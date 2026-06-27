ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت تنگه هرمز تحت مدیریت نیروهای مسلح، به‌ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران، قرار دارد و با «هرگونه تخطی از دستورالعمل‌ها و مسیرهای پیش‌بینی‌شده»، با قاطعیت برخورد خواهد شد.

او همچنین با تکرار موضع نهادهای جمهوری اسلامی، گفت نیروهای جمهوری اسلامی بامداد شنبه در پاسخ به حمله آمریکا، حمله‌ای تلافی‌جویانه انجام داده‌اند. عزیزی افزود پاسخ نیروهای مسلح به «نقض آتش‌بس» نشان می‌دهد هرگونه «بدعهدی» واشینگتن در آینده نیز با «پاسخی پشیمان‌کننده» روبه‌رو خواهد شد.

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی همچنین گفت آمریکا و همه کشورهایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند، باید بدانند عبور از این آبراه تنها بر اساس خطوط ترسیم‌شده از سوی جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است.