دادگاه منطقه‌ای سولنا در سوئد، اخراج یک کارمند ایرانی‌تبار اداره مهاجرت را که در فوریه ۲۰۲۵ پس از هشدار پلیس امنیتی سوئد (سپو) برکنار شده بود، قانونی اعلام کرد.

این کارمند که از سال ۲۰۱۶ در اداره مهاجرت مشغول به کار بود، پس از اخراج از این نهاد شکایت کرد و خواستار بازگشت به کار و دریافت غرامت شد، اما دادگاه شکایت او را رد کرد.

بر اساس رای دادگاه و اطلاعات ارائه‌شده از سوی پلیس امنیتی سوئد، این فرد با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، فردی مرتبط با جاسوسی از پناهجویان و افرادی وابسته به گروه «موتورسواران باندیدوس» ارتباط داشته است.

همچنین گفته می‌شود او اطلاعات افراد دارای پیشینه ایرانی را از سامانه‌های اداره مهاجرت استخراج و در اختیار یک عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داده است.

دادگاه این ارتباطات را تهدیدی جدی برای امنیت اطلاعات حساس اداره مهاجرت دانست، اخراج این کارمند را موجه اعلام کرد و او را به پرداخت ۱۶۸ هزار کرون هزینه دادرسی محکوم کرد.