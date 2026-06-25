اما این مسابقه، یادآور یکی از تلخ‌ترین خاطرات تاریخ ایران بود که این‌بار سناریوی مشابه آن در ونزوئلا تکرار شد.

۳۶ سال پیش، در بامداد ۳۱ خرداد ۱۳۶۹، دقیقا هم‌زمان با پخش بازی برزیل و اسکاتلند در جام جهانی ۱۹۹۰ ایتالیا، زمین‌لرزه‌ای مهیب به بزرگی ۷.۴ ریشتر شهرهای منجیل و رودبار را تکان داد.

در آن شب، بیدار ماندن بسیاری از ایرانیان برای تماشای مسابقه فوتبال جان آنها را نجات داد، اما در نهایت آن فاجعه جان بیش از ۳۵ هزار نفر را گرفت و ۶۰ هزار مجروح بر جا گذاشت؛ آن بازی با تک گل مولر به سود برزیل پایان یافت اما بسیاری از اهالی گیلان و زنجان هرگز پایان آن را ندیدند.

حالا در جام جهانی ۲۰۲۶ و دوباره هم‌زمان با بازی برزیل و اسکاتلند، زمین در ونزوئلا لرزید. دو زمین‌لرزه پیاپی به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر به فاصله تنها یک دقیقه، ونزوئلا را تکان دادند؛ لرزش‌هایی چنان قدرتمند که حتی در آمازون برزیل در فاصله ۱۷۰۰ کیلومتری نیز احساس شد.

این فاجعه در ونزوئلا تاکنون دست‌کم ۳۲ کشته و بیش از ۷۰۰ زخمی بر جا گذاشته است. دلسی رودریگز، رییس‌جمهوری موقت ونزوئلا، با اعلام وضعیت اضطراری، ایالت ساحلی «لا گوایرا» را منطقه فاجعه نامید و از فروریختن ده‌ها ساختمان خبر داد.

فرودگاه بین‌المللی سیمون بولیوار آسیب دیده، مترو کاراکاس قطع شده و مدارس به پناهگاه تبدیل شده‌اند تا بار دیگر، بازی برزیل و اسکاتلند با طعم تلخ آوار و زلزله در جهان ثبت شود.