دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در سخنانی درباره جمهوری اسلامی گفت واشینگتن «ضربه‌ای بسیار سخت» به حکومت ایران وارد کرده و اکنون از «موضع قدرت مطلق» با تهران مذاکره می‌کند.

ترامپ مدعی شد آمریکا توانایی‌های نظامی ایران را «به‌سرعت» از بین برده و ارتش، فرماندهی، هواپیماها و نیروی دریایی جمهوری اسلامی را در مدت یک هفته و نیم «به‌طور کامل» نابود کرده است.

رئیس‌جمهوری آمریکا گفت واشینگتن «ناچار بود» علیه ایران اقدام کند، زیرا به گفته او، دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به معنای «زوال اسرائیل و خاورمیانه» و به خطر افتادن جهان بود.

او در عین حال گفت جمهوری اسلامی «به‌شدت» خواهان دستیابی به توافق با آمریکا است و افزود که فکر می‌کند احتمالا توافقی میان دو طرف به دست خواهد آمد.

ترامپ همچنین گفت تنگه هرمز باز است و روز گذشته ۱۹ میلیون بشکه نفت از این مسیر خارج شده؛ رقمی که به گفته او «بالاترین میزان در تاریخ» بوده است.

رئیس‌جمهوری آمریکا افزود قیمت نفت «به‌شدت و به‌طور قابل توجهی» کاهش یافته و افت قیمت نفت به کاهش قیمت سایر کالاها نیز منجر خواهد شد.

دونالد ترامپ که در مراسم شامی با حضور کشاورزان آمریکایی در کاخ سفید سخن می‌گفت

تاکید کرد که ایالات متحده به‌زودی با استفاده از دارایی‌های ایران که تحت تحریم‌های آمریکا مسدود شده‌اند، از کشاورزان آمریکایی گندم، سویا و ذرت خواهد خرید.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش گزارش‌هایی را که می‌گویند وضعیت جمهوری اسلامی امروز بهتر شده است، «اخباری جعلی» خواند و گفت کسانی که چنین گزارش‌هایی منتشر می‌کنند «دیوانه‌اند».