بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در شهرهای مختلف از جمله اهواز، اصفهان، تهران، دزفول، رشت، شوش، کرمانشاه و مشهد در اعتراض به بی‌پاسخ ماندن مطالبات معیشتی، درمانی و صنفی خود راهپیمایی و تجمع کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای شوش، کرخه و هفت‌تپه یک‌شنبه هفتم تیر با وجود گرمای بالای ۵۰ درجه در شوش راهپیمایی کردند و شعارهایی از جمله «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» و «تا حق خود نگیریم، از پای نمی‌نشینیم» سردادند.

در اهواز، بازنشستگان و کارگران بازنشسته در فرهنگ‌شهر، میدان کارگر، تجمع کردند و خواستار اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و رسیدگی به مشکلات معیشتی و درمانی شدند.

خبرگزاری ایلنا نیز از تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز، شوش، رشت، کرمانشاه و مشهد خبر داد و مطالبات آنان را اجرای قوانین، متناسب‌سازی حقوق، و پرداخت مطالبات مزدی و بدهی دولت به تامین اجتماعی اعلام کرد.

در تهران، بازنشستگان با شعارهایی از جمله «نان گران، دارو گران، دولت شده دشمن جان»، «کارگر زندانی، آزاد باید گردد» و «معلم زندانی، آزاد باید گردد» به وضعیت معیشتی و بازداشت فعالان صنفی اعتراض کردند.

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