پلیس مونتهنگرو اعلام کرد با همکاری اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی)، یک شهروند ایرانی را که به انجام حملات سایبری با حدود ۳.۴ میلیارد دلار خسارت به زیرساختهای آمریکا متهم است، بازداشت کرده است.
این مرد ۳۹ ساله که تابعیت دوگانه ایرانی و ترکیهای دارد، از سوی دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک به اتهامهایی از جمله تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری رایانهای، هک و سرقت هویت تحت پیگرد قرار دارد.
به گفته پلیس، او روز پنجشنبه در شهر ساحلی کوتور در مونتهنگرو بازداشت شد.
پلیس مونتهنگرو در بیانیهای اعلام کرد: «او از سال ۲۰۱۳ حملات گسترده سایبری را علیه بیش از ۱۵۰ دانشگاه در آمریکا انجام داده که برآورد میشود بیش از ۳.۴ میلیارد دلار خسارت وارد کرده باشد.»
به گفته پلیس، پرونده برای رسیدگی به درخواست استرداد او به آمریکا به دادگاه عالی در پودگوریتسا، پایتخت مونتهنگرو، ارجاع خواهد شد.
در این بیانیه همچنین آمده است دادههای بهدستآمده و دسترسی به حسابهای کاربری دانشگاههایی که هدف حمله قرار گرفته بودند، در اختیار سپاه پاسداران و دیگر نهادهای ایرانی، از جمله دانشگاهها، قرار گرفته است.
افبیآی تاکنون درباره این پرونده اظهار نظری نکرده است.