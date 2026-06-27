ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد که ژوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، در گفت‌وگوی تلفنی با محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، درباره تحولات لبنان و منطقه، به‌ویژه توافق اولیه میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا که در واشینگتن اعلام شد، رایزنی کرد.

بر اساس این بیانیه، محمد بن زاید بر حمایت امارات از مواضع ژوزف عون و دولت لبنان تاکید کرد و گفت کشورش آماده است در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به لبنان کمک کند تا از شرایط دشوار کنونی عبور کند.

ریاست‌جمهوری لبنان افزود ژوزف عون نیز از حمایت‌های امارات قدردانی کرد و از کمک‌های این کشور به لبنان و مردم آن در حوزه‌های مختلف تشکر کرد.