قطر توصیه کرد ناوبری و برخی فعالیتهای دریایی در این کشور تعلیق شود
قطر دوشنبه توصیه کرد که ناوبری و برخی دیگر از فعالیتهای دریایی در این کشور تا اطلاع ثانوی متوقف شود.
وزارت حملونقل قطر اعلام کرد که این اقدام احتیاطی شامل قایقهای تفریحی و ماهیگیری، جتاسکیها و تمامی دیگر شناورهای دریایی میشود.
این وزارتخانه افزود شناورهایی که مشمول مفاد کنوانسیونهای بینالمللی دریایی هستند از این تصمیم مستثنی هستند.
خبرگزاری رویترز نوشت که در این اطلاعیه دلیلی برای این اقدام ارائه نشده است، اما این تصمیم یک روز پس از آن اتخاذ شد که قطر اعلام کرد یکی از شهروندانش به دلیل جراحات ناشی از «عملیات نظامی در منطقه» جان خود را از دست داد.
باشگاه منچسترسیتی به صورت رسمی از انتصاب انزو مارسکا به عنوان سرمربی جدید این تیم خبر داد. این مربی ایتالیایی با امضای قراردادی سهساله، جانشین پپ گواردیولا شد و پس از چند سال، این بار در قامت سرمربی به ورزشگاه اتحاد بازگشت.
مارسکا که پیش از این یکی از دستیاران گواردیولا در منچسترسیتی بود، تابستان ۲۰۲۴ پس از قهرمانی با لسترسیتی، هدایت چلسی را بر عهده گرفت. او در نخستین فصل حضورش، آبیهای لندن را به قهرمانی لیگ کنفرانس اروپا رساند و سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را نیز برای این تیم کسب کرد. چلسی همچنین با هدایت او، پیش از آغاز فصل ۲۶-۲۰۲۵، عنوان قهرمانی جام جهانی باشگاهها ۲۰۲۵ را نیز به دست آورد.
با این حال، همکاری مارسکا و چلسی در میانه فصل ۲۶-۲۰۲۵ به پایان رسید. باشگاه چلسی در بیانیهای رسمی اعلام کرد سرمربی ایتالیایی از پاییز سال گذشته به مدیران باشگاه اطلاع داده بود که در صورت فراهم شدن فرصت جانشینی گواردیولا، علاقهمند به حضور در منچسترسیتی است.
به گفته چلسی، برای مدیران باشگاه مشخص شده بود که مارسکا تمرکز کامل خود را روی این فرصت گذاشته و با وجود داشتن قراردادی بلندمدت، تصمیم خود را برای ترک استمفوردبریج گرفته است.
چلسی همچنین اعلام کرد مارسکا در دسامبر ۲۰۲۵ به طور ناگهانی از سمت خود استعفا داد؛ اتفاقی که به اعتقاد مدیران باشگاه، ضربه بزرگی به تیم در میانه فصل وارد کرد. در این بیانیه آمده است که باشگاه برای حفظ منافع بازیکنان، هواداران و اعتبار چلسی ناچار به پذیرش استعفای او شد و در ادامه نیز توافقهای محرمانهای با منچسترسیتی و خود مارسکا درباره پرداخت غرامت انجام شد.
مارسکا نیز در پیامی خطاب به هواداران چلسی، بابت نحوه جداییاش عذرخواهی کرد و گفت: «میدانم جدایی من از چلسی در میانه فصل باعث ایجاد اختلال برای باشگاه شد و بابت آن عذرخواهی میکنم. چنین چیزی نه قصد من بود و نه خواستهام.»
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، در جمع اعضای تیم ملی و مدیران فدراسیون در تیخوانا، با قدردانی از تلاشهای بازیکنان و کادر فنی در جام جهانی ۲۰۲۶، تاکید کرد که ملیپوشان تا آخرین لحظه برای «موفقیت و خوشحال کردن مردم ایران جنگیدند و برابر یکی از میزبانان جام جهانی نیز مغلوب نشد.»
رییس فدراسیون فوتبال گفت: «از زحمات و تلاشهای همه اعضای تیم ملی صمیمانه تشکر میکنم. بازیکنان و کادر فنی تا آخرین نفس جنگیدند و با تمام توان برای شادی دل مردم عزیز ایران تلاش کردند. تیم ملی در سه مسابقه خود نه تنها شکست نخورد، بلکه برابر یکی از میزبانان جام جهانی نیز مغلوب نشد و در تمامی دقایق این سه دیدار، نمایشی پرانگیزه، متعصبانه و قابل احترام ارائه داد.»
او گفت: «به همه اعضای تیم ملی، از کادر مدیریتی و اجرایی، مربیان پرتلاش، بازیکنان و سایر عوامل، خدا قوت میگویم و از زحمات ارزشمند آنها قدردانی میکنم.»
تاج ادامه داد: «مسیر فوتبال ملی، مسیری پویا و مستمر است و پس از پایان هر رویداد، با ارزیابی دقیق عملکردها میتوان زمینه پیشرفت و موفقیتهای بیشتر را فراهم کرد.»
بیش از دو هفته است که اختلال در سیستم بانکی ایران دسترسی شهروندان به حسابهایشان، انجام خریدهای روزمره، انتقال پول و برداشت وجه نقد را با مشکل روبهرو کرده است.
روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد این وضعیت، در کنار فشارهای اقتصادی پس از جنگ و آتشبس، زندگی بسیاری از مردم را مختل کرده است.
پولهایی که از حسابها کم شد، اما به مقصد نرسید
اختلال در خدمات برخی بانکها از ۲۳ خرداد در ایران آغاز شد و مردم در استفاده از همراهبانک و انجام برخی تراکنشهای روزمره با مشکلاتی مواجه شدند.
بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی خود، دلیل این اختلال را «حمله سایبری» به زیرساخت این بانکها اعلام کرد و گفت اطلاعات مشتریان آسیب ندیده، دادههای بانکی محفوظ مانده و هیچ دسترسی غیرمجازی به آنها صورت نگرفته است.
با این وجود، پس از گذشت دو هفته، پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که مشکلات بانکی هنوز برطرف نشده است.
مخاطبان میگویند کماکان در استفاده از همراهبانک، اینترنتبانک، کارتبهکارت، خدمات چک، دریافت موجودی و برخی تراکنشهای روزمره با خطا، کندی یا انجام نشدن موفق عملیات مواجهاند.
شماری از پیامها از پولهایی حکایت دارد که از حساب شهروندان کسر شده، اما به حساب مقصد نرسیدهاند.
یکی از شهروندان نوشت هفتم تیر مبلغ پنج میلیون تومان از حسابش در بانک صادرات به کارت بانک رفاه واریز کرده، اما با وجود کسر شدن پول، این مبلغ به حساب مقصد منتقل نشده است.
مخاطبی از تهران خبر داد پس از بازنشستگی، از او خواستهاند در بانک صادرات حساب باز کند، اما اکنون نهتنها این بانک خدمات مناسبی نمیدهد، بلکه طی روزهای اخیر و پس از اختلال گسترده در سیستمهای بانکی، مبلغ ۵۰ میلیون تومان از حسابش بدون هیچ توضیحی کسر شده است.
شهروند دیگری به قطعی سیستم بانک تجارت اشاره کرد و نوشت از سوم تیرماه پولی به حسابش واریز شده، اما هنگام مراجعه به بانک با وجود داشتن کد پیگیری، به او گفتهاند چنین واریزی انجام نگرفته است.
بنا بر روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال، اختلال در دستگاههای کارتخوان، خرید و فروش روزمره را هم مختل کرده است.
در برخی موارد پول از حساب مشتری کم میشود، اما به حساب فروشنده نمیرسد و شهروندان میگویند بانکها، از جمله بانک ملی، پاسخ روشنی درباره سرنوشت این تراکنشها نمیدهند.
شهروندی در پیام خود با اشاره به همین مساله گفت در چنین شرایطی حتی امکان کارتبهکارت کردن به حساب فروشنده از طریق اپلیکیشنهای بانکی وجود ندارد و خرید کردن غیرممکن شده است.
یکی دیگر از مخاطبان نوشت: «نه خرید اینترنتی امکانپذیر است، نه کارتبهکارت، نه خرید با دستگاه کارتخوان و نه دسترسی عادی به حساب بانکی. این معضلات در کنار گرانی و فقر، فقط فشار را بر مردم بیشتر کرده است.»
یک صاحب کسبوکار هم از تاثیر این اختلال بر شغلش خبر داد و گفت: «واریزیها وارد کارت نمیشود و همین مساله کسبوکارم را مختل کرده است. ما مردم باید هرچه سریعتر پولهایمان را از بانک بیرون بکشیم.»
اختلال در سیستم بانکی تنها به تراکنشهای ناموفق و کارتخوانها محدود نمانده و به گفته مخاطبان، دسترسی عادی شهروندان به حسابهایشان را هم مختل کرده است.
یکی از مخاطبان در پیامی نوشت پول در حسابها جابهجا میشود، اما پیامک تراکنشها ارسال نمیشود، صورتحساب فعال نیست و امکان دریافت موجودی هم وجود ندارد.
شهروند دیگری نیز از واریز نشدن سود بانکی و قطع پیامکهای تراکنشها خبر داد.
به گفته او، پیگیری وضعیت حساب و اطلاع از جابهجایی پول از سوی مشتریان بانکها تا به امروز ناکام مانده است.
بلوکه شدن حساب شهروندان در بانکهایی همچون ملی، سپه، صادرات، رفاه و حتی بلو بانک از جمله مواردی است که بارها در پیامها به آن اشاره شده است.
مسدود شدن حسابها در حالی ادامه دارد که بسیاری از مردم، بهویژه کارمندان و بازنشستگان، در انتظار دریافت حقوق خود بودهاند و حالا حتی دسترسی به حداقل منابع مالی روزمره برایشان دشوار شده است.
یکی از شهروندان با گلایه از اختلال و قابلدسترس نبودن بانکهایی مانند ملی نوشت: «کارمندان هنوز حقوق نگرفتهاند. من هفتهای چهار روز کار میکنم و الان که باید حقوق ماهیانه را واریز کنند، حسابم بلوکه شده است.»
چکهایی که برگشت خورد، اقساطی که برداشت شد
قطع خدمات بانکی طی روزهای اخیر همچنین موجب برگشت خوردن چکها و بلاتکلیفی در پرداختها شده است.
یکی از مخاطبان در پیامی به ایراناینترنشنال خبر داد بانکها چکها را پاس نمیکنند و انتقالهای بانکی هم انجام نمیگیرد، اما در همین شرایط، اقساط بانکی همچنان بهموقع از حسابها برداشت میشود.
شهروندی از اصفهان گفت: «برای خرید یک تلویزیون به فروشنده چک دادم و با وجود اینکه پول به اندازه در حساب بانکی داشتم، اما چک برگشت خورده و امکان برداشت پول نبوده است.»