دولت ترامپ ۸۷.۶ میلیارد دلار بودجه اضافی، عمدتا برای جنگ با حکومت ایران، از کنگره خواست
دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از کنگره درخواست ۸۷.۶ میلیارد دلار بودجه اضافی کرد که بخش عمده آن برای تامین «نیازهای فوری» مرتبط با جنگ با جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است.
بر اساس درخواست منتشرشده در وبسایت کاخ سفید، ۶۷.۱۵ میلیارد دلار از این بودجه به وزارت دفاع اختصاص مییابد که از این میان، ۲۱ میلیارد دلار برای خرید مهمات، تقویت صنایع دفاعی آمریکا و پشتیبانی از توانمندیهای راهبردی هزینه خواهد شد.
این درخواست همچنین شامل ۵۰۰ میلیون دلار برای مقابله با شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو، اوگاندا و دیگر کشورهای آفریقایی، ۸۰۰ میلیون دلار کمکهای بشردوستانه بینالمللی برای مهار این بیماری و ۱۱.۱ میلیارد دلار حمایت از کشاورزان آمریکایی است.