مارسکا که پیش از این یکی از دستیاران گواردیولا در منچسترسیتی بود، تابستان ۲۰۲۴ پس از قهرمانی با لسترسیتی، هدایت چلسی را بر عهده گرفت. او در نخستین فصل حضورش، آبی‌های لندن را به قهرمانی لیگ کنفرانس اروپا رساند و سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را نیز برای این تیم کسب کرد. چلسی همچنین با هدایت او، پیش از آغاز فصل ۲۶-۲۰۲۵، عنوان قهرمانی جام جهانی باشگاه‌ها ۲۰۲۵ را نیز به دست آورد.

با این حال، همکاری مارسکا و چلسی در میانه فصل ۲۶-۲۰۲۵ به پایان رسید. باشگاه چلسی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد سرمربی ایتالیایی از پاییز سال گذشته به مدیران باشگاه اطلاع داده بود که در صورت فراهم شدن فرصت جانشینی گواردیولا، علاقه‌مند به حضور در منچسترسیتی است.

به گفته چلسی، برای مدیران باشگاه مشخص شده بود که مارسکا تمرکز کامل خود را روی این فرصت گذاشته و با وجود داشتن قراردادی بلندمدت، تصمیم خود را برای ترک استمفوردبریج گرفته است.

چلسی همچنین اعلام کرد مارسکا در دسامبر ۲۰۲۵ به طور ناگهانی از سمت خود استعفا داد؛ اتفاقی که به اعتقاد مدیران باشگاه، ضربه بزرگی به تیم در میانه فصل وارد کرد. در این بیانیه آمده است که باشگاه برای حفظ منافع بازیکنان، هواداران و اعتبار چلسی ناچار به پذیرش استعفای او شد و در ادامه نیز توافق‌های محرمانه‌ای با منچسترسیتی و خود مارسکا درباره پرداخت غرامت انجام شد.

مارسکا نیز در پیامی خطاب به هواداران چلسی، بابت نحوه جدایی‌اش عذرخواهی کرد و گفت: «می‌دانم جدایی من از چلسی در میانه فصل باعث ایجاد اختلال برای باشگاه شد و بابت آن عذرخواهی می‌کنم. چنین چیزی نه قصد من بود و نه خواسته‌ام.»