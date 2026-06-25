عبداللطیف بن رشید الزیانی، وزیر خارجه بحرین، پنجشنبه چهارم تیر در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در منامه گفت: «جمهوری اسلامی باید به همه تعهدات خود در تفاهمنامه پایبند بماند، از دستیابی به سلاح هستهای بازداشته شود و حملات موشکی و پهپادی، حمایت از گروههای مسلح و مداخله در کشورهای منطقه پایان یابد.»
او افزود از پایان درگیریها و امضای تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری پاکستان و قطر استقبال میکنیم و بازگشت تردد آزاد و امن دریایی در تنگه هرمز را گامی امیدوارکننده میدانیم.
وزیر خارجه بحرین همچنین گفت: «از اعلام عمان برای ایجاد یک گذرگاه دریایی موقت در تنگه هرمز استقبال میکنیم و امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تفکیکناپذیر میدانیم.»
همزمان با آغاز تابستان و افزایش دما در بسیاری از نقاط ایران، شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از قطع روزانه آب و برق در شهرهای مختلف کشور گزارش دادند.
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی کاهش ذخایر آبی، افزایش مصرف و فشار بر شبکه برق را عامل این وضعیت معرفی میکنند، اما بسیاری از شهروندان شرایط موجود را نتیجه ناکارآمدی حکومت و سالها فرسودگی زیرساختها میدانند.
پیامهای ارسالی از خوزستان، ایلام، لرستان، آذربایجان شرقی، البرز، تهران و استانهای دیگر نشان میدهند قطعیهای چندساعته آب و برق از همین روزهای ابتدای تابستان آغاز شده و زندگی روزمره مردم را مختل کرده است.
یک شهروند از خوزستان، استانی که بخش مهمی از برق کشور را تولید میکند، در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «با شروع اولین روز تابستان و ثبت دمای بالای ۵۰ درجه در خوزستان، قطعیهای برنامهریزیشده برق هم استارت خورده و برق استانی را که دو برابر نیاز خودش برق تولید میکند، هر روز قطع میکنند.»
شهروندان ساکن شهرهای مختلف استان ایلام نیز از چهار ساعت قطع برق در دمای ۴۶ درجه خبر دادند.
مخاطبی هشدار داد اگر خاموشیها ادامه پیدا کند، مسئولان با «جمعیت مردم معترض و خشمگین» روبهرو خواهند شد.
شهروندی ساکن برجی ۱۴ طبقه در پردیس تهران، از چهار ساعت قطع برق در میانه روز خبر داد و نوشت: «بدون آسانسور چطور ما این طبقات را با پله رفتوآمد کنیم؟»
شماری دیگر از شهروندان نیز اشاره کردند نبود دسترسی به آسانسور در گرمای تابستان برای بسیاری از سالمندان و خانوادهها بحرانی مضاعف است.
بحران آب و خاموشی
در کنار قطع برق، روایتهای متعددی درباره قطع آب نیز به دست ایراناینترنشنال رسیده است.
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق، اواسط اردیبهشت سال گذشته گفته بود وقتی برق نیست، آب هم نداریم چون پمپ قطع میشود.
همان زمان برخی شهروندان، قطع روزانه برق را برابر با «فلج شدن» زندگی مردم خواندند.
با تداوم بحران انرژی در سال جاری، چند شهروند از بومهن گفتند در هفته گذشته تنها دو روز و آن هم برای چند ساعت به آب دسترسی داشتهاند.
مخاطبی در همین زمینه نوشت: «در خانه فرد بیمار داریم. دیگر نمیدانیم باید دردمان را به چه کسی بگوییم.»
ساکنان شهریار نیز از سه روز قطعی آب خبر دادند و گفتند تماس با اداره آبفا نتیجهای جز دریافت کد پیگیری و شنیدن پیامهای ضبطشده نداشته است.
از شهر قدس در غرب تهران نیز چندین پیام مشابه دریافت شده است.
شهروندان گفتند آب از ساعت سه بعدازظهر تا هفت صبح قطع بوده و مردم برای ساعتهای طولانی از ابتداییترین نیاز زندگی محروم ماندهاند.
یکی از ساکنان این منطقه نوشت: «آب یک نیاز اولیه است، نه یک خدمت لوکس.»
مقامهای جمهوری اسلامی کمبود منابع آبی، کاهش ذخایر سدها و افزایش مصرف را از دلایل اصلی وضعیت موجود معرفی میکنند، اما بسیاری از شهروندان معتقدند مقامها به جای پاسخگویی درباره سالها سوءمدیریت و کمبود سرمایهگذاری، مسئولیت بحران را متوجه مردم میکنند و از آنان میخواهند مصرف خود را کاهش دهند.
بر اساس پیامهای رسیده از شباب ایلام، آب این شهر سه روز کامل قطع بوده است.
از سوی دیگر، برخی شهروندان در پیامهای خود، وضعیت فعلی را با ادعاهای مقامهای جمهوری اسلامی درباره حمله به زیرساختها مقایسه کردند.
در یکی از این پیامها آمده است: «لازم نبود کسی زیرساختهای انرژی را بزند. ناکارآمدی حکومت، آب را از ما گرفته و ما را به عصر حجر برگردانده. ما با گالن آب میآوریم.»
قبوض گرانتر، خدمات کمتر
در کنار قطعیهای گسترده، شهروندان از افزایش هزینه آب و برق نیز گلایه دارند.
یک شهروند از زنجان نوشت: «قبوض آب و برق را بیسروصدا گران کردند، قطعی برق هم چند روز است شروع شده.»
از اهواز نیز گزارش شده مبلغ قبوض آب به حدی افزایش یافته که بسیاری از خانوادهها توان پرداخت آن را ندارند.
به گفته یک شهروند، اداره آب حاضر به قسطبندی بدهیها نیست و این وضعیت میتواند به تضعیف بهداشت عمومی در گرمای شدید جنوب کشور منجر شود.
شهروند دیگری از جنوب ایران در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «نه آب کافی هست و نه برق. در این گرمای شدید روزی چند ساعت برق را قطع میکنند. بنزین هم بهسختی پیدا میشود، در حالی که بخش بزرگی از سوخت کشور از همین بنادر جنوب تامین میشود.»
بحرانی که سالهاست تکرار میشود
قطع آب و برق در ایران پدیده تازهای نیست.
در سالهای گذشته نیز شهروندان بارها با خاموشیهای گسترده در تابستان و حتی زمستان روبهرو شدهاند. در برخی سالها، خاموشیهای برنامهریزیشده از اردیبهشتماه آغاز شده بود.
کارشناسان میگویند ریشه اصلی بحران را باید در فرسودگی زیرساختها و نبود سرمایهگذاری کافی جستوجو کرد.
به گفته آنان، جمهوری اسلامی از دهه ۱۳۹۰ تاکنون سرمایهگذاری متناسبی برای توسعه نیروگاهها، نوسازی شبکه انتقال و توزیع برق و همچنین تقویت زیرساختهای آبی انجام نداده است.
نتیجه این روند، شبکهای فرسوده است که با هر موج گرما یا سرما با کمبود ظرفیت روبهرو میشود.
به گفته شهروندان و کارشناسان، حکومت به جای حل ریشهای بحران، سالهاست با قطع برق صنایع و مشترکان خانگی یا اعمال محدودیت در تامین آب، تلاش میکند کمبودها را از یک فصل به فصل بعد منتقل کند.
بهای نفت خام در بازارهای جهانی کاهش یافت و قیمت نفت برنت، شاخص جهانی قیمت نفت، با افت ۱.۷ درصدی به ۷۲.۵۲ دلار در هر بشکه رسید. این رقم از قیمت نفت در ۹ اسفند، یک روز پیش از کشته شدن علی خامنهای در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، پایینتر است. بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز بیش از ۱.۳ درصد کاهش یافت و به ۶۹.۴۱ دلار در هر بشکه رسید.
این کاهش همزمان با رشد گسترده بازارهای مالی رخ داد. بازارهای سهام آسیا پس از انتشار گزارش سود و پیشبینیهای مثبت شرکت آمریکایی مایکرون، رشد قابل توجهی را تجربه کردند.
بهای نفت از اواسط ژوئن، زمانی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی نهایی شده و مسیر پایان جنگ هموار شده است، بیش از ۱۶ درصد کاهش یافته است.
قیمت نفت در ماه آوریل، پس از آنکه درگیریها باعث بسته شدن تنگه هرمز شد، تا ۱۲۶ دلار در هر بشکه افزایش یافته بود.
طاهیر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفت مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا که از ۲۲ ژوئن در بورگناشتوک آغاز شده، ادامه دارد و توقف فعلی نباید به عنوان شکست مذاکرات تلقی شود
جواد همدانی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد
بهنام سعیدی، دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس، در مراسم عزاداری «تاسوعا» در جیرفت گفت: «وضعیت امنیت در تنگه هرمز بهطور کامل تغییر کرده و این آبراه راهبردی هرگز به شرایط گذشته باز نخواهد گشت.»
او افزود کنترل این منطقه حیاتی با اقتدار کامل در دست نیروهای نظامی جمهوری اسلامی است و هرگونه محاسبه اشتباه در این پهنه آبی، با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «غنیسازی اورانیوم حق مسلم و قانونی ایران و یکی از خطوط قرمز تغییرناپذیر نظام است.»
سعیدی افزود تیم دیپلماسی هیچگاه از مساله هستهای عقبنشینی نخواهد کرد و آمریکا باید بداند که دوران وعدههای بیپشتوانه به پایان رسیده است.
به نوشته روزنامه تلگراف، فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، اعلام کرده است که مانع ورود هواداران با پرچمهای رنگینکمان به ورزشگاه لومن فیلد سیاتل، محل بازی ایران و مصر، نخواهد شد.
این مسابقه همزمان با جشنهای سالانه جامعه الجیبیتیکیو پلاس (LGBTQ+) در این شهر است؛ مسابقهای که به «مسابقه افتخار» شهرت یافته است.
دو کشور ایران و مصر که مواضع سختی علیه این جامعه دارند، با ارسال درخواستهای رسمی به فیفا خواستار آن شدند که هیچگونه نشانهای از حمایت از این گروه در جریان بازی وجود نداشته باشد.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، این وضعیت را محکوم کرده و فدراسیون فوتبال مصر نیز در بیانیهای اعلام کرد که هرگونه فعالیت در حمایت از همجنسگرایی را در طول مسابقه بهطور قاطع رد میکند. با این حال، فیفا این خواستهها را نادیده گرفته است.
سخنگوی فیفا در گفتوگو با تلگراف ورزشی گفت: «جام جهانی ۲۰۲۶ یک رویداد فراگیر است و از افراد با هر پیشینه، گرایش و هویتی استقبال میکند. طبق قوانین ورزشگاهها، به همراه داشتن پرچمهای رنگینکمان و دیگر نمادهای هویتی مجاز است.»
اگرچه این جشنها توسط شهر سیاتل سازماندهی شده و ارتباط مستقیمی با فیفا ندارد، اما پیشبینی میشود ورزشگاه پر از نمادهای رنگینکمان باشد. هدا مکلندون، از مقامات برگزاری مسابقات در سیاتل، اظهار داشت که آنها مشتاقانه منتظر نمایش این پرچمها هستند تا فرهنگ پذیرش و تنوع این شهر را به نمایش بگذارند.
همچنین جیمی پدرسن، سناتور همجنسگرای ایالت واشینگتن، برگزاری این مسابقه با حضور کشورهایی که حقوق این جامعه را به رسمیت نمیشناسند را فرصتی مناسب برای ارسال پیامهای مثبت جهانی دانست.