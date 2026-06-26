مجله آنلاین بریتانیایی «آنهِرد»، در گزارشی از گفتوگو با جیدی ونس، معاون رئیسجمهوری آمریکا، نوشت جنگ ترامپ با جمهوری اسلامی، ونس را با بزرگترین دوراهی سیاسی دوران فعالیتش روبهرو کرده است.
ونس که بهعنوان چهره شاخص جناح «خویشتندار» در دولت ترامپ شناخته میشود، همواره از کاهش مداخلهگری خارجی و تمرکز دوباره قدرت آمریکا بر داخل کشور دفاع کرده است. اما به نوشته «آنهِرد»، آغاز جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی، او را ناچار کرده از سیاستی دفاع کند که در ظاهر با همین تصویر سیاسی در تضاد است.
در این گزارش آمده است ونس تلاش میکند نتیجه مذاکرات سوئیس با مقامهای جمهوری اسلامی را نشانهای از موفقیت راهبرد دولت ترامپ معرفی کند؛ راهبردی که بهزعم او، استفاده از فشار نظامی برای رسیدن به سازوکارهای کنترل تنش و کاهش درگیری است.
«آنهِرد» نوشت اگر کانال ارتباطی تازه میان طرفین در دوحه، کار کند، این موضوع میتواند برای ونس نه فقط یک دستاورد دیپلماتیک، بلکه یک «راه نجات سیاسی» باشد؛ زیرا او باید به پایگاه سیاسی خود توضیح دهد که چگونه دفاع از یک جنگ مستقیم با حکومت ایران، همچنان با شعار «پرهیز از مداخلهگری خارجی» دولت ترامپ، قابل جمع است.