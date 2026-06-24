بوسنی و هرزگوین نیز با نتیجه ۳ بر یک قطر را شکست داد و هم‌امتیاز با کانادا شد، اما در رده سوم گروه قرار گرفت.

قطر هم با یک امتیاز از جام جهانی حذف شد.

یک نیمه طوفانی

پس از نیمه نخست کم‌حادثه، روبن وارگاس و یوهان مانزامبی در فاصله‌ای کوتاه برای سوییس گلزنی کردند.

پرومیس دیوید یکی از گل‌ها را برای کانادا جبران کرد، اما این تیم نتوانست گل تساوی را به ثمر برساند و در نتیجه در مرحله یک‌سی‌ودوم نهایی با حریفی دشوارتر روبه‌رو خواهد شد.

سوییس در مرحله یک‌سی‌ودوم نهایی مقابل یکی از تیم‌های سوم گروه‌ها در ونکوور به میدان می‌رود، در حالی که کانادا راهی کالیفرنیا خواهد شد تا با تیم دوم گروه A، که در حال حاضر کره جنوبی محتمل‌ترین گزینه آن است، دیدار کند.

بوسنی حریف آمریکا می‌شود

بوسنی و هرزگوین با پیروزی ۳ بر یک مقابل قطر در گروه B، به احتمال فراوان در مرحله یک‌سی‌ودوم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف تیم ملی آمریکا خواهد رفت.

کریم آلای‌بگوویچ، ارمین مهمیچ و یک گل به خودی محمود ابوندا، گل‌های بوسنی و هرزگوین را در این مسابقه به ثمر رساندند و زمینه‌ساز پیروزی این تیم شدند.

بر اساس مدل پیش‌بینی، احتمال رویارویی بوسنی و هرزگوین با آمریکا در نخستین مرحله حذفی بیش از ۹۹ درصد است.