خبرگزاری رویترز شنبه ششم تیر ماه گزارش داد حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین و مناطق مسکونی، دست‌کم سه کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت.

از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل روستای «نووسکلیواته» در منطقه «دنیپروپتروفسک» اوکراین را به دست گرفتند.

خبرگزاری دولتی ریانووستی این خبر را به نقل از وزارت دفاع روسیه منتشر کرد، اما رویترز تاکید کرد که نتوانسته است این ادعا را به طور مستقل تایید کند.

در مقابل، ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، گفت نیروهای این کشور با استفاده از موشک‌های ساخت داخل موسوم به «فلامینگو»، یک کارخانه دفاعی را در منطقه «ولگوگراد» روسیه هدف قرار داده‌اند.

به گفته او، این کارخانه سامانه‌های توپخانه‌ای و قطعات سامانه‌های پرتاب موشک تولید می‌کرد و حمله اوکراین باعث آتش‌سوزی در مجموعه صنعتی «تیتان-باریکادی» شد.

همزمان، شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین اعلام کرد روسیه با شلیک موشک‌های بالستیک و پهپاد به تاسیسات تولیدی این شرکت در مناطق «پولتاوا» و «خارکیف» حمله کرده و به آنها خسارت وارد آورده است.

این شرکت جزییاتی درباره میزان خسارت یا تاثیر آن بر تولید انرژی منتشر نکرد.

حملات روسیه به مناطق مسکونی اوکراین نیز ادامه یافت.

مقام‌های اوکراینی اعلام کردند در حمله پهپادی به شهر «نیکوپول» در منطقه دنیپروپتروفسک، دو سرنشین یک مینی‌بوس کشته و ۱۲ نفر، از جمله دو کودک، زخمی شدند.

نیکوپول که در ساحل رود «دنیپرو» و روبه‌روی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا قرار دارد، از اهداف مکرر حملات روسیه بوده است.

در منطقه مرزی «سومی» نیز به گفته مقام‌های محلی، یک مرد در حمله پهپادی روسیه به روستایی در حومه مرکز استان کشته شد.

همچنین در منطقه زاپوریژیا دو نفر در حملات روسیه زخمی شدند و نمای چند ساختمان مسکونی آسیب دید.

رویترز اعلام کرد که نتوانسته است گزارش‌های میدانی منتشرشده از سوی هیچ یک از طرفین درگیر را به طور مستقل راستی‌آزمایی کند.

این تحولات در حالی رخ دادند که جنگ روسیه و اوکراین وارد پنجمین سال خود شده و حملات متقابل به عمق خاک دو کشور و زیرساخت‌های نظامی و انرژی، همچنان ادامه دارد.