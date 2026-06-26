پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از «کم‌رمق» بودن عزاداری‌های محرم امسال و خلوت بودن هیات‌ها و خیابان‌های شهرهای مختلف نسبت به سال‌های گذشته است.

علاوه بر این پیام‌ها، مرور شبکه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد بسیاری از کاربران عکس و نام جاویدنامان و دیگر قربانیان کشتارهای سال‌های اخیر جمهوری اسلامی را در پست و استوری‌های اینستاگرام منتشر می‌کنند.

بسیاری با ادبیاتی مشابه می‌گویند: «ما خودمان عاشورا داشتیم و مظلومان واقعی را دیدیم.»

برخی از ویدیوهای ارسالی به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند بعضی هیات‌ها با عزاداری جاویدنامان تلفیق شده‌اند.

به گفته یک شهروند، صبح چهارم تیرماه در همایونشهر اصفهان پرچمی با نام‌ها و چهره‌های جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان برافراشته شد.

بر اساس روایت رسیده، این اقدام «بدون ترس و با قدرت» در جریان مراسم مذهبی «عاشورا» انجام گرفت.

مادر جاویدنام محمد جعفرپور نیز سوم تیرماه، ویدیویی از حضور بر مزار فرزندش منتشر کرد و نوشت: «همان لباس‌هایی که فکر می‌کردم امسال هم می‌پوشی و همان زنجیری که قرار بود روی شانه‌هایت ببینم را برایت آوردم. هنوزم وقتی درِ خانه باز می‌شود، یک گوشه دلم منتظر است تا شاید تو آمده باشی. امسال هیات من، عاشورا و تاسوعای من، مزار توست پسرم.»

محمد جعفرپور ۲۵ ساله، شامگاه ۱۹ دی در خمینی‌شهر (سده) اصفهان با تیراندازی ماموران کشته شد.

هیات‌ها و خیابان‌های کم‌فروغ

شهروندی از تهران در پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت سوم تیر، هم‌زمان با روز تاسوعا، هنگام عبور از میدان انقلاب، متوجه زنی چادری و حکومتی شد که به تنهایی پرچم جمهوری اسلامی را تکان می‌داد.

مخاطبی دیگر یادآوری کرد هر سال هیات زنجیرزنان در شهر او به خیابان می‌آمدند اما امسال، اکثریت همان دسته‌های عزاداری اندک را هم سالمندان تشکیل می‌دادند.

او افزود: «جوانان شهر در شب‌های دی با هزار آرزو خاک شدند.»

شهروندی از تهران نیز با مقایسه عزاداری‌های امسال با سال‌های اخیر، تاکید کرد مراسم خیابانی روزهای اخیر «کم‌رنگ و خالی» بود.

ده‌ها تن دیگر اشاره کردند در اغلب شهرهای بزرگ، شمار مردمی که به هیات‌ها و حسینه‌ها می‌روند به وضوح کم‌تر شده است.

مخاطبی از شهرضا در همین زمینه گفت: «خیلی از ما، روزهای تاسوعا و عاشورا را ۱۸ و ۱۹ دی می‌دانیم و تصمیم گرفته‌ایم در مراسم محرم شرکت نکنیم.»

در دهه‌های اخیر و با تاکید جمهوری اسلامی بر گسترش آیین‌های محرم، بسیاری از مراسم عزاداری از کارکرد صرفا مذهبی فاصله گرفته و بیش از پیش رنگ‌وبوی سیاسی پیدا کرده‌اند.

در بخش قابل توجهی از هیات‌ها، مداحی و منبر تنها به روایت واقعه کربلا محدود نمی‌ماند، بلکه به تریبونی برای بیان مواضع سیاسی، بازتولید گفتمان رسمی حکومت، حمله به منتقدان و ترسیم چارچوب‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تبدیل می‌شود.

سال‌هاست که مرز میان مراسم مذهبی و فعالیت سیاسی در بسیاری از این مجالس کمرنگ شده است.

استفاده از فضای عزاداری محرم برای سوگواری جاویدنامان

ده‌ها شهروند در پیام‌هایی گفتند محرم آنان دی‌ماه است و در شب‌های ۱۸ و ۱۹ دی «لباس مشکی» بر تن و برای جاویدنامان سوگواری می‌کنند.

برخی دیگر نیز اشاره کردند اگر در محرم ۷۲ نفر کشته شدند، در دو شب ۴۰ هزار ایرانی، صرفا به دلیل آن که یک زندگی بهتر می‌خواستند، به خاک و خون کشیده شدند.

اما در کنار این روایت‌ها، شمار دیگری از شهروندان که خود را با داستان کربلا و امام سوم شیعیان نزدیک می‌بینند، از عزاداری برای جاویدنامان در تاسوعا و عاشورا گفتند.

مخاطبی در همین زمینه تاکید کرد: «من امسال محرم را کاملا درک می‌کنم؛ همون‌طور که امام حسین با حاکم فاسد بیعت نکرد و قیام کرد، بچه‌های ما هم دی‌ماه قیام کردند و کشته شدند. البته یزید بهتر از علی خامنه‌ای و دیگر مقامات حکومت بود، چون اسیران را نکشت، اما این‌ها به هزار اتهام مردم را اعدام می‌کنند.»

شهروندی از تهران نیز گفت: «همه مردم خشمگین و دل‌مرده و از شرایط خسته‌اند و از دین زده شده‌اند. ما ماه محرم موکب داریم، اما تعداد کمی هستند که امسال می‌آیند تا از آن‌ها پذیرایی کنیم. مردم فکر می‌کنند ما هم در کشتار دی‌ماه دست داشتیم، ولی دل خود من به‌خاطر جاویدنام‌ها آتش گرفته.»

برخی دیگر نیز اشاره کردند در برخی هیات‌های بعضی از شهرها مانند کنگاور کرمانشاه، برای جاویدنامان و «مظلومیت جوانان پرپر شده ایران» نوحه‌خوانی و عزاداری شده است.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد در جریان برگزاری مراسم مذهبی تاسوعا در تهران، مادر جاویدنام محمد رادمان‌نیا سخنرانی کرد و خطاب به مردم گفت: «نگذارید راه پسرم خاموش شود.»

این سخنرانی در ادامه با سر‌داده شدن شعارهای «درود بر محمد» و «باغیرت، باغیرت» از سوی حاضران همراه شد.

این جاویدنام ۱۹ دی در جریان اعتراضات محله نظام‌آباد تهران، در ۲۹ سالگی به دست ماموران حکومت کشته شد.

خواهر جاویدنام امیرحسین جوادزاده نیز سوم تیر ویدیویی در اینستاگرام منتشر کرد که در آن مادر این جوان ۲۵ ساله در میان دسته‌های عزاداری محرم به دنبال فرزندش می‌گردد.

خواهر این جاویدنام نوشت: «آنجايى جگرم براى مامان سوخت كه داشت توی دسته عزا اسمت را بلند بلند صدا می‌كرد و پیدایت نمی‌کرد داداشی.»

در ویدیویی دیگر دیده می‌شود که شامگاه دوم تیرماه یک دسته عزاداری در روستای لفمجان استان گیلان بر سر مزار جاویدنام مانی صفرپور حضور یافت.

در این مراسم عکس او بر روی طبل و سنج نصب شده بود.

این جوان ۱۸ ساله و اهل لاهیجان، در اعتراضات ۱۸ دی‌ماه تهران به دست ماموران حکومت کشته شد.

پیش از این و به ویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز عزاداران محرم با کشته‌شدگان اعتراضات همراهی کرده بودند.

مرداد ۱۴۰۲ و یک سال پس از کشتار اعتراضات جنبش مهسا، عزاداران عاشورا در سراسر ایران در همراهی با خیزش انقلابی تصنیف‌های اعتراضی خوانده و مردم با پرفورمنس‌های اعتراضی در کنار دسته‌های عزاداری یاد کشته‌شدگان را گرامی داشتند.

همان زمان در برخی شهرها از جمله یزد و اصفهان دسته‌های عزاداری و مداحان تصنیف اعتراضی «از خون جوانان وطن لاله دمیده» را خواندند.

در آمل نیز عزاداران در روز عاشورا با لباس سفید بر سر مزار محصورشده غزاله چلابی رفتند و به او ادای احترام کردند.

این امر خشم هواداران حکومت را در پی داشت و از آن با عنوان «دشمن شاد‌کُن» یاد کردند.

با وجود این واکنش‌ها، در طول ۱۰ روز اول محرم آن سال، ویدیوهای بسیاری از پخش نذری برای کشته‌شدگان خیزش انقلابی منتشر شد و در مراسم «شام غریبان» نیز تصاویر فراوانی از روشن کردن شمع بر مزار معترضان کشته شده منتشر شد.