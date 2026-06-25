ترامپ درپی زلزلههای شدید ونزوئلا به نهادهای آمریکا دستور داد برای اقدام سریع آماده شوند
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروت سوشال و در واکنش به زمینلرزههای مرگبار ونزوئلا نوشت ایالاتمتحده آماده کمک به این کشور است و به همه نهادهای دولت دستور داده برای اقدام سریع آماده شوند.
ترامپ در تروت سوشال نوشت: «دو زمینلرزه بزرگ تلفات و خسارتهای ویرانگری بر جا گذاشته است. آمریکا آماده، مایل و قادر به کمک است. ما در کنار دوستان جدید و بزرگ خود خواهیم بود. گزارشهای اولیه امیدوارکننده نیستند.»
در پی وقوع دو زمینلرزه شدید در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، شماری از ساختمانها فرو ریختند و شماری از مردم زیر آوار گرفتار شدند. طبق برآورد سازمان زمینشناسی آمریکا شمار جانباختگان احتمالا بیش از ۱۰ هزار نفر خواهد بود. دولت ونزوئلا نیز وضعیت اضطراری اعلام کرد.
عصر چهارشنبه سوم تیر به وقت محلی در کاراکاس (شامگاه چهارشنبه به وقت ایران) یک زمینلرزه به برگی ۷.۲ در حدود ۱۶۰ کیلومتری کاراکاس رخ داد و کمتر از یک دقیقه بعد، زلزله دیگری به بزرگی ۷.۵ همان منطقه را لرزاند.
سازمان زمینشناسی آمریکا در بیانیهای که بلافاصله پس از این زلزلهها منتشر کرد، احتمال داد «شمار کشتهها زیاد و خسارت گسترده» باشد.این سازمان در برآورد اولیه خود اعلام کرد این فاجعه احتمالا ابعاد وسیعی دارد و شمار جانباختگان به احتمال زیاد بین ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر خواهد بود.
تا لحظه انتشار این گزارش آمار دقیقی از سوی نهادها و مقامهای ملی ونزوئلا اعلام نشده است، اما خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای محلی و شاهدان عینی خبر داد که ساختمانهای زیادی فروریختهاند، شمار زخمیها در حال افزایش است و عملیات نجات نیز آغاز شده است.
دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، روز چهارشنبه در پی وقوع این زمینلرزههای پیاپی و نزدیک به ۲۴ پسلرزهای که این کشور را لرزاند، وضعیت اضطراری اعلام کرد.
او همراه با رییس مجلس ملی و وزیر کشور در یک برنامه زنده در تلویزیون دولتی ونزوئلا حاضر شد و پس از تسلیت به خانوادههای جانباختگان، اعلام کرد که فرودگاه سیمون بولیوار در شهر مایکِتیا در نزدیکی کاراکاس به دلیل خسارتهای وارد آمده، تعطیل شده است.این فرودگاه، فرودگاه بینالمللی و اصلی کاراکاس به شمار میآيد.
در یکی از ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی نیروهای امدادی دیده میشوند که با فرارسیدن شب، از میان ویرانههای یک ساختمان فروریخته در پایتخت بالا میروند، و همزمان بستگان پریشانحال برای عزیزانی که گمان میرود زیر آوار گرفتار شدهاند، درخواست کمک میکنند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا نیز در واکنش به این دو زمینلرزه شدید در ونزوئلا گفت این زمینلرزهها «در ابعادی گسترده» بوده و شمار قربانیان «ویرانگر» است.
ترامپ در پیام خود در شبکه تروثسوشال نوشت آمریکا «آماده، مایل و قادر» به کمک به ونزوئلاست و او به همه نهادهای دولت آمریکا دستور داده است برای اقدام سریع آماده شوند.
او افزود: «ما در کنار دوستان تازه و بزرگ خود خواهیم بود. گزارشهای اولیه خوب نیست.»
رویترز به نقل از شهردار یکی از مناطق کاراکاس که با تلویزیون محلی گفتوگو میکرد، نوشت دو سازه در یکی از محلههای این شهر فرو ریخته، ۱۶ نفر زخمی شده و شماری نیز جان باختهاند. هرچند این مقام محلی رقم دقیق قربانیان را اعلام نکرد.
زلزله در تعطیلات روز استقلال ونزوئلا
این زمینلرزهها در روز تعطیل عمومی به مناسبت پیروزی نظامی سال ۱۸۲۱ که به تثبیت استقلال ونزوئلا انجامید، رخ داد و به همین دلیل بسیاری از شهروندان حین وقوع زلزله در خانههایشان بودند.
این حادثه پس از زمینلرزه مرگبار سال ۱۹۶۷ در کاراکاس، شدیدترین زلزله ثبت شده در این شهر به شمار میآید.
رویترز به نقل از شاهدان عینی نوشت که در لحظه وقوع زلزله صدای بسیار بلندی شبیه به برخورد یا فروریختن جسمی بسیار سنگین به گوش رسید و مردمِ هراسان برای نجات خود به سوی خروجی ساختمانها دویدند.
یکی از اهالی کاراکاس به این رسانه گفت: «یک بعدازظهر عادی بود، ناگهان تلفنم هشدار زمینلرزه داد، همین که گوشی را برداشتم و شروع کردم به گوش دادن به پیام، لرزش خفیفی احساس کردم، بعد، در کمتر از دو ثانیه، همه چیز تکان خورد.»
سفارت آمریکا در کاراکاس اعلام کرد پیامدهای زمینلرزه را از نزدیک زیر نظر دارد و از شهروندان آمریکایی حاضر در این کشور خواست در پناهگاهی امن مستقر شوند و از مناطق آسیبدیده دوری کنند.
بر اساس گزارشهای محلی، از کارکنان بیمارستانهای کاراکاس خواسته شده شیفت شب را با دو برابر ظرفیت پوشش دهند. این در حالی است که ویدیوهایی از آسیب به بیمارستان و خاموشی در آنها در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
ویدیوهای دیگری در شبکههای اجتماعی خسارت قابل توجهی را در فرودگاه اصلی ونزوئلا نشان میدهند.
ونزوئلا در منطقهای لرزهخیز، در محل تلاقی صفحههای تکنونیکی کارائیب و آمریکای جنوبی قرار دارد.
به گفته سازمان زمینشناسی آمریکا، برآورد میشود در جریان زمینلرزه ویرانگری که سال ۱۸۱۲ شهرهای مریدا و کاراکاس را لرزاند، حدود ۳۰ هزار نفر کشته شدند.
کاخ سفید در بحبوحه مخالفتها در کنگره با ادامه اقدام نظامی علیه ایران، بهطور رسمی از قانونگذاران خواست که بیش از ۸۷ میلیارد دلار بودجه تکمیلی برای جبران هزینههای جنگ ایران اختصاص دهند. بخش کوچکی از این بودجه نیز برای مقابله با شیوع ابولا در آفریقای مرکزی در نظر گرفته شده است.
این درخواست چهارشنبه سوم تیر از سوی دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید ارسال شد. راس ووت، مدیر دفتر مدیریت و بودجه، در نامهای به مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، از او خواست هرچه سریعتر درباره «این درخواستهای مهم و فوری» اقدام کند.
طبق اعلام دولت، ۶۷ میلیارد از این درخواست ۸۷.۶ میلیارد دلاری برای وزارت جنگ آمریکا درخواست شده است و در صورت موافقت نمایندگان برای رفع نیازهای فوری این وزراتخانه مرتبط با جنگ ایران صرف خواهد شد. «تامین بودجه برای هزینههای مربوط به نیروهای نظامی و آمادگی رزمی، و هزینههای عملیاتی برای بازسازی ذخایر» از جمله این نیازهای فوری اعلام شده است.
بزرگترین سهم از بودجه دفاعی، یعنی ۲۱ میلیارد دلار، به مهمات و تسلیحات اختصاص خواهد یافت، ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار دیگر برای هزینههای عملیاتی و ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برای برنامههای محرمانه دیگر در نظر گرفته شده است. افزون بر اینها، دولت برای پوشش هزینههای سوخت، تولید پهپاد و امنیت سایبری نیز بودجه درخواست کرده است.
دولت در حالی این درخواست را به کنگره ارائه کرده است که ظهر چهارشنبه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در یک ناهار خصوصی با سناتورهای حزب جمهوریخواه بابت رای آنها به تصویب قطعنامه اختیارات جنگی، آنها را بهشدت مورد انتقاد قرار داد و گفتوگوی او با یکی از سناتورها به مشاجره لفظی پرتنشی انجامید.
سنا سهشنبه دوم تیر، یک روز پیش از ناهار خصوصی ترامپ با سناتورها، در دهمین تلاش برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در قبال ایران، به قطعنامهای رای داد که هدف آن جلوگیری از اقدام نظامی مجدد آمریکا علیه تهران است. در این رایگیری ۵۰ نماینده دموکرات و جمهوریخواه به تصویب این قطعنامه رای دادند. ۵۰ رای موافق در برابر ۴۸ رای مخالف چرخشی چشمگیر نسبت به تلاشهای پیشین نمایندگان برای مخالفت با ادامه جنگ ایران بود.
هرچند این قطعنامه جنبه نمادین دارد اما نمادین بودن آن مانع خشمگین شدن رییسجمهوری آمریکا نشد. او سهشنبه بلافاصله پس از اعلام نتیجه این رایگیری در شبکه اجتماعی تروثسوشال این رایگیری را «بدهنگام و بیمعنا» خواند و گفت این اقدام پیام «کمک و دلگرمی» به جمهوری اسلامی بود.
به گفته چند قانونگذار حاضر در این ضیافت ناهار، گفتوگوی ترامپ با بیل کسیدی، سناتور جمهوریخواه لوئیزیانا، به تنشی لفظی انجامید. کسیدی پس از نشست گفت دولت باید درباره مشوقهای مالی پیشبینیشده برای تهران در تفاهمنامه و همچنین درباره علت محقق نشدن اهداف اعلامشده در جنگ با ایران توضیح دهد.
کمک به کشاورزان، مقابله با ابولا در آفریقا و ساختوساز در پایتخت
افزون بر بودجه درخواستی برای وزارت جنگ، ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از این بودجه برای کمک اقتصادی به کشاورزان آمریکایی درخواست شده که در نتیجه پیامدهای جنگ ایران و افزایش قیمت سوخت متضرر شدهاند.
یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن نیز برای مقابله با شیوع ویروس ابولا در کنگو، اوگاندا و دیگر کشورهای آفریقایی، و ۵۰۰ میلیون دلارش نیز با هدف حمایت از تلاشهای جاری «برای تکمیل پروژههای بازسازی و ساختوساز در داخل و اطراف واشینگتن دیسی» درخواست شده است.
به نوشته رویترز، بودجه درخواستی تازه به ۱۲ میلیارد دلار کمکی اضافه میشود که دولت آمریکا در سال جاری به کشاورزان پرداخت کرده است. دولت این درخواست را در شرایطی مطرح کرده که بخش کشاورزی آمریکا با رکود ناشی از هزینههای بالای تولید و افت قیمت محصولات روبهروست؛ فشارهایی که در پی جنگ ایران و سیاستهای تجاری ترامپ تشدید شدهاند.
طبق دادههای وزارت کشاورزی ایالات متحده، اگر این درخواست کاخ سفید تایید شود، پیشبینی میشود که دولت امسال حدود ۵۵.۴ میلیارد دلار پرداخت مستقیم به کشاورزان داشته باشد.
کشاورزان یکی از پایگاههای رای وفادار به ترامپ به شمار میروند و پیشبینی میشود در انتخابات میاندورهای که حدود پنج ماه دیگر برگزار میشود، نقش مهمی در حفظ جایگاه حزب جمهوریخواه در کنگره آمریکا ایفا کنند.
بر اساس نظرسنجی رویترز/ایپسوس، میزان محبوبیت ترامپ در میان آمریکاییهای ساکن مناطق روستایی در ماه ژوئن (نیمه خرداد تا نیمه تیر) به پایینترین سطح، یعنی ۵۰ درصد، کاهش یافت؛ این رقم در فوریه ۲۰۲۵ (حدود چهار ماه پیش) ۶۰ درصد بود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت روشن نیست مجلس نمایندگان و سنا با چه سرعتی میتوانند درباره درخواست کاخ سفید اقدام کنند. حتی روشن نیست کنگره این موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد یا نه. این بودجه مسیر دشواری در پیش دارد، زیرا بسیاری از قانونگذاران ممکن است هرگونه رایگیری در این باره را آزمونی برای سنجش میزان حمایتشان از تلاش دولت برای جنگ در خاورمیانه تلقی کنند.
خبرگزاری رویترز بهنقل از منابع آگاه گزارش داد پالایشگاه نفت مسکو پس از وارد آمدن خسارات گسترده در حملات پهپادی اوکراین، دستکم تا پایان سال جاری میلادی از مدار خارج خواهد بود.
یکی از این منابع چهارشنبه سوم تیر در مصاحبه با رویترز، به خسارات واردشده به پالایشگاه مسکو اشاره کرد و گفت تعمیر آن دستکم شش ماه زمان خواهد برد.
به گزارش رویترز، این موضوع تلاشهای کرملین برای مقابله با کمبود سوخت در پهناورترین کشور جهان را با دشواریهای بیشتری روبهرو خواهد کرد.
این پالایشگاه که در حومه جنوبی پایتخت روسیه قرار دارد، بزرگترین تامینکننده سوخت منطقه مسکو به شمار میرود.
این تاسیسات در هفتههای اخیر دو بار هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفت و در نتیجه، فعالیت خود را متوقف کرد.
شرکت «گازپروم نفت» که مدیریت این پالایشگاه را بر عهده دارد، تاکنون به گزارش رویترز واکنشی نشان نداده است.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود به زیرساختهای انرژی روسیه را تشدید کرده است؛ اقدامی که با هدف کاهش درآمدهای مسکو و محدود کردن منابع مالی جنگ انجام میشود.
روسیه نیز در جریان این کارزار نظامی، بارها به زیرساختها و شبکه تامین برق اوکراین حمله کرده است.
بحران سوخت در روسیه
رویترز در ادامه گزارش داد بر پایه آخرین آمار موجود، پالایشگاه مسکو که در جریان جنگ اخیر چندین بار هدف قرار گرفته، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تن نفت خام را فرآوری و ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن بنزین و ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گازوئیل تولید کرد.
بر اساس این گزارش، حملات اوکراین بخش قابلتوجهی از ظرفیت پالایش نفت روسیه را از مدار خارج کرده و موجب کمبود فرآوردههای نفتی، افزایش قیمت سوخت و شکلگیری صفهای طولانی در جایگاههای سوخت در بسیاری از مناطق این کشور شده است.
الکساندر نواک، معاون نخستوزیر روسیه، دوم تیر اعلام کرد در پی تشدید بحران سوخت، مسکو در حال بررسی طرح ممنوعیت صادرات گازوئیل است.
روزنامه ودوموستی نیز نوشت طرح واردات سوخت برای مقابله با بحران اخیر، بهویژه در شبهجزیره کریمه، در دست بررسی قرار دارد.
۳۱ خرداد، سرگئی آکسیونوف، فرماندار منصوب روسیه در کریمه، اعلام کرد پمپبنزینهای این شبهجزیره فروش سوخت به شهروندان و کسبوکارها را متوقف کردهاند و عرضه سوخت تنها به نهادهای دولتی مسئول خدمات ضروری و امنیتی اختصاص خواهد داشت.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
لاوروف: در انتظار مشخص شدن موضع آمریکا درباره جنگ اوکراین هستیم
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، سوم تیر اعلام کرد مسکو در انتظار روشن شدن موضع واشینگتن درباره جنگ اوکراین پس از نشست اخیر رهبران گروه هفت در فرانسه است.
به گفته او، روسیه در سفر آینده استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان کاخ سفید، پای سخنان آنها خواهد نشست و مواضعشان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
لاوروف افزود ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، در دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، در آلاسکا در مرداد ۱۴۰۴، برای پایان دادن به درگیریها انعطاف نشان داد و با پیشنهادهای واشینگتن موافقت کرد، اما اکنون بار دیگر از مسکو خواسته میشود امتیازهای بیشتری بدهد.
ترامپ ۲۶ خرداد پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در حاشیه نشست گروه هفت اعلام کرد مسکو باید با کییف به توافق صلح دست یابد.
رویترز پیشتر گزارش داد رهبران اروپایی در نشست گروه هفت کوشیدند ترامپ را متقاعد کنند که پیشنهادهای پیشین واشینگتن برای پایان دادن به جنگ اوکراین، «بیش از اندازه به نفع مسکو» بوده است.
بر اساس این گزارش، رهبران گروه هفت معتقدند با توجه به حملات پهپادی اخیر اوکراین به خاک روسیه، روند تحولات میدان نبرد اکنون به سود کییف است.
اروپای غربی درگیر موج گرمای مرگبار و رکوردشکنی شده است که تاکنون دهها نفر را به کام مرگ کشانده، مدارس را تعطیل کرده، باعث کندی حرکت قطارها شده، برق را قطع کرده و کشاورزان را واداشته تا برداشت غلات را در طول شب انجام دهند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه سوم تیر گزارش داد در فرانسه که دوم تیر گرمترین روز خود را از زمان آغاز ثبت دادههای هواشناسی (نزدیک به ۸۰ سال پیش) تجربه کرد، مقامها تلاش کردند برق هزاران خانه را در منطقه بریتانی در شمال غرب این کشور که با قطع برق مواجه شده بودند، دوباره وصل کنند.
بیشترین دمای ثبتشده به ۴۴.۳ درجه سانتیگراد در شهر پیسوس در جنوب غرب فرانسه رسید.
در ایتالیا، وزارت بهداشت برای ۱۶ شهر، از فلورانس و میلان گرفته تا رم، تورین و ورونا، بالاترین سطح هشدار گرمایی را صادر کرد.
در بریتانیا که در مسیر ثبت گرمترین روز ماه ژوئن (بین ماههای خرداد و تیر) در تاریخ خود است، اداره هواشناسی این کشور دومین هشدار «گرمای شدید» تاریخ خود را صادر کرد.
مقامها اعلام کردند دستکم ۴۸ نفر در فرانسه هنگام شنا در تلاش برای فرار از گرمای طاقتفرسا غرق شدهاند. همچنین دو کودک خردسال نیز بر اثر گرمای شدید در داخل یک خودرو جان باختند.
تا عصر دوم تیر، مقامهای فرانسه از ۲۵ کشته بر اثر گرمای هوا خبر داده بودند.
در اسپانیا نیز دو سالمند بر اثر گرمازدگی جان خود را از دست دادند.
این کشور از آخر هفته گذشته (شنبه و یکشنبه) با دمای بسیار بالا و بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد روبهرو بوده است. با این حال، دما از روز چهارشنبه روندی کاهشی را آغاز کرده است.
گرفتار شدن در «قفل گرمایی»
بر اساس گزارش «پایشگر اقلیمی رویترز»، الگوی نادر جوی موسوم به «بلوک اُمگا» عامل دماهای رکوردشکن در سراسر اروپا بوده است. دماهایی که در برخی مناطق تا ۱۸ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین معمول قرار گرفتهاند.
این پدیده از نظر شکل ظاهری شبیه حرف یونانی اُمگا است؛ بهطوری که بخش مرکزی و برآمده آن تودهای از هوای بسیار گرم را برای مدت طولانی بر فراز مناطق مختلف به دام میاندازد، در حالی که هوای خنکتر در حاشیههای آن جریان دارد.
سازمان هواشناسی فرانسه اعلام کرد شرایط کنونی با موج گرمای بین مرداد و شهریور ۱۳۸۲ (ماه اوت) قابل مقایسه است. موجی که ۱۶ روز ادامه یافت و برآورد میشود باعث حدود ۸۰ هزار مرگ بیشتر در سراسر اروپا شد.
سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده است اروپا با نرخی بیش از دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است. موضوعی که احتمال وقوع دورههای طولانی گرما را بهطور فزایندهای افزایش میدهد.
مدلها و کارگران ساختمانی زیر فشار گرما
در پاریس، جایی که هفته مد سالانه در جریان است، در جریان نمایش مُد «لویی ویتون» که در آن آثار طراحیشده بهوسیله فارل ویلیامز، خواننده پاپ، به نمایش گذاشته شد، مدلهای مرد در حالی دیده شدند که نفسنفس میزدند و عرق میریختند.
برگزارکنندگان اعلام کردند برندهایی از جمله «دیور» و «ریک اوونز» برنامه نمایشهای خود را تغییر داده و آنها را به ساعات صبح منتقل کردهاند.
برج ایفل و موزه لوور، دوم تیر، زودتر از موعد تعطیل شدند.
در سوئیس نیز مقامهای محلی سالنهای سینمای مجهز به تهویه مطبوع را برای نمایش رایگان فیلم در طول روز در اختیار مردم قرار دادند.
پیمانکاران ساختمانی در سراسر قاره اروپا ساعات کاری را تغییر دادهاند تا کارکنان بتوانند از شدیدترین ساعات گرما دوری کنند.
در همین حال، فروشگاهها برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای پنکه و دستگاههای تهویه مطبوع قابل حمل، با مشکل روبهرو شدهاند.
یک تعاونی کشاورزی در فرانسه اعلام کرد کشاورزان برای محافظت از کارگران در برابر گرمای بعدازظهر و همچنین کاهش خطر آتشسوزی در مزارع، شیفتهای شبانه برای برداشت محصولات در نظر گرفتهاند.
در بریتانیا، اپراتور شبکه برق از تولیدکنندگان خواست در آستانه ثبت احتمالی رکوردهای جدید دما در اواخر روز چهارشنبه، ظرفیت تولید برق بیشتری در دسترس قرار دهند.
شرکتهای راهآهن بریتانیا نیز به مسافران توصیه کردند روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، سوم و چهارم تیر، فقط سفرهای ضروری انجام دهند، زیرا گرمای شدید موجب اعمال محدودیتهای سرعت در شبکه ریلی شده است.
هواشناسان در ایتالیا هشدار دادهاند شرایط بهویژه در مناطق مرکزی و شمالی کشور احتمالا بدتر خواهد شد و گرما به احتمال زیاد بین روزهای یکشنبه و دوشنبه، هفتم و هشتم تیر، به اوج خود میرسد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد با وجود «اظهارنظرهای سیاسی» برخی مقامها، بازرسان این نهاد بر اساس یکی از اجزای کلیدی و صریح توافق میان واشینگتن و تهران، از تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی بازدید خواهند کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، گروسی چهارشنبه سوم تیر در نشستی خبری در نیروگاه هستهای فوکوشیما دایچی در ژاپن به خبرنگاران گفت: «من اظهارات سیاسی را درک میکنم. اینها بخشی از واقعیت هستند. اما نکته اساسی که میخواهم یادآوری کنم، این است که یک یادداشت تفاهم وجود دارد که از سوی هر دو رییسجمهور امضا شده است.»
این اظهارات صریحترین موضعگیری آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره بازرسی از تاسیسات هستهای در ایران به شمار میرود.
این نهاد که وابسته به سازمان ملل متحد است، نقشی محوری در تعیین وضعیت ذخایر هستهای حکومت ایران دارد.
گروسی افزود: «در این توافق بهصراحت آمده است فعالیتهای هستهای مرتبط با مواد و تاسیسات هستهای تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواهد بود؛ بهطور کامل و در همه موارد.»
او ادامه داد: «طبیعتا برای انجام این کار باید بازرسی کنیم. اینکه این اتفاق پسفردا، یک هفته دیگر یا ۱۰ روز دیگر رخ دهد، مهم است اما تعیینکننده نیست. این اتفاق خواهد افتاد.»
این بازرسیها در مسیر اجرای تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن از اهمیت فراوانی برخوردار هستند، زیرا بر پایه این توافق، ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی باید رقیقسازی شود.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند.
این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
نخستین روز مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
از سوی دیگر، کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد برنامهای برای دسترسی به تاسیساتِ مورد حمله واقع شده و مواد هستهای در ایران وجود ندارد.
غریبآبادی گفت: «در سوئیس هیچ نشستی با گروسی، علیرغم درخواست او، برگزار نشد. این مباحث (بازرسیهای آژانس) صرفا در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمامی تحریمها و موارد دیگر بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد.»
او همچنین گفت: «نمیتوانید با هیاهوی رسانهای، سیاست "راه بینداز و جا بینداز" را پیش ببرید.»
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز دوم تیر اعلام کرد برخلاف اظهارات جیدی ونس، معاون رییسجمهوری ایالات متحده، بازرسان آژانس قرار نیست از تاسیسات هستهای که سال گذشته هدف حملات آمریکا قرار گرفتند، بازدید کنند.
پس از جنگ ۱۲ روزه، حکومت ایران مانع دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات غنیسازی خود شده است.
گمان میرود جمهوری اسلامی در این مراکز به اندازهای اورانیوم با غنای بالا ذخیره کرده باشد که در صورت اتخاذ تصمیمی برای ساخت سلاح هستهای، امکان تولید تا ۱۰ بمب اتمی را فراهم کند.
جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده است برنامه هستهایاش ماهیتی «صلحآمیز» دارد. با این حال، ایران تنها کشور جهان است که بدون داشتن برنامه شناختهشده تسلیحات هستهای، اورانیوم را تا سطح خلوص ۶۰ درصد غنیسازی کرده است.
مقامهای تهران و واشینگتن پیش از این نیز اظهارات متناقضی درباره امکان بازرسی از سایتهای هستهای حکومت ایران مطرح کرده بودند.