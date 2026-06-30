دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد، برای چندمین روز متوالی با برگزاری تجمع به حضوری شدن امتحانات خود اعتراض کردند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد شماری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، سهشنبه نهم تیرماه مقابل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در تهران تجمع کردند.
دانشجویان در این تجمع شعارهایی مانند «دانشجو داد بزن/ حقات رو فریاد بزن» سردادند.
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اکونومیست گزارش کرده است ترکیه برنامه گستردهای برای استفاده اقتصادی از شرایط پیش آمده در پی جنگ ایران دارد. ظرفیت بنادر استانبول تکمیل شده است و گردشگران به جای دبی به بازارهای استانبول رفتهاند، اما چالشهایی نیز در بین است.
در حالی که جنگ اخیر خسارتهای گستردهای برای ایران داشته و پیشبینیهایی از تاثیرات منفی آن بر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس منتشر شده، برای ترکیه، هم فرصت بوده و هم تهدید.
جهش قیمت نفت باعث شد نرخ تورم ماهانه در ترکیه در ماه میلادی آوریل، برای دومین بار طی یک سال گذشته از چهار درصد فراتر رود. با این حال، بحران در کشورهای همسایه برای آنکارا فرصتی اقتصادی نیز ایجاد کرده است.
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در حالی که انتظار میرفت اعضای تیم ملی پس از حذف از جام جهانی ۲۰۲۶ هرچه زودتر برای بازگشت به ایران و پاسخگویی درباره عملکرد خود آماده شوند، آنها پیش از ترک مکزیک راهی یکی از مراکز خرید شهر تیخوانا شدند.
مارکا، رسانه مطرح اسپانیایی گزارش داده که بازیکنان تیم ملی در این مرکز خرید با شماری از شهروندان مکزیکی دیدار کردند، عکس یادگاری گرفتند، برای هواداران امضا دادند و حتی در فضایی دوستانه کنار آنها به صرف غذا پرداختند.
مارکا همچنین نوشته، ملیپوشان در این دیدار از مهماننوازی مردم تیخوانا قدردانی کردند و اعلام کردند که در مدت اقامت خود در این شهر احساس غربت نداشتند و تیخوانا برای آنها به خانهای دور از وطن تبدیل شده بود. در مقابل، تعدادی از هواداران مکزیکی نیز برای بدرقه تیم ملی در محل حاضر شدند و با بازیکنان خداحافظی کردند.
انتشار تصاویر این برنامه در حالی صورت گرفته که عملکرد تیم ملی در جام جهانی با انتقادهای فراوانی از سوی کارشناسان و هواداران همراه بوده است.
با اعلام رسمی فدراسیون فوتبال مطابق با برنامه اعلام شده، پرواز تیم ملی ساعت ۱۳ چهارشنبه ۱۰ تیر در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین خواهد نشست.
منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند تیراندازی مرزبانان جمهوری اسلامی به شهروندان افغانستان در شامگاه دوشنبه هشتم تیر، شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. این شهروندان در نزدیکی مرز هرات هدف قرار گرفتند.
آمار دقیق قربانیان هنوز مشخص نیست، اما یکی از منابع آگاه گفت دستکم دو نفر در این تیراندازی جان باختند. این حادثه در دو روستای مرزی کمانه و بنیاد خان، از توابع ولسوالی کوهستان در ولایت هرات رخ داد.
به گفته منابع، این افراد قصد داشتند به صورت گروهی وارد خاک ایران شوند که هدف تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
به گفته یک منبع که از وضعیت روستای کمانه مطلع است، مجروحان برای درمان به هرات منتقل شدهاند. او افزود که از سرنوشت و وضعیت دیگر افراد این گروه که در خاک ایران هدف تیراندازی قرار گرفتهاند، تاکنون اطلاعی در دست نیست.
تا زمان انتشار این خبر، مقامهای جمهوری اسلامی ایران و طالبان درباره این حادثه اظهارنظری نکردهاند.
مرزبانان جمهوری اسلامی پیش از این نیز بارها به سوی شهروندان افغانستان که قصد ورود به خاک ایران را داشتند، تیراندازی کردهاند.
اوایل خرداد امسال، سازمان حقوق بشری «حالوش» اعلام کرد که در پی تیراندازی مرزبانان جمهوری اسلامی در منطقه بچهراهی استان سیستان و بلوچستان به سوی گروهی از شهروندان افغانستان، دستکم سه نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
وبسایت خبری اکسیوس سهشنبه ۹ تیر گزارش داد که یکی از مهمترین نقاط اختلاف در مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی، اسرائیل و لبنان، به دو مسیر موازی دیپلماتیک بازمیگردد که جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هدایت کردهاند.
بر اساس این گزارش، در مسیری که روبیو دنبال کرده، هدف جلوگیری از نفوذ تهران در لبنان بوده و چارچوب توافق صلح میان اسرائیل و لبنان نیز بر همین اساس تنظیم شده است. در مقابل، در توافقی که ونس با جمهوری اسلامی درباره لبنان به دست آورده، به ایران نقشی در روند آتشبس میان اسرائیل و حزبالله داده شده است.
اکسیوس نوشت این تفاوت به اندازهای موجب ابهام شد که مذاکرهکنندگان اسرائیلی و لبنانی هفته گذشته از میانجیهای آمریکایی خواستند مشخص کنند کدام یک از این دو مسیر، سیاست رسمی دولت آمریکا محسوب میشود.
تفاهمنامه ۲۷ خرداد میان آمریکا و جمهوری اسلامی به طور ضمنی خروج اسرائیل از لبنان را بخشی از توافق نهایی میداند، اما توافق صلحی که جمعه پنجم تیر میان اسرائیل و لبنان امضا شد، خروج نیروهای اسرائیلی را تدریجی و مشروط به خلع سلاح حزبالله کرده است.
به نوشته آکسیوس، حزبالله و متحدانش این توافق را رد کرده و خواستار اجرای تفاهمنامه واشینگتن و تهران شدهاند.
با این حال، مقامهای دولت آمریکا به اکسیوس گفتهاند این دو توافق با یکدیگر در تضاد نیستند.
به گفته آنها، تفاهمنامه با جمهوری اسلامی بر حاکمیت لبنان تاکید دارد و توافق میان اسرائیل و لبنان نیز با امضای دولت لبنان، در چارچوب همان اصل قرار میگیرد.
آنها همچنین تاکید کردند که میان ونس و روبیو اختلافی وجود ندارد و هر دو در حال اجرای سیاستهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هستند.
وبسایت خبری اکسیوس سهشنبه ۹ تیر در گزارشی نوشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حالی تلاش میکند به توافقی با جمهوری اسلامی دست یابد که دو تن از نزدیکترین مقامهای دولت او، یعنی جیدی ونس، معاون رییسجمهوری، و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، رویکردهای متفاوتی در قبال این مذاکرات دارند.
بر اساس این گزارش، ونس از رویکردی محتاطانهتر حمایت میکند و دستیابی به توافق با تهران را راهی برای پایان دادن به تنشها، بازگشایی تنگه هرمز و کمک به ثبات اقتصاد آمریکا میداند. در مقابل، روبیو موضعی سختگیرانهتر دارد و بر حفظ فشار بر جمهوری اسلامی تاکید میکند، هرچند از روند مذاکرات نیز حمایت میکند.
اکسیوس به نقل از یکی از مشاوران ارشد دولت ترامپ نوشت که ونس و روبیو دو جنبه متفاوت از سیاست خارجی رییسجمهوری آمریکا را نمایندگی میکنند. این مشاور گفت: «آنها مانند ابزارهای مختلف یک چاقوی سوئیسی هستند و این ترامپ است که تصمیم میگیرد از هر کدام در چه زمانی استفاده کند.»
بر اساس این گزارش، موفقیت مذاکرات و تاثیر آن بر ثبات بازارهای جهانی نفت، به توانایی ترامپ در ایجاد توازن میان منافع جمهوری اسلامی، اسرائیل و لبنان و بهرهگیری از این دو رویکرد بستگی دارد.