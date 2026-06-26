دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه پنجشنبه چهارم تیر به وقت محلی، در سخنانی درباره جمهوری اسلامی گفت واشینگتن «ضربهای بسیار سخت» به حکومت ایران وارد کرده و اکنون از «موضع قدرت مطلق» با تهران مذاکره میکند.
او در مراسم شامی با حضور کشاورزان آمریکایی در کاخ سفید سخن میگفت تاکید کرد که ایالات متحده بهزودی با استفاده از داراییهای ایران که تحت تحریمهای آمریکا مسدود شدهاند، از کشاورزان آمریکایی گندم، سویا و ذرت خواهد خرید.
همزمان روبیو که در چارچوب سفر منطقهای خود برای اطمینانبخشی به متحدان خلیج فارس در بحرین حضور داشت، ایده دریافت عوارض از کشتیهای عبوری در تنگه هرمز از سوی تهران را رد کرد و گفت چنین اقدامی میتواند به «آشوب کامل» منجر شود.
در تحولی دیگر، رویترز به نقل از دادههای کشتیرانی گزارش داد، شرکت آرامکوی سعودی روز جمعه بارگیری نفت در پایانه رأس تنوره را پس از وقفهای نزدیک به چهار ماه از سر گرفت. ازسرگیری بارگیری در این پایانه در شرایطی گزارش میشود که بازار نفت و مسیرهای صادراتی خلیج فارس همچنان تحت تأثیر تنشهای منطقهای و نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی قرار دارند.
همچنین تایمز اسرائیل در یادداشتی بهشدت انتقادی نسبت به گفتوگوهای تهران و واشینگتن، نوشت که طرح ادعایی برای ایجاد کانال تماس میان سپاه پاسداران و فرماندهان سنتکام در دوحه، به معنای مشروعیتبخشی عملی به سپاه و تضعیف بازدارندگی آمریکا در خاورمیانه است.
از سوی دیگر والاستریت ژورنال به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی گزارش داد سپاه پاسداران روز پنجشنبه به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور در تنگه هرمز حمله کرده است. بر اساس این گزارش، این حمله ساعاتی پس از آن انجام شد که سپاه به کشتیها هشدار داده بود از مسیرهایی که جمهوری اسلامی تایید نکرده است، استفاده نکنند.
همچنین نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، سازمان تازهتاسیس جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هرگونه تردد از مسیرهای خارج از چارچوب تعیینشده این نهاد «مشمول تضمین عبور ایمن نبوده و از پوشش بیمه و مسئولیتهای مرتبط برخوردار نخواهد بود.»
این نهاد افزود: «تبعات ناشی از تردد از مسیرهای غیرمجاز، برعهده مالک، بهرهبردار و فرمانده شناور خواهد بود.»
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