وب‌سایت خبری اکسیوس سه‌شنبه ۹ تیر گزارش داد که یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف در مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی، اسرائیل و لبنان، به دو مسیر موازی دیپلماتیک بازمی‌گردد که جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هدایت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در مسیری که روبیو دنبال کرده، هدف جلوگیری از نفوذ تهران در لبنان بوده و چارچوب توافق صلح میان اسرائیل و لبنان نیز بر همین اساس تنظیم شده است. در مقابل، در توافقی که ونس با جمهوری اسلامی درباره لبنان به دست آورده، به ایران نقشی در روند آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله داده شده است.

اکسیوس نوشت این تفاوت به اندازه‌ای موجب ابهام شد که مذاکره‌کنندگان اسرائیلی و لبنانی هفته گذشته از میانجی‌های آمریکایی خواستند مشخص کنند کدام یک از این دو مسیر، سیاست رسمی دولت آمریکا محسوب می‌شود.

تفاهم‌نامه ۲۷ خرداد میان آمریکا و جمهوری اسلامی به طور ضمنی خروج اسرائیل از لبنان را بخشی از توافق نهایی می‌داند، اما توافق صلحی که جمعه پنجم تیر میان اسرائیل و لبنان امضا شد، خروج نیروهای اسرائیلی را تدریجی و مشروط به خلع سلاح حزب‌الله کرده است.

به نوشته آکسیوس، حزب‌الله و متحدانش این توافق را رد کرده و خواستار اجرای تفاهم‌نامه واشینگتن و تهران شده‌اند.

با این حال، مقام‌های دولت آمریکا به اکسیوس گفته‌اند این دو توافق با یکدیگر در تضاد نیستند.

به گفته آنها، تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی بر حاکمیت لبنان تاکید دارد و توافق میان اسرائیل و لبنان نیز با امضای دولت لبنان، در چارچوب همان اصل قرار می‌گیرد.

آنها همچنین تاکید کردند که میان ونس و روبیو اختلافی وجود ندارد و هر دو در حال اجرای سیاست‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هستند.