کلمبیا ۱-۰ کنگو؛ کلمبیا در رقابتی نزدیک کنگو را مغلوب کرد
تیم ملی کلمبیا در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۱-۰ جمهوری دموکراتیک کنگو را شکست داد و با هفت امتیاز در صدر گروه K قرار گرفت و صعودش به مرحله حذفی را قطعی کرد.
تیم ملی کلمبیا در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۱-۰ جمهوری دموکراتیک کنگو را شکست داد و با هفت امتیاز در صدر گروه K قرار گرفت و صعودش به مرحله حذفی را قطعی کرد.
کلمبیا پس از پیروزی ۳-۱ مقابل ازبکستان و تساوی برابر پرتغال، با برتری ۱-۰ مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو به هفت امتیاز رسید. کنگو نیز با دو امتیاز در رده سوم گروه K باقی ماند.
کرواسی با گل نیمه دوم آنته بودیمیر، مهاجم تعویضی خود، پاناما را ۱-۰ شکست داد و در دیدار حساس روز سهشنبه در گروه L جام جهانی، نخستین امتیازهای خود را کسب کرد. این شکست همچنین باعث پاناما از رقابتها شد.
در شبی که لوکا مودریچ، کاپیتان کرواسی، به دومین بازیکن اروپایی تبدیل شد که دویستمین بازی ملی خود را انجام میدهد، تیم بالکانی در دقیقه ۵۴ قفل بازی را شکست. بودیمیر که در تیر دوم بدون یارگیری رها شده بود، ارسال بلند از جناح مقابل را به گل تبدیل کرد.
کرواسی که در نیمه نخست برای اعمال برتری خود با مشکل مواجه بود، دقایقی بعد نزدیک بود اختلاف را دو برابر کند. مارکو پاشالیچ در موقعیتی تکبهتک با دروازهبان پاناما قرار گرفت، اما نتوانست او را مغلوب کند و سپس ضربه برگشتی را نیز به بیرون فرستاد.
هر دو تیم پس از تساوی بدون گل انگلیس و غنا در دیگر دیدار روز سهشنبه، به کسب امتیاز نیاز مبرم داشتند؛ نتیجهای که به این معنا بود که تیم بازنده دیگر هیچ شانسی برای صعود به مرحله حذفی نخواهد داشت.
تیم ملی فوتبال انگلیس در دومین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ که در استادیوم بوستون مقابل غنا برگزار شد، با تساوی بدون گل متوقف شد.
دفاع سفت و سخت و چندلایه تیم کارلوس کیروش اجازه نداد هیچ موقعیت گل قابل توجهی برای ستارههای انگلیس ساخته شود و البته غنا هم با کمترین شوت و شانس گل بازی را به پایان برد.
هرچند هری کین و دیگر بازیکنان انگلیس هم با بیدقتی در گلزنی ناکام بودند.
تیم ملی فوتبال انگلیس امیدوار بود پس از پیروزی در بازی نخست مقابل کرواسی، با شکست غنا گام بلندی برای صدرنشینی در گروه L بردارد، در نهایت با تساوی بدون گل مقابل این تیم متوقف شد.
جود بلینگام، هافبک تیم ملی انگلیس، و کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی غنا، هنگام ترک زمین و رفتن به رختکن در پایان نیمه نخست، وارد یک مشاجره لفظی شدند.
این دو در حالی که به سمت رختکنهای خود میرفتند، به نظر میرسید جملات تندی را رد و بدل کردهاند. در نهایت بازیکنان و اعضای کادر فنی دو تیم مانع ادامه این تنش شدند و آنها را از یکدیگر دور کردند.
موقعیتهای بیفایده
انگلیس در بیشتر دقایق مسابقه جریان بازی را در اختیار داشت. سهشیرها ۵۹ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتند و با ۱۸ شوت در برابر دو شوت غنا، برتری محسوسی از نظر خلق موقعیت نشان دادند.
با این حال، بازیکنان انگلیس نتوانستند از فرصتهای خود استفاده کنند. تنها چهار شوت این تیم در چارچوب بود و بسیاری از ضربات بازیکنان انگلیس راهی بالای دروازه شد.
انگلیس در دقایق پایانی برای رسیدن به گل فشار بیشتری وارد کرد. بوکایو ساکا، بازیکن تعویضی، با یک ضربه خطرناک دروازه غنا را تهدید کرد، اما بنجامین آساره با واکنشی تماشایی توپ را مهار کرد.
لحظاتی بعد، ساکا با یک ارسال، نیکو اورایلی را در محوطه جریمه صاحب موقعیت کرد، اما ضربه سر این بازیکن ۲۱ ساله به تیر افقی دروازه برخورد کرد و به گل تبدیل نشد.
این تساوی باعث شد انگلیس و غنا فارغ از نتیجه دیدار کرواسی و پاناما، با چهار امتیاز در صدر گروه L باقی بمانند.
با این حال، انگلیس به لطف تفاضل گل بهتر، در آستانه بازیهای پایانی مرحله گروهی، برتری اندکی نسبت به غنا برای صدرنشینی در گروه دارد.
ماجرای جادوگر غنایی
نانا کوآکو بونسام، جادوگر مشهور غنایی پیش از این بازی گفته بود: «دارم روی هری کین کار میکنم. قبلا نشان دادهام چه تواناییهایی دارم و میدانم برای متوقف کردن او باید چه کاری انجام دهم. قصد ندارم آسیب جدی به او بزنم، فقط به اندازهای که نتواند مقابل کشورم موثر باشد.»
رویترز روز سهشنبه به نقل از سخنگوی فیفا گزارش داد که پرچم عراق و عربستان به دلیل وجود عبارات مقدس اسلامی، در مراسم پیش از مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ روی زمین قرار داده نمیشوند؛ زیرا این پرچمها دارای نوشتههای مقدس اسلامی هستند.
در مسابقات جام جهانی در آمریکا، کانادا و مکزیک، پرچمهای بزرگ دو تیم پیش از آغاز بازی در هر نیمه زمین باز میشوند و هنگام صف کشیدن بازیکنان در نزدیکی دایره میانی برای پخش سرودهای ملی، روی زمین قرار میگیرند.
اما در دیدارهای عربستان سعودی و عراق، پرچم هر دو تیم به جای قرار گرفتن روی زمین، بالاتر از سطح زمین نگه داشته میشود تا ضمن حفظ مراسم پیش از مسابقه، به اهمیت مذهبی نوشتههای اسلامی روی این پرچمها نیز احترام گذاشته شود.
سخنگوی فیفا به رویترز گفت: «فیفا در چارچوب تغییرات جدید مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶، شیوهای تازه و هوادارمحور را برای ارائه مراسم پیش از مسابقات معرفی کرده است.»
او افزود: «برای اجرای این مراسم، فیفا با تیمهای شرکتکننده همکاری نزدیکی داشته تا درخواستهای منطقی آنها در زمینه نحوه برگزاری مراسم را در نظر بگیرد.»
پرچم عربستان سعودی شامل «شهادتین»، است. در همین حال، روی پرچم عراق عبارت «الله اکبر» نقش بسته است.
مسلمانان قرار گرفتن این پرچمها روی زمین یا کف محلهایی که افراد روی آن راه میروند را بیاحترامی تلقی میکنند.
در گزارشی که خبرگزاری رویترز به نقل از فیفا منتشر کرده، نامی از پرچم جمهوری اسلامی ایران که کلمه الله اکبر در آن نوشته شده، نامی برده نشده است.
در اقدامی متفاوت با رویه دورههای گذشته، جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، تایید کرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ که یکشنبه ۲۸ تیر در نیوجرسی برگزار میشود، جام قهرمانی را اهدا خواهد کرد. ترامپ تاکنون در هیچیک از مسابقات جام جهانی حضور پیدا نکرده است.
اینفانتینو در گفتوگو با برنامه «فاکس اند فرندز» گفت: «ما همراه با رییسجمهوری [ترامپ] از فینال لذت خواهیم برد و البته با هم جام را به تیم قهرمان اهدا خواهیم کرد. ما همیشه در کنار یکدیگر هستیم.»
در جامهای جهانی ۲۰۱۸ روسیه و ۲۰۲۲ قطر، دو دوره قبلی جام جهانی در دوران ریاست اینفانتینو، رییس فیفا به تنهایی جام را به تیم قهرمان اهدا کرده بود.
با وجود اینکه در سالهای اخیر اینفانتینو و پیش از او سپ بلاتر، روسای فیفا، جام قهرمانی جام جهانی را به تیمهای قهرمان اهدا کردهاند، در گذشته روسای کشورها و مقامهای ارشد نیز این نقش را بر عهده داشتهاند.
به نوشته ایاسپیان، خوان کارلوس، پادشاه اسپانیا، در جام جهانی ۱۹۸۲ جام قهرمانی را به دینو زوف، کاپیتان ایتالیا، اهدا کرد و ملکه الیزابت دوم نیز پس از قهرمانی انگلیس در جام جهانی ۱۹۶۶، جام را به بابی مور، کاپیتان این تیم، تحویل داد.
حضور جنجالی در جشن قهرمانی چلسی
حضور مورد انتظار ترامپ در فینال جام جهانی، پس از شرکت او در فینال جام جهانی باشگاهها میان چلسی و پاری سن ژرمن در ورزشگاه متلایف در سال گذشته مطرح شده است.
ترامپ در آن مراسم اجازه داشت جام را به ریس جیمز، کاپیتان چلسی، اهدا کند، اما پس از اهدای جام صحنه را ترک نکرد و در جشن قهرمانی تیم در کنار بازیکنان حضور داشت؛ اتفاقی که واکنشها و شگفتی برخی بازیکنان را به دنبال داشت.
او هنگام حضور روی صحنه برای اهدای جام با سوت و اعتراض شدید تماشاگران روبهرو شد و پس از اهدای جام نیز روی سکو باقی ماند؛ اتفاقی که باعث شد ریس جیمز، کاپیتان چلسی، به نظر برسد از او میپرسد آیا قصد ترک صحنه را دارد یا نه. کول پالمر، هافبک چلسی، نیز از این وضعیت متعجب به نظر میرسید.
ترامپ در زمان بالا بردن جام توسط بازیکنان چلسی نیز روی سکو باقی ماند و میان ریس جیمز و رابرت سانچز، دروازهبان این تیم، ایستاد.
به نوشته اتلتیک، اگرچه ترامپ هنوز هیچ مسابقهای از جام جهانی را از نزدیک تماشا نکرده، اما دیگر اعضای دولت او در این رقابتها حضور داشتهاند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در دیدار نخست تیم ملی فوتبال آمریکا مقابل پاراگوئه که با پیروزی ۴ بر یک آمریکا همراه شد، در ورزشگاه سوفای لسآنجلس در کنار اینفانتینو حضور داشت.
ترامپ و اینفانتینو رابطهای طولانیمدت دارند و رییس فیفا در ماههای منتهی به آغاز جام جهانی چندین بار در دفتر بیضی کاخ سفید حضور یافته است.
اینفانتینو همچنین در مراسم قرعهکشی جام جهانی در پنجم دسامبر در واشینگتن، جایزه صلح فیفا را به ترامپ که او را «دوستی نزدیک» توصیف کرده بود، اهدا کرد.
در ویدیویی که فیفا پیش از اهدای این جایزه پخش کرد، آمده بود: «او از تلاشها برای برقراری آتشبس و پیشبرد تعاملات دیپلماتیک حمایت کرد؛ اقداماتی که به ایجاد شرایطی برای شکلگیری صلح کمک کرد.»
ترامپ پس از دریافت این جایزه گفت: «این واقعا یکی از بزرگترین افتخارات زندگی من است. و فراتر از جوایز، ما جان میلیونها نفر را نجات دادیم.»
اهدای این جایزه با انتقاد گسترده گروههای مدافع حقوق بشر و همچنین رییس فدراسیون فوتبال نروژ مواجه شد. گروه حقوق بشری «فیر اسکوئر» نیز در ماه دسامبر از کمیته اخلاق داخلی فیفا خواست رابطه میان اینفانتینو و ترامپ را بررسی کند.
فدراسیون فوتبال فرانسه روز سهشنبه اعلام کرد دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی صبح امروز از درگذشت مادرش مطلع شد و به همین برای شرکت در مراسم خاکسپاری به فرانسه بازمیگردد و در دیدار پایانی فرانسه در گروه I جام جهانی مقابل نروژ روی نیمکت این تیم نخواهد نشست.
فدراسیون فوتبال فرانسه در بیانیهای اعلام کرد: «دیدیه دشان قادر نخواهد بود بر تمرینات تیم پیش از دیدار نروژ و فرانسه نظارت کند. او همچنین در بازی پایانی مرحله گروهی در روز جمعه روی نیمکت حضور نخواهد داشت.»
به نوشته فدراسیون فوتبال فرانسه «با توافق فیلیپ دیالو، رییس فدراسیون فوتبال فرانسه که هماکنون در محل اردوی تیم ملی فرانسه حضور دارد، دشان هدایت تیم را تا زمان بازگشت خود به گی استفان، دستیارش، سپرده است.»
فرانسه پیش از این با پیروزی ۳ بر یک مقابل سنگال و ۳ بر صفر برابر عراق، صعود خود به مرحله حذفی جام جهانی را قطعی کرده است.