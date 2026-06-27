ائتلاف دریایی تحت رهبری آمریکا سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز را بالا برد
مرکز مشترک اطلاعات دریایی (جیامآیسی)، وابسته به ائتلاف دریایی تحت رهبری آمریکا، اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز پس از حمله به کشتیهای تجاری به سطح «قابل توجه» افزایش یافته است.
این مرکز در اطلاعیهای هشدار داد دریانوردان باید احتمال وجود مین در تنگه هرمز را در نظر بگیرند و انتظار حضور نیروهای دریایی برای ادامه عملیات مینروبی، ترافیک سنگین در مسیرهای عبور و برقراری تماس رادیویی از سوی نیروهای دریایی را داشته باشند.
جیامآیسی همچنین اعلام کرد مسیر جنوبی تنگه هرمز برای تسهیل همزمان عبور کشتیهای ورودی و خروجی گسترش یافته است و از کشتیها خواست برای اطلاع از مسیرهای ایمن با مرکز هدایت و راهنمایی کشتیرانی نیروی دریایی فرماندهی مرکزی آمریکا در ارتباط باشند.
همزمان با ادامه حملات متقابل روسیه و اوکراین، مسکو از تصرف یک روستا در شرق اوکراین خبر داد و کییف نیز اعلام کرد با موشکهای ساخت داخل، یک کارخانه تولید تجهیزات نظامی را در خاک روسیه هدف قرار داده است.
خبرگزاری رویترز شنبه ششم تیر ماه گزارش داد حملات روسیه به زیرساختهای انرژی اوکراین و مناطق مسکونی، دستکم سه کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت.
از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل روستای «نووسکلیواته» در منطقه «دنیپروپتروفسک» اوکراین را به دست گرفتند.
خبرگزاری دولتی ریانووستی این خبر را به نقل از وزارت دفاع روسیه منتشر کرد، اما رویترز تاکید کرد که نتوانسته است این ادعا را به طور مستقل تایید کند.
در مقابل، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، گفت نیروهای این کشور با استفاده از موشکهای ساخت داخل موسوم به «فلامینگو»، یک کارخانه دفاعی را در منطقه «ولگوگراد» روسیه هدف قرار دادهاند.
به گفته او، این کارخانه سامانههای توپخانهای و قطعات سامانههای پرتاب موشک تولید میکرد و حمله اوکراین باعث آتشسوزی در مجموعه صنعتی «تیتان-باریکادی» شد.
اسرائیل و لبنان پس از چند روز مذاکره به میانجیگری آمریکا از توافق بر سر یک چارچوب برای دستیابی به امنیت و صلح پایدار خبر دادند. بنیامین نتانیاهو توافق با لبنان را دستاوردی بزرگ و ضربهای بزرگ به جمهوری اسلامی خواند.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
تیم ملی کیپورد با ثبت یکی از بزرگترین شگفتیهای جام جهانی ۲۰۲۶، برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله حذفی این رقابتها صعود کرد و حالا باید در مرحله یکشانزدهم نهایی به مصاف مدافع عنوان قهرمانی، آرژانتین، برود.
نماینده آفریقا که تنها حدود ۵۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و در رده شصتوهفتم جهان قرار گرفته، مرحله گروهی را بدون شکست پشت سر گذاشت. کیپورد ابتدا مقابل اسپانیا، قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰، به تساوی بدون گل رسید، سپس برابر اروگوئه، قهرمان دو دوره جهان، به تساوی ۲ بر ۲ دست یافت و در آخرین دیدار نیز با تساوی بدون گل مقابل عربستان، صعود تاریخی خود را قطعی کرد.
در دیگر دیدار همزمان، اسپانیا با شکست اروگوئه صدرنشین گروه شد و کیپورد نیز با سه امتیاز و قرار گرفتن در رده دوم، جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد.
لحظات پایانی مسابقه، صحنههایی احساسی و فراموشنشدنی را رقم زد. بازیکنان کیپورد با تلفن همراه، ثانیههای پایانی دیدار اسپانیا و اروگوئه را دنبال میکردند و با سوت پایان آن مسابقه، ورزشگاه هیوستون غرق در شادی شد. هواداران اشک شوق میریختند و بازیکنان نیز جشنی تاریخی برپا کردند.
شیرهای آبی حالا باید جمعه آینده در مرحله یکشانزدهم نهایی برابر آرژانتین و لیونل مسی صفآرایی کنند؛ دیداری که مهمترین مسابقه تاریخ فوتبال این کشور کوچک خواهد بود.
این تیم به دومین کشور در قرن ۲۱، پس از سنگال در جام جهانی ۲۰۰۲، تبدیل شد که در نخستین حضور خود در جام جهانی، مرحله گروهی را بدون شکست پشت سر میگذارد.
کیپورد همچنین ششمین تیم تاریخ جامهای جهانی است که پس از سه تساوی در مرحله گروهی، موفق به صعود به دور حذفی میشود. پیش از این، ولز در سال ۱۹۵۸، ایتالیا در ۱۹۸۲، ایرلند و هلند در ۱۹۹۰ و شیلی در ۱۹۹۸ به چنین رکوردی دست یافته بودند.
لاتان ابراهیموویچ، ستاره پیشین فوتبال سوئد که به عنوان کارشناس در شبکه فاکس اسپورت حضور داشت، در واکنش به این موفقیت گفت: «کیپورد؛ جزیرهای کوچک با رویاهایی بزرگ.»
بوباستا، سرمربی کیپورد، برای این دیدار نیمی از ترکیب اصلی تیمش را تغییر داد، اما همچنان به درخشش ووزینیا، دروازهبان ۴۰ ساله و باتجربه تیم، تکیه داشت. او با ثبت دومین کلینشیت خود در این جام، یکی از عوامل اصلی صعود تاریخی کیپورد بود.
کیپورد در دیدار برابر عربستان نیز تیم برتر میدان بود و چند فرصت مناسب گلزنی خلق کرد، اما در نهایت تساوی بدون گل برای تحقق رویای بزرگ این کشور آفریقایی کافی بود؛ رویایی که حالا با تقابل برابر آرژانتین و لیونل مسی وارد فصل تازهای شده است.