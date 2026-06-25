دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پس از تغییر نتیجه رای‌گیری در سنای آمریکا درباره قطعنامه اختیارات جنگی ایران، از چند سناتور جمهوری‌خواه قدردانی کرد و گفت تغییر رای رند پال و بیل کسیدی نتیجه را به سود پیشبرد این موضوع تغییر داد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پس از تغییر نتیجه رای‌گیری در سنای آمریکا درباره قطعنامه اختیارات جنگی ایران، از چند سناتور جمهوری‌خواه قدردانی کرد و گفت تغییر رای رند پال و بیل کسیدی نتیجه را به سود پیشبرد این موضوع تغییر داد.

ترامپ در تروث سوشال نوشت: «شگفت‌انگیز! سنا رای خود درباره ایران را از ۵۰ در برابر ۴۸ مخالف، به ۵۰ در برابر ۴۷ موافق تغییر داد. رند پال و بیل کسیدی رای خود را تغییر دادند. از جان تون، لیندزی گراهام، برنی مورنو و همه سپاسگزارم. این رای به ایران هشدار می‌دهد.»