روبیو: آمریکا خواهان توافق با حکومت ایران است، اما نه به هر قیمتی
وبسایت نیوعرب گزارش داد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در بحرین گفت واشینگتن خواهان توافق با جمهوری اسلامی است، اما نه «به هر قیمتی».
روبیو که در چارچوب سفر منطقهای خود برای اطمینانبخشی به متحدان خلیج فارس در بحرین حضور داشت، همچنین ایده دریافت عوارض از کشتیهای عبوری در تنگه هرمز از سوی تهران را رد کرد و گفت چنین اقدامی میتواند به «آشوب کامل» منجر شود.
بر اساس این گزارش، آمریکا و جمهوری اسلامی توافقی اولیه برای پایان دادن به درگیری امضا کردهاند و مذاکرات بعدی قرار است موضوعاتی از جمله برنامه هستهای تهران، کاهش تحریمها و جریان انرژی از تنگه هرمز را دربر گیرد.
وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز پس از دیدار با روبیو تاکید کردند که صلح و امنیت پایدار در منطقه مستلزم پرداختن به «طیف کامل تهدیدهای ایران»، از جمله موشکهای بالستیک، پهپادها و حمایت از گروههای نیابتی است.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، روز پنجشنبه در پیامی در شبکههای اجتماعی اسرائیل را تهدید کرد که «امروز» باید از لبنان عقبنشینی کند، وگرنه «فردا ناچار به عقبنشینی با شکست» خواهد شد.
او در این پیام خطاب به اسرائیل نوشت: «باید از سراسر لبنان خارج شوید.»
همزمان، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز، در اظهاراتی ایتالیا و رومانی را به دلیل آنچه اجازه استفاده آمریکا از پایگاههای هوایی این کشورها در حملات به ایران خواند، مسئول دانست.
واشینگتنپست، در یادداشتی با استناد به ارزیابی دیوید آلبرایت، کارشناس شناختهشده برنامههای هستهای، نوشت این ادعا که جمهوری اسلامی پس از جنگ با آمریکا قویتر شده، «بیپایه» است.
واشینگتنپست نوشت دموکراتها بارها گفتهاند تصمیم دونالد ترامپ برای جنگ با جمهوری اسلامی نتیجه معکوس داشته و تهران را قویتر کرده است.
این روزنامه در مقابل، به نقل از آلبرایت استدلال کرده که حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی، از جمله مجتمع اصفهان، آسیب قابل توجهی وارد کرده و برنامه هستهای تهران را برای سالها به عقب انداخته است.
این یادداشت در حالی منتشر شده که بحث در واشینگتن درباره نتیجه واقعی جنگ با جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد؛
مخالفان ترامپ میگویند جنگ امنیت آمریکا را افزایش نداده، اما حامیان او آن را ضربهای جدی به توان هستهای جمهوری اسلامی میدانند.
تیم ملی هلند با پیروزی سه بر یک مقابل تونس صدرنشین گروه F شد و به مرحله حذفی راه یافت. در پی تساوی یک-یک ژاپن و سوئد، ژاپن بهعنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شد و سوئد با چهار امتیاز از مسیر تیمهای سوم به مرحله حذفی صعود کرد. تونس، تیم چهارم گروه باید از جام جهانی خداحافظی کند.
هلند در بامداد پنجمین روز تیر به وقت ایران، زیر آسمانی ابری و بارانی در کانزاسسیتی، بازی را توفانی آغاز کرد و در کمتر از هفت دقیقه دو گل به تونس زد.
تونس در دقیقه دوم فرصت داشت از هلند پیش بیفتد، اما اسماعیل غربی موقعیت خود را از دست داد و کمی بعد، هلند با گل به خودی الیس سخیری جلو افتاد. فشار هلند ادامه پیدا کرد و این تیم در دقیقه هفتم با گل برایان بروبی، روی پاس سر ویرجیل فندایک، اختلاف را به دو گل رساند.
پس از شروع پرقدرت هلند، سرعت بازی پایین آمد و این تیم جریان مسابقه را کنترل کرد. تونس در دقیقه ۵۴ با گل حازم مستوری اختلاف را کم کرد، اما هشت دقیقه بعد یان پل فان هکه گل سوم هلند را زد. رونالد کومان، مربی هلند، در ادامه به چند بازیکن اصلی استراحت داد و ممفیس دپای نیز پس از ورود به زمین، با یک قیچیبرگردان تا آستانه گلزنی پیش رفت.
در نهایت، بازی با نتیجه سه بر یک پایان یافت، هلند با این پیروزی هفت امتیازی شد و بالاتر از ژاپن در صدر گروه قرار گرفت. این تیم در مرحله یکشانزدهم نهایی باید در مونتری، شهری در شمال شرق مکزیک، به مصاف مراکش برود.
در دیگر بازی گروه F، ژاپن و سوئد در دالاس به تساوی یک بر یک رسیدند؛ نتیجهای که برای صعود هر دو تیم کافی بود. نیمه نخست این دیدار موقعیتهای چندانی نداشت، اما دو گل در نیمه دوم سرنوشت بازی و جدول گروه را مشخص کرد.
ژاپن در آغاز نیمه دوم تیم فعالتری بود و در دقیقه ۵۶ با گل دائزن مائدا پیش افتاد. برتری ژاپن فقط شش دقیقه دوام آورد. آنتونی الانگا در دقیقه ۶۲ با ضربهای تماشایی از گوشه محوطه جریمه توپ را به تور دروازه ژاپن رساند و بازی را مساوی کرد. این گل سوئد را در مسیر صعود نگه داشت و فشار را از روی تیم گراهام پاتر برداشت.
در پایان، ژاپن با پنج امتیاز و بدون شکست، مرحله گروهی را به پایان رساند و بهعنوان تیم دوم گروه راهی دیدار با برزیل شد.
سوئد نیز که پس از شکست سنگین پنج بر یک در برابر هلند به امتیاز گرفتن از بازی پایانی نیاز داشت، با چهار امتیاز سوم شد و به جمع تیمهای صعودکننده به مرحله حذفی پیوست. حریف سوئد در مرحله بعد هنوز روشن نیز و به تکمیل جدول تیمهای سوم بستگی دارد.
تونس اما با سومین شکست پیاپی از جام جهانی کنار رفت. این تیم در حالی وارد رقابتها شده بود که در مرحله انتخابی حتی یک گل هم دریافت نکرده بود، اما در سه بازی گروهی ۱۲ بار دروازهاش باز شد. تغییر سرمربی پس از شکست سنگین برابر سوئد نیز کمکی به این تیم نکرد و هروه رنار، جانشین صبری لموشی، نتوانست مسیر تونس را تغییر دهد.
تیم ملی هلند با پیروزی قاطع ۳ بر ۱ برابر تونس در دیداری که پنجشنبه و زیر باران شدید برگزار شد، به عنوان صدرنشین گروه F راهی مرحله یکسیودوم نهایی جام جهانی شد و دوشنبه در مونتری مکزیک به مصاف مراکش خواهد رفت.
هشدار وقوع طوفان درست پیش از آغاز مسابقه لغو شد، اما هیچ وقفهای در شروع پرقدرت هلند ایجاد نکرد. این تیم سریعترین آغاز خود در یک مسابقه جام جهانی از سال ۲۰۰۲ را رقم زد و تنها در کمی بیش از شش دقیقه با نتیجه ۲ بر صفر پیش افتاد.
هلند از نمایش پراشتباه تونس نهایت استفاده را برد؛ تیمی که پس از شکستهای سنگین مقابل ژاپن و سوئد و تغییر سرمربی بین دو مسابقه نخست، با عملکردی ناامیدکننده به کار خود در این رقابتها پایان داد.
بخشی از بیش از ۶۸ هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه پیش از سوت پایان مسابقه ورزشگاه را ترک کردند، زیرا نتیجه بازی عملا مشخص شده بود. بارش شدید باران و هشدارهای جوی نیز تاثیری بر روند مسابقه یا شور و شوق تماشاگران نگذاشت.