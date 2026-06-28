خبرگزاری رویترز یک‌شنبه هفتم تیر گزارش داد پوتین در نشست مقام‌های ارشد روسیه درباره تامین و توزیع سوخت گفت مسکو باید پیامدهای حملات پهپادی اوکراین به تاسیسات نفتی را به حداقل برساند.

او با اشاره به تداوم بحران سوخت افزود: «همه شما به‌خوبی می‌دانید که مشکلات رانندگان و کسب‌وکارها همچنان ادامه دارد. متاسفانه هنوز هم در جایگاه‌های سوخت صف وجود دارد.»

به گفته پوتین، مسکو باید پیامدهای «حملات تروریستی اوکراین به اهداف غیرنظامی و زیرساخت‌ها» را تا حد ممکن کاهش دهد.

اوکراین در هفته‌های اخیر حملات میان‌برد و دوربرد خود به اهداف صنعتی در روسیه و مناطق تحت کنترل مسکو در خاک اوکراین را افزایش داده است.

به گزارش رویترز، تمرکز اصلی این حملات بر تاسیسات نفتی روسیه بوده است.

رویترز سوم تیر به نقل از منابع آگاه گزارش داد پالایشگاه نفت مسکو پس از وارد آمدن خسارات گسترده در حملات پهپادی اوکراین، دست‌کم تا پایان سال جاری میلادی از مدار خارج خواهد بود.

۳۱ خرداد نیز در پی حملات پهپادی اوکراین به منطقه کراسنودار روسیه و شبه‌جزیره کریمه، پنج نفر کشته شدند.

این حملات که زیرساخت‌های انرژی و تدارکاتی را هدف قرار داد، به تشدید بحران سوخت و توقف فروش بنزین به شهروندان در کریمه منجر شد.

احتمال توقف صادرات گازوئیل روسیه

رییس‌جمهوری روسیه در ادامه اظهارات خود اعلام کرد برای جبران کمبودها در شرایط کنونی، از ذخایر بنزین استفاده شده و میزان این ذخایر اکنون به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسیده است.

پوتین ابراز امیدواری کرد تولید بنزین در ماه ژوئیه از سطح تولید در ژوئن فراتر رود.

به گفته او، ممنوعیت کامل صادرات گازوئیل همچنان یکی از گزینه‌های کرملین برای مهار بحران سوخت به شمار می‌رود و در دست بررسی قرار دارد.

با این حال، خبرگزاری اینترفکس به نقل از الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، گزارش داد در شرایط کنونی، نیازی به ممنوعیت صادرات گازوئیل وجود ندارد.

روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

پوتین در ادامه گفت کارگروه ویژه تامین سوخت به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت است و شرایط موجود مستلزم «اقداماتی نظام‌مند متناسب با ابعاد چالش‌های کنونی» برای افزایش عرضه سوخت و حفظ قیمت‌ها در سطحی معقول است.

او بر اهمیت تامین سوخت بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: «باید همه تلاش خود را به کار بگیریم تا برنامه‌های فصلی تامین سوخت برای واحدهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن بدون وقفه اجرا شود، زیرا برداشت محصول به آن وابسته است.»

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۲۶ خرداد پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود، در حاشیه نشست گروه هفت اعلام کرد مسکو باید با کی‌یف به توافق صلح دست یابد.