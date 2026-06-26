تایمز اسرائیل در یادداشتی به‌شدت انتقادی نسبت به گفت‌وگوهای تهران و واشینگتن، نوشت که طرح ادعایی برای ایجاد کانال تماس میان سپاه پاسداران و فرماندهان سنتکام در دوحه، به معنای مشروعیت‌بخشی عملی به سپاه و تضعیف بازدارندگی آمریکا در خاورمیانه است.

این گزارش می‌گوید، قرار دادن سپاه در سازوکاری برای حل‌وفصل اختلافات مربوط به تنگه هرمز و لبنان، «دیپلماسی» نیست، بلکه به گفته او نشانه عقب‌نشینی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی است.

تایمز اسرائیل افزوده، چنین کانالی، در عمل جایگاهی دائمی برای سپاه پاسداران در معادلات امنیت منطقه‌ای ایجاد می‌کند، در حالی که حکومت ایران، همچنان ابزارهایی چون موشک‌های بالیستیک، مین‌های دریایی و قایق‌های تندرو را برای تهدید تنگه هرمز حفظ کرده است.

در این گزارش همچنین آمده است که حذف اسرائیل از چنین سازوکاری درباره لبنان، به نیروی قدس سپاه و حزب‌الله امکان می‌دهد روایت‌های میدانی را سریع‌تر شکل دهند و بر قواعد درگیری اثر بگذارند.

تایمز اسرائیل از کنگره آمریکا خواست هرگونه تماس رسمی نظامی یا اطلاعاتی با سپاه پاسداران را ممنوع کند و هشدار داد که این روند می‌تواند متحدان آمریکا در منطقه را به سازش بیشتر با رژیم جمهوری اسلامی سوق دهد.