وزارت خارجه بحرین در بیانیهای اعلام کرد جمهوری اسلامی بامداد شنبه با چند پهپاد به خاک این کشور حمله کرده است. این وزارتخانه با محکوم کردن این حمله، آن را نقض حاکمیت بحرین و تعهدات جمهوری اسلامی بر اساس تفاهمنامه اسلامآباد با آمریکا دانست.
در این بیانیه آمده است حمله پهپادی، نقض آشکار حاکمیت بحرین، تهدیدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان این کشور و مغایر با قوانین و عرفهای بینالمللی است. وزارت خارجه بحرین همچنین اعلام کرد ادامه حملات جمهوری اسلامی، همزمان با تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای کاهش تنش، روند صلح را تضعیف میکند و نشاندهنده رویکردی برای بیثبات کردن منطقه است.
وزارت خارجه بحرین با اشاره به تفاهمنامه اسلامآباد افزود جمهوری اسلامی متعهد به توقف دائمی عملیات نظامی و احترام به حاکمیت کشورهای منطقه شده بود، اما حمله اخیر به گفته این وزارتخانه، نشان میدهد تهران به تعهدات خود و جامعه بینالمللی پایبند نبوده است.
بحرین همچنین با تاکید بر حق خود برای دفاع از حاکمیت، امنیت و ثباتش، از شورای امنیت سازمان ملل خواست مسئولیت خود را در اجرای قطعنامه ۲۸۱۷ و پاسخگو کردن عامل این حمله بر عهده بگیرد.