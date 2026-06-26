در جام جهانی ۲۰۲۶، اگر دو یا چند تیم امتیاز مساوی داشته باشند، جایگاه آنها در گروه بر اساس این معیارها تعیین میشود: امتیازات در بازیهای رودررو، تفاضل گل در بازیهای رودررو، گلهای زده در بازیهای رودررو، تفاضل گل کلی، گلهای زده کلی، امتیاز انضباطی و در نهایت ردهبندی فیفا.
دو تیم نخست هر گروه به همراه هشت تیم برتر رده سوم راهی مرحله یکشانزدهم نهایی میشوند. با توجه به نتایج به دست آمده تا اینجا، کسب پنج امتیاز قطعا برای صعود کافی خواهد بود.
آرژانتین، فرانسه، آلمان، مکزیک، نروژ، آمریکا، کلمبیا، کانادا، سوئیس، برزیل، مراکش، آفریقای جنوبی، بوسنی و هرزگوین، ساحل عاج و اکوادور به مرحله یکشانزدهم نهایی صعود کردهاند.
همچنین تاکنون مشخص شده که هائیتی، اردن، تونس، ترکیه، پاناما، قطر، چک و کوراسائو از جام جهانی ۲۰۲۶ حذف شدهاند.
هشت تیم برتر رده سوم، بر اساس جدولی که به ترتیب امتیاز، تفاضل گل، گلهای زده، امتیاز انضباطی و ردهبندی فیفا را ملاک قرار میدهد، به مرحله یکشانزدهم نهایی صعود میکنند.
بوسنی و هرزگوین و اکوادور به مرحله یکشانزدهم نهایی صعود کردهاند، زیرا حضور آنها در میان هشت تیم برتر رده سوم قطعی شده است.
پاراگوئه (گروه D) و الجزایر (گروه J) با تساوی در آخرین مسابقه خود نمیتوانند از آنها عبور کنند و در صورت پیروزی نیز حریفانشان، استرالیا و اتریش، با سه امتیاز به رده سوم گروه سقوط خواهند کرد.
اسکاتلند و کره جنوبی رقابتهای خود را با سه امتیاز به پایان رساندهاند.
وضعیت کنونی تیمهای سوم
۱. اکوادور (صعود کرد): ۴ امتیاز، تفاضل گل صفر (۲ گل زده، ۲ گل خورده) – سه بازی انجام شده
۲. بوسنی و هرزگوین (صعود کرد): ۴ امتیاز، تفاضل گل منفی یک (۵ گل زده، ۶ گل خورده) – سه بازی انجام شده
۳. سوئد: ۳ امتیاز، تفاضل گل صفر (۶ گل زده، ۶ گل خورده) – دو بازی
۴. کرواسی: ۳ امتیاز، تفاضل گل منفی یک (۳ گل زده، ۴ گل خورده) – دو بازی
۵. کره جنوبی: ۳ امتیاز، تفاضل گل منفی یک (۲ گل زده، ۳ گل خورده) – سه بازی
۶. الجزایر: ۳ امتیاز، تفاضل گل منفی دو (۲ گل زده، ۴ گل خورده) – دو بازی، امتیاز انضباطی: منفی یک
۷. پاراگوئه: ۳ امتیاز، تفاضل گل منفی دو (۲ گل زده، ۴ گل خورده) – دو بازی، امتیاز انضباطی: منفی ۱۱
۸. اسکاتلند: ۳ امتیاز، تفاضل گل منفی سه (۱ گل زده، ۴ گل خورده) – سه بازی
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۹. کیپ ورد: ۲ امتیاز، تفاضل گل صفر (۲ گل زده، ۲ گل خورده) – دو بازی
۱۰. بلژیک: ۲ امتیاز، تفاضل گل صفر (۱ گل زده، ۱ گل خورده) – دو بازی
۱۱. جمهوری دموکراتیک کنگو: ۱ امتیاز، تفاضل گل منفی یک (۱ گل زده، ۲ گل خورده) – دو بازی
۱۲. سنگال: صفر امتیاز، تفاضل گل منفی سه (۳ گل زده، ۶ گل خورده) – دو بازی
نکته اینکه تیم فوتبال ایران در حال حاضر با دو امتیاز در رده دوم گروه G قرار دارد و به همین دلیل در این ردهبندی قرار نمیگیرد.