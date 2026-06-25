ترامپ در مراسم آغاز برنامههای دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا در نشنالمال واشینگتن گفت جمهوری اسلامی «هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت» و افزود قدرت نظامی آمریکا تهران را بدون نیروی دریایی و نیروی هوایی گذاشته است.
ترامپ گفت: «حکومت ایران هیچگاه سلاح هستهای نخواهد داشت. به لطف قدرت نظامی ما، آنها نه نیروی دریایی دارند، نه نیروی هوایی، و برای نخستین بار، ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت.»
رئیسجمهوری آمریکا، روز چهارشنبه افزود: «هفته گذشته توافقی تاریخی» برای پایان دادن به درگیری با جمهوری اسلامی امضا کرده و تنگه هرمز را «بهطور کامل» برای عبور و مرور باز کرده است.
ترامپ گفت: «ما به دستاوردی رسیدیم که هیچ رئیسجمهوری پیش از این نتوانسته بود به آن دست یابد.». او افزود «این پرونده تمام شده است.»
رئیسجمهوری آمریکا همچنین این دستاورد را نتیجه «قدرت و مهارت نیروهای مسلح آمریکا» دانست.
وزارت اقیانوسها و شیلات کره جنوبی اعلام کرد پنج کشتی دیگر تحت مدیریت این کشور از تنگه هرمز خارج شدهاند.
به گفته این وزارتخانه، یکی از این کشتیها عازم کره جنوبی است. مقامهای سئول نام کشتیها را به درخواست شرکتهای کشتیرانی و خدمه اعلام نکردهاند.
بر اساس این گزارش، ۱۳ کشتی تحت مدیریت کره جنوبی همچنان در تنگه هرمز باقی ماندهاند و ۸۷ خدمه در آنها حضور دارند. وزارت اقیانوسهای کره جنوبی اعلام کرد این کشور در حال مذاکره با کشورهای مرتبط برای کمک به خروج امن کشتیهای باقیمانده از منطقه است.
رویترز گزارش داد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به کشورهای خلیج فارس اطمینان داد واشینگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت. او همچنین تاکید کرد آمریکا از دریافت عوارض برای عبور کشتیها از تنگه هرمز حمایت نمیکند.
رویترز گزارش داد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در سفر به کویت به کشورهای خلیج فارس اطمینان داد که واشینگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی درباره جنگ خاورمیانه، منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت.
روبیو گفت آمریکا در مذاکرات با تهران «کاملا با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ» خواهد بود و آنها را در جریان تصمیمهای مرتبط قرار میدهد. او افزود: «واشینگتن کاری نخواهد کرد که امنیت متحدانش را تضعیف کند.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، گفت مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی «خیلی خوب» پیش میرود.
وزیر خارجه آمریکا همچنین بر حفظ عبور آزاد کشتیها از تنگه هرمز بدون دریافت عوارض تاکید کرد و گفت هیچ کشوری را نمیشناسد که از دریافت عوارض برای استفاده از این آبراه حمایت کند.
ترامپ نیز دریافت هرگونه هزینه از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را «غیرقابل قبول» خوانده است. در مقابل، جمهوری اسلامی اعلام کرده است قصد دارد همراه با عمان کنترل تنگه هرمز را حفظ کند و برای عبور کشتیها آنچه را «هزینه خدمات دریایی» میخواند، دریافت کند.
تیمهای ملی فوتبال برزیل و مراکش با پیروزی بر اسکاتلند و هائیتی در سومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، هر دو با ۷ امتیاز، به عنوان تیمهای اول و دوم گروه C مسابقات، به مرحله حذفی صعود کردند. اسکاتلند هم با سه امتیاز در رده سوم و هائیتی بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفتند.
در بازی برزیل و اسکاتلند، وینیسیوس جونیور با استفاده از یک پاس رو به عقب اشتباه از اسکات مککنا، گل نخست برزیل را به ثمر رساند و سپس با یک ضربه سر، گل دوم خود را نیز وارد دروازه اسکاتلند کرد.
ماتئوس کونیا نیز پس از حرکت زیبای برونو گیمارش، سومین گل برزیل را به ثمر رساند.
در دیگر دیدار مراکش، قهرمان آفریقا در ابتدای مسابقه برابر هائیتی دو بار از حریف عقب افتاد، اما در پایان نیمه نخست بازی را به تساوی کشاند.
در نیمه دوم نیز گلهای بازیکنان تعویضی، سفیان رحیمی و گسیم یاسین، پیروزی را برای مراکش رقم زد.
برزیل در مرحله یکسیودوم نهایی به مصاف تیم دوم گروه F خواهد رفت که در حال حاضر ژاپن محتملترین گزینه برای این جایگاه است.
مراکش نیز با صدرنشین گروه F، که فعلا هلند محتملترین گزینه آن محسوب میشود، روبهرو خواهد شد.
با وجود شکست برابر برزیل، امیدهای اسکاتلند برای صعود از بین نرفته است و این تیم همچنان میتواند بهعنوان یکی از بهترین تیمهای سوم راهی مرحله حذفی شود.
بر اساس مدل پیشبینی، اسکاتلند با وجود تفاضل گل منفی سه، ۵۵ درصد شانس صعود دارد.
نیمار جونیور، بهترین گلزن تاریخ برزیل، امشب با ورود به بازی برزیل-اسکاتلند به عنوان بازیکن جایگزین، برای چهارمین دوره پیاپی، در جام جهانی بازی کرد. همچنین او پس از سه سال، برای برزیل بازی میکند؛ او در اکتبر ۲۰۲۳ و در بازی برزیل-اروگوئه به شدت مصدوم شد و مدتها تحت درمان بود.
آخرین تاثیر مستقیم او روی گلهای برزیل نیز گلزنی برابر بولیوی در سپتامبر ۲۰۲۳ بود.
نیمار دو بازی نخست برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا که ۲۷ اردیبهشت و در جریان بازی برای سانتوس دچار آن شد، از دست داد.
در ابتدا پیشبینی شده بود او دو تا سه هفته از میادین دور باشد، اما دیدار برزیل-اسکاتلند، تقریبا یک ماه پس از آخرین بازی او برگزار شد.
نیمار با ۷۹ گل، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل است. در کشوری که مهاجمان بزرگی مانند روماریو، رونالدو و پله را به فوتبال جهان معرفی کرده، نیمار در صدر جدول گلزنان تاریخ تیم ملی قرار دارد.
او با حضور در جامهای جهانی ۲۰۱۴ (برزیل)، ۲۰۱۸ (روسیه) ۲۰۲۲ (قطر) در مجموع ۸ گل برای تیم ملی برزیل به ثمر رساند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، گفت شاید هرگز مشخص نشود چه کسی مسئول حمله مرگبار به یک مدرسه دخترانه در ایران در نخستین روز جنگ بوده است؛ حملهای که به گفته مقامهای ایرانی دهها کودک و معلم را کشت.
ترامپ روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: «نمیدانم اصلا بتوانند این مسئله را حل کنند یا نه؛ از این نظر که تقصیر چه کسی بوده، چون موشکها همهجا در حال پرواز بودند.»
او افزود: «عدهای گفتند موشک ما بوده؛ شاید هم موشک ما نبوده. اما من مدرکی ندیدهام که باعث شود باور کنم کار ما بوده است. فکر نمیکنم کار ما بوده باشد.»
رویترز پیشتر گزارش داده بود که یک تحقیق اولیه داخلی ارتش آمریکا نشان داده نیروهای آمریکایی احتمالا مسئول حمله ۲۸ فوریه به مدرسهای در میناب، در جنوب ایران، بودهاند. پنتاگون از آن زمان سطح تحقیقات را افزایش داده، اما هیچ یافته اولیهای را رسما تایید نکرده است.
به گفته مقامهای ایرانی، در این حمله بیش از ۱۷۵ کودک و معلم کشته شدند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل این حمله را «کاملا وحشتناک» خوانده بود.