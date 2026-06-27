شبکه روداو گزارش داد یکی از ساکنان شهرستان عقره در اقلیم کردستان عراق، یک پهپاد منفجرنشده از نوع «آرش ۲» جمهوری اسلامی را در منطقهای مرزی در استان اربیل پیدا کرده است.
به گفته این شهروند، پهپاد را هنگام گردش در منطقه پیدا کرده و پس از بررسی مشخص شده از نوع «آرش ۲» است.
یک مقام ارشد امنیتی نیز به روداو گفت نیروهای امنیتی از این موضوع مطلع شدهاند و گروهی بهزودی برای بررسی و انتقال پهپاد به محل اعزام خواهد شد.
عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس، اعلام کرد بر اساس تصمیم هیات رییسه، صحن علنی مجلس هفته پس از برگزاری مراسم تشییع علی خامنهای، فعالیت رسمی خود را از سر خواهد گرفت.
گودرزی گفت این تصمیم در نشست صبح شنبه هیات رییسه و با توجه به «هماهنگیهای انجامشده، تمهیدات در نظر گرفتهشده و رعایت سایر ملاحظات» اتخاذ شده است.
صحن علنی مجلس از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران تشکیل جلسه نداده بود.
دادگاه منطقهای سولنا در سوئد، اخراج یک کارمند ایرانیتبار اداره مهاجرت را که در فوریه ۲۰۲۵ پس از هشدار پلیس امنیتی سوئد (سپو) برکنار شده بود، قانونی اعلام کرد.
این کارمند که از سال ۲۰۱۶ در اداره مهاجرت مشغول به کار بود، پس از اخراج از این نهاد شکایت کرد و خواستار بازگشت به کار و دریافت غرامت شد، اما دادگاه شکایت او را رد کرد.
بر اساس رای دادگاه و اطلاعات ارائهشده از سوی پلیس امنیتی سوئد، این فرد با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، فردی مرتبط با جاسوسی از پناهجویان و افرادی وابسته به گروه «موتورسواران باندیدوس» ارتباط داشته است.
همچنین گفته میشود او اطلاعات افراد دارای پیشینه ایرانی را از سامانههای اداره مهاجرت استخراج و در اختیار یک عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داده است.
دادگاه این ارتباطات را تهدیدی جدی برای امنیت اطلاعات حساس اداره مهاجرت دانست، اخراج این کارمند را موجه اعلام کرد و او را به پرداخت ۱۶۸ هزار کرون هزینه دادرسی محکوم کرد.
دونالد ترامپ در آمریکا و بنیامین نتانیاهو در اسرائیل، هر دو در پاییز انتخاباتی سرنوشتساز پیش رو دارند. توافق با جمهوری اسلامی که در انتخابات پیش رو به نفع ترامپ است، به جریان سیاسی نتانیاهو فشار میآورد.
این همان تضادی است که از نظر «اسرائیلهیوم» باعث شده روابط نتانیاهو و ترامپ دستخوش تنش شود. با این حال این روزنامه در تحلیلی مفصل به قلم آمیت سیگال، که با تکیه بر اطلاعات منابع آگاه نوشته شده، گفته است که مقامهای اسرائیلی فعلا در برابر اظهارات تند ترامپ و جیدی ونس سکوت کنند.
بر اساس این تحلیل، اگر جمهوریخواهان در انتخابات چهار ماه آینده، کنترل مجلس نمایندگان را به دموکراتها واگذار کنند، حتی اگر اکثریت خود را در سنا حفظ کنند، ترامپ دو سال پایانی ریاستجمهوریاش را زیر سایه تحقیقات بیپایان و تلاش برای استیضاح سپری خواهد کرد: «تقریبا تردیدی نیست که در مجلس نمایندگان استیضاح خواهد شد، زیرا برخلاف سنا، در آنجا تنها اکثریت ساده کافی است و این سومین استیضاح ترامپ خواهد بود.»
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علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اظهارات ترامپ درباره اختصاص داراییهای آزادشده ایران به خرید محصولات کشاورزی از آمریکا، را «توهمی واهی» خواند اما گفت: «هرگونه واردات محصولات غذایی از آمریکا، حتی در صورت استاندارد بودن، پذیرفتنی نیست و دولت نباید زیر بار رفت.»
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اظهارات دونالد ترامپ درباره اختصاص داراییهای آزادشده ایران به خرید محصولات کشاورزی از آمریکا، را «توهمی واهی» خواند اما گفت: «هرگونه واردات محصولات غذایی از آمریکا، حتی در صورت استاندارد بودن، پذیرفتنی نیست و دولت نباید زیر بار رفت.»
بروجردی در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت گفت: «ادعای ترامپ مبنی بر تخصیص داراییهای بلوکهشده ایران به خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان آمریکایی، در زمره مطالب غیرواقعی و توهمات او درباره مسائل بینالمللی و بهویژه جمهوری اسلامی قرار میگیرد.»
او همچنین گفت: «منابع خرید غلات ایران کاملا مشخص است و ما هیچ نیازی به واردات از آمریکا نداریم.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی با اشاره به «عدم اعتماد متقابل» افزود: «تکیه بر محصولات غذایی وارداتی از آمریکا امکانپذیر نیست، زیرا امنیت غذایی و حفظ جان مردم در اولویت قرار دارد و به محصولات این کشور اعتمادی وجود ندارد.»
بروجردی همچنین تاکید کرد دولت جمهوری اسلامی نباید این اظهارات را بپذیرد و هرگونه واردات محصولات غذایی از آمریکا، حتی در صورت استاندارد بودن، پذیرفتنی نیست.
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، در شبکه اجتماعی ایکس توافق چارچوبی میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را گامی مهم و مثبت در مسیر بازگرداندن حاکمیت کامل دولت لبنان بر سراسر خاک این کشور توصیف کرد.
قرقاش با اشاره تلویحی به نقش جمهوری اسلامی و حزبالله در درگیریهای لبنان نوشت: «مردم لبنان دههها پیامدهای درگیریهای دیگران در سرزمین خود را تحمل کردهاند و بهای سنگینی پرداختهاند.»
او همچنین تاکید کرد استقرار حاکمیت دولت و تثبیت اقتدار آن، همچنان تنها تضمین واقعی برای ثبات و آینده لبنان است.