ترامپ در مراسم آغاز برنامه‌های دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا در نشنال‌مال واشینگتن گفت جمهوری اسلامی «هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت» و افزود قدرت نظامی آمریکا تهران را بدون نیروی دریایی و نیروی هوایی گذاشته است.

ترامپ گفت: «حکومت ایران هیچگاه سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. به لطف قدرت نظامی ما، آنها نه نیروی دریایی دارند، نه نیروی هوایی، و برای نخستین بار، ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت.»

رئیس‌جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه افزود: «هفته گذشته توافقی تاریخی» برای پایان دادن به درگیری با جمهوری اسلامی امضا کرده و تنگه هرمز را «به‌طور کامل» برای عبور و مرور باز کرده است.

ترامپ گفت: «ما به دستاوردی رسیدیم که هیچ رئیس‌جمهوری پیش از این نتوانسته بود به آن دست یابد.». او افزود «این پرونده تمام شده است.»

رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین این دستاورد را نتیجه «قدرت و مهارت نیروهای مسلح آمریکا» دانست.