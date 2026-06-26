واشینگتن‌پست در یادداشتی با استناد به ارزیابی دیوید آلبرایت، کارشناس شناخته‌شده برنامه‌های هسته‌ای، نوشت این ادعا که جمهوری اسلامی پس از جنگ با آمریکا قوی‌تر شده، «بی‌پایه» است.

واشینگتن‌پست نوشت دموکرات‌ها بارها گفته‌اند تصمیم دونالد ترامپ برای جنگ با جمهوری اسلامی نتیجه معکوس داشته و تهران را قوی‌تر کرده است.

این روزنامه در مقابل، به نقل از آلبرایت استدلال کرده که حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، از جمله مجتمع اصفهان، آسیب قابل توجهی وارد کرده و برنامه هسته‌ای تهران را برای سالها به عقب انداخته است.

این یادداشت در حالی منتشر شده که بحث در واشینگتن درباره نتیجه واقعی جنگ با جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد؛

مخالفان ترامپ می‌گویند جنگ امنیت آمریکا را افزایش نداده، اما حامیان او آن را ضربه‌ای جدی به توان هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌دانند.