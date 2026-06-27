مهر: مقامها یا نهادهای نظامی و انتظامی صدای انفجار در سیریک را تایید یا تکذیب نکردهاند
خبرگزاری مهر، نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی، گزارش داد: «در اولین ساعات بامداد یکشنبه، صدای انفجارهایی در سیریک شنیده شده است.»
این خبرگزاری اشاره کرد: «تا این لحظه، هیچ مقام رسمی یا نهادهای نظامی و انتظامی منطقه ماهیت این صداها را تایید یا تکذیب نکرده است» و افزود: «برخی منابع مدعی شدهاند که صدای انفجار در بندر طاهرویه بوده، اما هنوز هیچ منبع رسمی آن را تأیید نکرده است.»
مهر همچنین نوشت که جمعه شب نیز شهرستان سیریک در استان هرمزگان شاهد حملات نیروهای سنتکام بود.