تاریخی لیونل مسی و دیگو مارادونا (۸ پاس گل) چشم بدوزد.
فراموش نکنیم که اولیسه اولین جام جهانی خود را تجربه میکند و تنها چهار بازی در این تورنمنت انجام داده است. در تاریخ مسابقات از سال ۱۹۶۶ به بعد، تنها پله بزرگ (با ۶ پاس گل در سال ۱۹۷۰) در اولین دوره حضورش عملکردی بهتر از او داشته است.
افزون بر این، او آغازگر گل اول فرانسه نیز بود. فراتر از آمار، بازیکن سابق کریستال پالاس، جلوه بصری شگفتانگیزی از فوتبال را به نمایش گذاشت. کلاس بازی و ظرافت حرکات او، تحسین و تشویق تمامی تماشاگران حاضر در ورزشگاه متلایف را برانگیخت.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکرات فنی غیرمستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۰ تیر در دوحه آغاز شده و قطر و پاکستان نقش میانجی را در این گفتوگوها بر عهده دارند.
به گفته این منبع آگاه، جرد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان آمریکا، سهشنبه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، دیدار کردند تا زمینه را برای مذاکرات فنی فراهم کنند، اما خودشان چهارشنبه در این مذاکرات حضور ندارند.
خبرگزاری فرانسه در مصاحبه با یک دیپلمات این خبر را تایید کرد و نوشت که این مذاکرات بر تفاهمنامه میان دو طرف و پیگیری پیشرفتهای حاصلشده در نشست دریاچه لوسرن متمرکز خواهد بود.
این در حالی است که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه گفته بود طی روزهای آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی برگزار نخواهد شد. او گفت: «اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر میکنند، ارتباطی با سفر هیات ایرانی ندارد.»