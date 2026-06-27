اورشلیم‌پست با استناد به یک نظرسنجی جدید که توسط «مرکز امور خارجی و امنیت اورشلیم» انجام شده است، نوشت:‌ «اکثر اسرائیلی‌ها از یک رویکرد قاطع امنیتی در قبال تهدیدهای منطقه‌ای حمایت می‌کنند، نسبت به توافق‌های آتش‌بس با گروه‌های تروریستی ابراز تردید عمیق می‌کنند و با تأسیس یک کشور فلسطینی مخالف هستند.»

بر اساس این نظرسنجی، ۵۶ درصد از اسرائیلی‌ها از اقدام نظامی علیه حزب‌الله حمایت می‌کنند، حتی اگر این اقدام منجر به رویارویی مستقیم با ایران شود. اقلیتی از پاسخ‌دهندگان با چنین اقدامی مخالفت کرده‌اند اما اورشلیم پست به درصد مخالفان اشاره نکرد.

این روزنامه در عین حال نوشت: «پذیرش گسترده‌ای از این دیدگاه وجود دارد که حزب‌الله تهدیدی قابل توجه است که نیاز به انجام اقدامات قاطع در قبال این گروه دارد، حتی با وجود خطر تشدید تنش منطقه‌ای.»

این گزارش حاکی از آن است که در مجموع، ۷۹ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که به آتش‌بس با حماس و حزب‌الله اعتماد ندارند و معتقدند که چنین توافق‌هایی، امنیت بلندمدت اسرائیل را تضمین نمی‌کند.

در مورد مسئله فلسطین هم ۶۶درصد گفتند که با تأسیس کشور فلسطین مخالفند. این رقم از زمان حمله هفتم اکتبر حماس تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است.