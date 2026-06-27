مرکز آمار ایران از ثبت ارقام بیسابقه در تورم خردادماه خبر داد و اعلام کرد هزینه خانوارها برای خرید یک سبد یکسان از کالاها و خدمات، نسبت به خرداد سال گذشته حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است.
آرش ازرمی، دبیر بخش اقتصادی ایراناینترنشنال، گفت: «با توجه به تحولات سیاسی، به نظر نمیآید جمهوری اسلامی بهبود معیشت مردم را در اولویت قرار دهد و این موضوع میتواند به افزایش بیشتر تورم در سراسر کشور منجر شود.»
وزارت خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیهای از توافق میان لبنان و اسرائیل با حمایت آمریکا استقبال کرد و آن را گامی مثبت در جهت تقویت ثبات منطقهای دانست.
در این بیانیه از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به دلیل نقش آنها در این توافق قدردانی شده و بر اهمیت هماهنگی بینالمللی برای جلوگیری از تشدید تنشها و پیامدهای انسانی و امنیتی آن اشاره شده است.
وزارت خارجه امارات همچنین همبستگی کامل این کشور با لبنان را اعلام کرد و این توافق را گامی مهم در مسیر تقویت حاکمیت دولت لبنان، در دست گرفتن انحصار سلاح از سوی دولت و جلوگیری از فعالیت گروههای مسلح خارج از چارچوب حکومت دانست.
در پایان بیانیه، حمایت امارات از وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و پشتیبانی از مردم این کشور برای دستیابی به امنیت، ثبات، توسعه و شکوفایی اعلام شده است.
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، حمله جمهوری اسلامی با چند پهپاد به بحرین را بهشدت محکوم کرد و آن را «حملهای خائنانه» علیه این کشور و زیرساختها و تاسیسات غیرنظامی آن خواند.
البدیوی در بیانیهای گفت ادامه هدف قرار دادن تاسیسات غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی از سوی جمهوری اسلامی، همزمان با تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای تثبیت صلح، امنیت و حل بحران، نشاندهنده تمایل تهران به تضعیف ابتکارهای مهار بحران و جلوگیری از همه تلاشها برای دستیابی به امنیت و ثبات در منطقه است.
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس همچنین بر حمایت کامل این شورا از همه اقدامهای بحرین برای تقویت امنیت، حفظ حاکمیت و صیانت از تمامیت ارضی این کشور تاکید کرد.
در گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز و ماکیان، ۱۷۸.۲ درصد، لبنیات و تخم مرغ، ۱۵۱.۹ درصد، چای و قهوه ۱۰۲ درصد و شکر و شیرینیجات، ۱۰۱.۶ درصد گزارش شده است.
تورم نقطه به نقطه سایر گروههای خوراکیها و آشامیدنیها بین ۶۴ تا ۱۰۰ درصد گزارش شده است.
تورم نقطه به نقطه دخانیات نیز ۱۷۳.۸ درصد و تورم سالانه این گروه ۹۵.۴ درصد گزارش شده است.
گروه مسکن و انرژی: افزایش تا ۱۰۹ درصد
تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن ۳۱.۲ درصد و خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی ۷۷.۵ درصد گزارش شده است.
در این گروه، تورم نقطه به نقطه، آب، برق و سوخت ۱۰۹.۴ درصد گزارش شده است.
افزایش قیمت سایر بخشها
تورم نقطه به نقطه در گروه بهداشت و درمان، ۸۱.۴ درصد، در بخش خرید وسایل نقلیه، ۱۲۴.۱ درصد، در بخش استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی ۹۷.۶ درصد، در بخش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ۸۲.۵ درصد، در بخش ارتباطات ۸۸.۲ درصد، در بخش تفریح و فرهنگ ۹۰.۴ درصد و در بخش آموزشی ۴۸.۴ درصد گزارش شده است.