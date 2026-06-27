مقام سازمان توسعه تجارت: ترخیص کالاهای ایرانی از امارات متحده عربی از سر گرفته شد
سیدمحمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی، اعلام کرد پس از بازگشت آرامش نسبی به منطقه، ترخیص کالاها و کانتینرهای ایرانی از بندر جبل علی در امارات متحده عربی از سر گرفته شده است.
قنادزاده گفت بندر جبل علی یکی از مهمترین بنادر ترانزیتی امارات برای تجارت با تهران است و در جریان آنچه «جنگ تحمیلی سوم» خواند، حملونقل و ترانزیت کالا از این بندر متوقف شده بود. به گفته او، در این مدت شماری از کانتینرهای متعلق به بازرگانان ایرانی به دلیل شرایط جنگی در این بندر باقی مانده بود.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی افزود مسیرهای تجاری با امارات دوباره فعال شده و مبادلات تجاری بهتدریج در حال از سرگیری است.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی (جیامآیسی)، وابسته به ائتلاف دریایی تحت رهبری آمریکا، اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز پس از حمله به کشتیهای تجاری به سطح «قابل توجه» افزایش یافته است.
این مرکز در اطلاعیهای هشدار داد دریانوردان باید احتمال وجود مین در تنگه هرمز را در نظر بگیرند و انتظار حضور نیروهای دریایی برای ادامه عملیات مینروبی، ترافیک سنگین در مسیرهای عبور و برقراری تماس رادیویی از سوی نیروهای دریایی را داشته باشند.
جیامآیسی همچنین اعلام کرد مسیر جنوبی تنگه هرمز برای تسهیل همزمان عبور کشتیهای ورودی و خروجی گسترش یافته است و از کشتیها خواست برای اطلاع از مسیرهای ایمن با مرکز هدایت و راهنمایی کشتیرانی نیروی دریایی فرماندهی مرکزی آمریکا در ارتباط باشند.
همزمان با ادامه حملات متقابل روسیه و اوکراین، مسکو از تصرف یک روستا در شرق اوکراین خبر داد و کییف نیز اعلام کرد با موشکهای ساخت داخل، یک کارخانه تولید تجهیزات نظامی را در خاک روسیه هدف قرار داده است.
خبرگزاری رویترز شنبه ششم تیر ماه گزارش داد حملات روسیه به زیرساختهای انرژی اوکراین و مناطق مسکونی، دستکم سه کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت.
از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل روستای «نووسکلیواته» در منطقه «دنیپروپتروفسک» اوکراین را به دست گرفتند.
خبرگزاری دولتی ریانووستی این خبر را به نقل از وزارت دفاع روسیه منتشر کرد، اما رویترز تاکید کرد که نتوانسته است این ادعا را به طور مستقل تایید کند.
در مقابل، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، گفت نیروهای این کشور با استفاده از موشکهای ساخت داخل موسوم به «فلامینگو»، یک کارخانه دفاعی را در منطقه «ولگوگراد» روسیه هدف قرار دادهاند.
به گفته او، این کارخانه سامانههای توپخانهای و قطعات سامانههای پرتاب موشک تولید میکرد و حمله اوکراین باعث آتشسوزی در مجموعه صنعتی «تیتان-باریکادی» شد.
اسرائیل و لبنان پس از چند روز مذاکره به میانجیگری آمریکا از توافق بر سر یک چارچوب برای دستیابی به امنیت و صلح پایدار خبر دادند. بنیامین نتانیاهو توافق با لبنان را دستاوردی بزرگ و ضربهای بزرگ به جمهوری اسلامی خواند.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد