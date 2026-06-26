عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس، علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی را با حسین، امام سوم شیعیان، مقایسه کرد و او را «سید و سالار کشتهشدگان انقلاب اسلامی» خواند.عراقچی نوشت: «امام حسین سیدالشهدا یا سالار شهیدان شیعیان است چراکه او هر آنچه داشت در دشت کربلا قربانی کرد.»او افزود: «به همین ترتیب، ما هرگز کشتهشدن او را نه فراموش خواهیم کرد و نه خواهیم بخشید.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جمعه پنجم تیر اعلام کرد یادداشت تفاهم میان واشینگتن و تهران، اجازه دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هستهای در ایران را میدهد.
گروسی در نشست خبری خود در ژاپن گفت: «توافقی وجود دارد و برای اجرای آن، آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید به ایران دسترسی داشته باشد و بازرسی انجام دهد. امیدواریم به زودی در آنجا حضور داشته باشیم.»
اظهارات مدیرکل آژانس در شرایطی مطرح شد که مقامهای جمهوری اسلامی پیش از این اعلام کرده بودند دسترسی به برخی سایتهای کلیدی هستهای تا زمان نهایی شدن توافق نهایی با آمریکا و لغو تحریمها امکانپذیر نخواهد بود.
رویترز به نقل از دادههای کشتیرانی گزارش داد، شرکت آرامکوی سعودی روز جمعه بارگیری نفت در پایانه رأس تنوره را پس از وقفهای نزدیک به چهار ماه از سر گرفت.
رأس تنوره از مهمترین پایانههای صادرات نفت عربستان در خلیج فارس است و توقف یا ازسرگیری فعالیت آن میتواند نشانهای مهم از وضعیت جریان صادرات نفت در منطقه باشد.
بر اساس دادههای کشتیرانی، دو نفتکش غولپیکر در حال بارگیری نفت خام در این پایانه دیده شدهاند و یک نفتکش دیگر نیز در نزدیکی آن منتظر است.
ازسرگیری بارگیری در این پایانه در شرایطی گزارش میشود که بازار نفت و مسیرهای صادراتی خلیج فارس همچنان تحت تأثیر تنشهای منطقهای و نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی قرار دارند.
واشینگتنپست در یادداشتی با استناد به ارزیابی دیوید آلبرایت، کارشناس شناختهشده برنامههای هستهای، نوشت این ادعا که جمهوری اسلامی پس از جنگ با آمریکا قویتر شده، «بیپایه» است.
واشینگتنپست نوشت دموکراتها بارها گفتهاند تصمیم دونالد ترامپ برای جنگ با جمهوری اسلامی نتیجه معکوس داشته و تهران را قویتر کرده است.
این روزنامه در مقابل، به نقل از آلبرایت استدلال کرده که حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی، از جمله مجتمع اصفهان، آسیب قابل توجهی وارد کرده و برنامه هستهای تهران را برای سالها به عقب انداخته است.
این یادداشت در حالی منتشر شده که بحث در واشینگتن درباره نتیجه واقعی جنگ با جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد؛
مخالفان ترامپ میگویند جنگ امنیت آمریکا را افزایش نداده، اما حامیان او آن را ضربهای جدی به توان هستهای جمهوری اسلامی میدانند.
والاستریت ژورنال گزارش داد آمریکا در حال بازبینی آرایش نظامی خود در خاورمیانه است و احتمال انتقال بخشی از پایگاهها و عملیات خود از کشورهای خلیج فارس به اسرائیل را بررسی میکند.
بر اساس این گزارش، تصاویر ماهوارهای نشان میدهد میزان خسارت واردشده به یک پایگاه مهم دریایی آمریکا در بحرین، در حملات جمهوری اسلامی، بسیار گستردهتر از چیزی بوده که واشینگتن بهطور علنی اعلام کرده است.
والاستریت ژورنال نوشت آمریکا در حال بررسی بازسازی پایگاه خود در بحرین و همزمان کاهش حضور نظامی در کویت و عربستان سعودی است؛ اقدامی که میتواند بخشی از پایگاهها و عملیات آمریکا را به سمت غرب منطقه منتقل کند، جایی که از برد مستقیم موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی دورتر باشد.
به نوشته این روزنامه، دو مقام مطلع گفتهاند اسرائیل یکی از گزینههایی است که ممکن است بخشی از این پایگاهها و عملیات به آن منتقل شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه پنجشنبه چهارم تیر به وقت محلی، در سخنانی درباره جمهوری اسلامی گفت واشینگتن «ضربهای بسیار سخت» به حکومت ایران وارد کرده و اکنون از «موضع قدرت مطلق» با تهران مذاکره میکند.
او در مراسم شامی با حضور کشاورزان آمریکایی در کاخ سفید سخن میگفت تاکید کرد که ایالات متحده بهزودی با استفاده از داراییهای ایران که تحت تحریمهای آمریکا مسدود شدهاند، از کشاورزان آمریکایی گندم، سویا و ذرت خواهد خرید.
همزمان روبیو که در چارچوب سفر منطقهای خود برای اطمینانبخشی به متحدان خلیج فارس در بحرین حضور داشت، ایده دریافت عوارض از کشتیهای عبوری در تنگه هرمز از سوی تهران را رد کرد و گفت چنین اقدامی میتواند به «آشوب کامل» منجر شود.
در تحولی دیگر، رویترز به نقل از دادههای کشتیرانی گزارش داد، شرکت آرامکوی سعودی روز جمعه بارگیری نفت در پایانه رأس تنوره را پس از وقفهای نزدیک به چهار ماه از سر گرفت. ازسرگیری بارگیری در این پایانه در شرایطی گزارش میشود که بازار نفت و مسیرهای صادراتی خلیج فارس همچنان تحت تأثیر تنشهای منطقهای و نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی قرار دارند.
همچنین تایمز اسرائیل در یادداشتی بهشدت انتقادی نسبت به گفتوگوهای تهران و واشینگتن، نوشت که طرح ادعایی برای ایجاد کانال تماس میان سپاه پاسداران و فرماندهان سنتکام در دوحه، به معنای مشروعیتبخشی عملی به سپاه و تضعیف بازدارندگی آمریکا در خاورمیانه است.
از سوی دیگر والاستریت ژورنال به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی گزارش داد سپاه پاسداران روز پنجشنبه به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور در تنگه هرمز حمله کرده است. بر اساس این گزارش، این حمله ساعاتی پس از آن انجام شد که سپاه به کشتیها هشدار داده بود از مسیرهایی که جمهوری اسلامی تایید نکرده است، استفاده نکنند.
همچنین نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، سازمان تازهتاسیس جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هرگونه تردد از مسیرهای خارج از چارچوب تعیینشده این نهاد «مشمول تضمین عبور ایمن نبوده و از پوشش بیمه و مسئولیتهای مرتبط برخوردار نخواهد بود.»
این نهاد افزود: «تبعات ناشی از تردد از مسیرهای غیرمجاز، برعهده مالک، بهرهبردار و فرمانده شناور خواهد بود.»
جزییات دیگر رویدادهای مرتبط با ایران در پنجشنبه چهارم تیر را اینجا بخوانید.