غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، در دیدار جمعی از مدیران سازمان پزشکی قانونی با اشاره به حمله به زندان اوین در جنگ ۱۲ روزه گفت: «بعضی از زندانیهای فراری از آن زمان هنوز برنگشتهاند.»او افزود خیلی زندانیهای دیگری هم میتوانستند از زندان فرار کنند اما فرار نکردند و برخی که رفتند هم خودشان برگشتند.
رییس قوه قضاییه گفت: «امروز یکی از مسائل در این شرایط جنگی، ایجاد آرامش در جامعه است و نهادهای مختلف قوه قضاییه در این آرامش کمک کردهاند.»
او افزود در طول جنگها، اجازه ندادیم هیچ یک از کارهای مردم روی زمین بماند.
روابط عمومی سپاه پاسداران استان کرمانشاه اعلام کرد دو نفر از نیروهای بومی این نهاد به نامهای برهان کریسانی و خالد خالدینیا در حمله مسلحانه در شامگاه دوشنبه هشتم تیر در پاوه کشته شدند. ههنگاو نوشت خالد خالدینیا در سرکوب معترضان در جریان اعتراضات نقش داشته است.
بر اساس این گزارش، این حمله مقابل درِ منزل نفر رخ داده است.
وبسایت ههنگاو نیز گزارش داد دو عضو دیگر سپاه پاسداران به نامهای کامل شبرنگ، معروف به کامل هجیجی، و کمال عبدی به شدت مجروح شدهاند. به نوشته ههنگاو، کامل هجیجی در کما به سر میبرد.
ههنگاو همچنین گزارش داد گروهی با نام «خوری هیوا» با انتشار بیانیهای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است که خالد خالدینیا در سرکوب معترضان در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی در شهر جوانرود نقش داشته است.
روابط عمومی سپاه پاسداران استان کرمانشاه تایید کرد دو نفر از نیروهای بومی این نهاد به نامهای برهان کریسانی و خالد خالدینیا در حمله مسلحانه مقابل منزلشان در شامگاه دوشنبه هشتم تیر کشته شدند.
وبسایت ههنگاو گزارش داده بود که دو عضو دیگر سپاه پاسداران به نامهای کامل شبرنگ، معروف به کامل هجیجی، و کمال عبدی نیز به شدت مجروح شدهاند. به نوشته ههنگاو، کامل هجیجی در کما به سر میبرد.
ههنگاو همچنین نوشت گروهی با نام «خوری هیوا» با انتشار بیانیهای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است که خالد خالدینیا در سرکوب معترضان در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی در شهر جوانرود نقش داشته است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، سهشنبه ۹ تیر در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، گفت که یادداشت تفاهم با آمریکا در چارچوب سیاستهای حکومت، با هماهنگی کامل با مجتبی خامنهای و حمایت شورای عالی امنیت ملی به دست آمده است.
او تاکید کرد: «تمامی مراحل مذاکرات با هماهنگی کامل با رهبری و در چارچوب سازوکارهای مصوب انجام شد.»
پزشکیان گفت: «برخی جریانها تلاش میکنند با تخریب تیم مذاکرهکننده و زیر سوال بردن تصمیمات ملی، زمینه تضعیف دستاوردها را فراهم کنند.»
ارزیابیهای تازه از سوی اندیشکدهها و تحلیلگران متمرکز بر آسیا نشان میدهد پیامدهای جنگ جمهوری اسلامی در زمینههای مختلف برای پکن سودآور بوده است.
گفتوگو با توماج طاهباز، خبرنگار ایراناینترنشنال
مقامهای اوکراینی اعلام کردند حملات روسیه به سه شهر بزرگ این کشور دستکم ۱۰ کشته و دهها زخمی بر جای گذاشت. روسیه نیز از مقابله با موجی از حملات پهپادی اوکراین خبر داد.
خارکیف، دنیپرو و زاپوریژژیا، سه شهر بزرگ صنعتی اوکراین، از زمان آغاز جنگی که اکنون وارد پنجمین سال خود شده، بارها هدف حملات روسیه قرار گرفتهاند.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۹ تیر گزارش داد حملات گسترده روسیه به اوکراین تا بعدازظهر هشتم تیر ادامه داشت و شمار قربانیان نیز افزایش یافت.
به گفته مقامات اوکراینی، حمله موشکی به شهر دنیپرو در جنوب شرق اوکراین شش کشته و ۲۹ زخمی بر جای گذاشت. الکساندر هانژا، فرماندار منطقه، در تلگرام نوشت که یک واحد تجاری، یک مدرسه، خانههای مسکونی و خودروها هدف این حمله قرار گرفتند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در شبکه ایکس نوشت: «روسیه با شلیک موشک، زیرساختهای دنیپرو را هدف قرار داد.»
زلنسکی همچنین گفت: «ضروری است که اروپا با حداکثر توان، سامانههای دفاع ضد موشکهای بالستیک خود، از جمله سامانهها و موشکهای بومی را توسعه دهد.»
او ساعاتی بعد در پیام ویدیویی شبانه خود وعده داد به تمامی این حملات پاسخ داده خواهد شد و گفت: «ما این کار را به گونهای انجام میدهیم که پیش از هر چیز، بر ساختار حکومتی روسیه و توانایی این کشور برای ادامهدار کردن جنگ تاثیر بگذارد.»
صبح نهم تیر، خبرگزاریهای روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش دادند سامانههای پدافند هوایی روسیه طی شب گذشته ۴۱۹ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردهاند.
در زاپوریژژیا، شهری در جنوب شرق اوکراین، مقامهای محلی اعلام کردند حمله پهپادی روسیه به یک مینیبوس دو مرد و یک زن را کشت و هشت نفر دیگر، از جمله یک پسر هفت ساله، را زخمی کرد.
ایوان فدوروف، فرماندار منطقه، ویدیویی را در تلگرام منتشر کرد که یک مینیبوس سفید رنگ را با کف خونآلود، درهای عقبی آسیبدیده و پیکر یک مرد در داخل آن نشان میداد.
تصاویر رویترز نیز مینیبوسی سوخته را نشان داد که درهای عقب آن بر اثر انفجار از جا کنده شده و کف آن آغشته به خون بود.
فدوروف همچنین اعلام کرد ساعاتی بعد، انفجار یک پهپاد در نزدیکی یک اتوبوس، هفت نفر از جمله دو کودک را زخمی کرد.
جنگ بیش از گذشته در اوکراین احساس میشود
سویتلانا کومارووا، ۵۸ ساله، که همسرش در این حمله روسیه کشته شد، به رویترز گفت: «مردم بیش از گذشته جنگ را با تمام وجود احساس میکنند. دیگر چه میتوانم بگویم؟ این تروریسم است. هیچ چیز دیگری نیست.»
آناتولی ناتکین، راننده خودرویی که در نزدیکی محل حادثه آسیب دیده، این حمله را «تروریسمی بسیار شدید» توصیف کرد و گفت: «تاکنون پمپبنزینهای زیادی آسیب دیدهاند.»
مقامها در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین در شمال شرق این کشور، گفتند که یک بمب هدایتشونده، جان زنی ۲۳ ساله را گرفت و ۱۰ نفر دیگر را زخمی کرد.
ایهور ترخوف، شهردار خارکیف، گفت این حمله به یک تراموا و بیش از ۱۵ خودرو آسیب رساند.
تصاویر رویترز نشان دادند نیروهای پلیس و کارشناسان پزشکی قانونی در حال بررسی محل حادثه هستند و پیکر فردی که با برزنت پوشانده شده، در نزدیکی محل دیده میشود.
کمتر از یک ساعت بعد، یک بمب هدایتشونده دیگر نیز به این شهر اصابت کرد، اما منفجر نشد.