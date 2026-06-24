روند کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه دارد.
در معاملات سهشنبه، قیمت نفت برنت به ۷۶.۸۸ دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت به ۷۳.۰۲ دلار در هر بشکه رسید.
سبد نفتی اوپک نیز با افت ۱.۸۹ درصدی به ۸۱.۵۹ دلار کاهش یافت.
جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، گفت که روابط با ایالات متحده پس از مشاجره علنی بین دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و او در هفته گذشته، باید به حالت عادی بازگردد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، او افزود: «قصد ندارم به دامن زدن به این اختلاف ادامه دهم.»
کرواسی با گل نیمه دوم آنته بودیمیر، مهاجم تعویضی خود، پاناما را ۱-۰ شکست داد و در دیدار حساس روز سهشنبه در گروه L جام جهانی، نخستین امتیازهای خود را کسب کرد. این شکست همچنین باعث پاناما از رقابتها شد.
در شبی که لوکا مودریچ، کاپیتان کرواسی، به دومین بازیکن اروپایی تبدیل شد که دویستمین بازی ملی خود را انجام میدهد، تیم بالکانی در دقیقه ۵۴ قفل بازی را شکست. بودیمیر که در تیر دوم بدون یارگیری رها شده بود، ارسال بلند از جناح مقابل را به گل تبدیل کرد.
کرواسی که در نیمه نخست برای اعمال برتری خود با مشکل مواجه بود، دقایقی بعد نزدیک بود اختلاف را دو برابر کند. مارکو پاشالیچ در موقعیتی تکبهتک با دروازهبان پاناما قرار گرفت، اما نتوانست او را مغلوب کند و سپس ضربه برگشتی را نیز به بیرون فرستاد.
هر دو تیم پس از تساوی بدون گل انگلیس و غنا در دیگر دیدار روز سهشنبه، به کسب امتیاز نیاز مبرم داشتند؛ نتیجهای که به این معنا بود که تیم بازنده دیگر هیچ شانسی برای صعود به مرحله حذفی نخواهد داشت.
آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی با استقبال از امضای تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، گفت این سازمان اجرای برنامه تخلیه بیش از ۱۱ هزار دریانوردی را که همچنان در منطقه گرفتار هستند آغاز خواهد کرد.
او سهشنبه دوم تیر با انتشار بیانیهای گفت: «این عملیات گسترده با همکاری نزدیک ایران، عمان، تمامی کشورهای ساحلی دیگر منطقه، ایالات متحده و صنعت کشتیرانی انجام خواهد شد.»
دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی همچنین تاکید کرد که شرایط ایمنی پیش از آغاز عملیات مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.
دومینگز گفت: «پس از ماهها سختی و رنج برای هزاران دریانورد بیگناه و تاثیرات منفی بر کل جهان، با رضایت عمیق از توافق صلحی که میان ایالات متحده و ایران منعقد شده استقبال میکنم؛ توافقی که گامی تعیینکننده در مسیر بازگرداندن امنیت دریایی و پایان دادن به حملات غیرقابلقبول علیه کشتیرانی غیرنظامی به شمار میرود.»
دومینگز همچنین به ۱۴ دریانوردی که در جریان درگیری میان جمهوری اسلامی و آمریکا در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن جان خود را از دست دادند ادای احترام کرد و نقش آنان را برای تجارت جهانی حیاتی توصیف کرد.
ایجاد گذرگاه موقت در تنگه هرمز
در همین حال خبرگزاری دولتی عمان گزارش داد که این کشور در هماهنگی با سازمان بینالمللی دریانوردی یک گذرگاه دریایی موقت در تنگه هرمز فراهم شود.
بر اساس این گزارش، کشتیهایی که بهدنبال عبور از تنگه هرمز هستند، موظفاند با سازمان بینالمللی دریانوردی هماهنگ کنند.
خبرگزاری دولتی عمان نوشت که مسقط «با توجه به مسئولیت خود در قبال تنگه هرمز و اهمیت این آبراه برای اقتصاد جهانی و در چارچوب پایبندی خود به حقوق بینالملل و حقوق دریاها برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه بدون دریافت عوارض عبور و همسو با نتایج تلاشها و رایزنیهایی که میان آمریکا و ایران به دست آمده»، این اقدام را انجام داده است.
ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، در شبکه اجتماعی ایکس استقبال و اعلام کرد: «ما از تدوین طرحی برای تخلیه دریانوردان از تنگه هرمز استقبال میکنیم.»
او نوشت: «این اقدام بشردوستانه به هزاران خدمه کشتی که در منطقه گرفتار شدهاند، امکان میدهد با امنیت از منطقه خارج شوند.»
کوپر تاکید کرد: «آمادهایم تا از سازمان ملل متحد در ایفای این نقش حیاتی حمایت کنیم.ٰ»
اگرچه چشمانداز دستیابی به صلحی پایدار همچنان مبهم است، اما توافق اولیه باعث شده تردد دریایی دوباره در تنگه هرمز جریان پیدا کند؛ آبراهی که معمولاً یکپنجم انرژی جهان از آن عبور میکند.
قیمت نفت روز سهشنبه به پایینترین سطح خود از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند رسید. بر اساس توافق، جمهوری اسلامی باید به مدت ۶۰ روز اجازه عبور آزادانه کشتیها از تنگه هرمز را بدهد، اما تهران گفته است ممکن است پس از پایان این دوره برای عبور کشتیها عوارض یا هزینههای دیگری وضع کند.
جمهوری اسلامی و عمان، که کنترل سوی دیگر تنگه را در اختیار دارد، سهشنبه در بیانیهای مشترک، ضمن تاکید بر «حقوق حاکمیتی» خود در این آبراه، اعلام کردند برای مدیریت تردد دریایی و هزینههای مرتبط با آن همکاری خواهند کرد.
در مقابل مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا که در حال دیدار با متحدان واشینگتن در خلیج فارس است، گفت ایران در هیچ توافق نهایی اجازه دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز پیش از این گفته بود که هیچ عوارضی در تنگه هرمز گرفته نخواهد شد، مگر به سود آمریکا.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ویدیویی از مصاحبه لری کادلو، رییس پیشین شورای ملی اقتصاد کاخ سفید، با شبکه خبری «فاکس بیزنس» را در تروتسوشال منتشر کرد.
کادلو در این مصاحبه گفت هدف توافق با ایران، کاهش تنش و افزایش عرضه نفت به بازار جهانی بود.
او اشاره کرد با افزایش صادرات نفت ایران، بخش بزرگی از کمبود عرضه جهانی نفت جبران شده و تردد نفتکشها در تنگه هرمز در جریان است.
این مقام سابق آمریکایی سخنان مقامهای جمهوری اسلامی درباره وضعیت تنگه هرمز را با واقعیتهای میدانی در تناقض و مشابه سخنان سعید الصحاف، وزیر اطلاعرسانی و فرهنگ در دولت صدام، دانست.
کادلو افزود درآمدهای احتمالی حاصل از فروش نفت ایران در ماههای آینده قبل از هرچیز از سازوکارهای تحت نظارت وزارت خزانهداری آمریکا عبور خواهد کرد و صرفا برای خرید کالاهای کشاورزی و اقلام پزشکی هزینه خواهد شد.
او گفت دونالد ترامپ کنترل روند توافق با حکومت ایران را کاملا در دست دارد.
روزنامه «روسیسکایا گازتا» نوشت قیمت نفت دیگر به تولید و صادرات و تصمیمهای کشورهای شرکتکننده در اوپک پلاس بستگی ندارد.
این نشریه روسی اشاره کرد که از روزهای نخست جنگ ایران، عامل اصلی شکلدهنده قیمتها، وضعیت تنگه هرمز بوده است که توسط دو کشور کنترل میشود: ایران و ایالات متحده، و اضافه کرد: «اما تهران با وجود تمام تواناییهایش، صرفاً به چالشهای خارجی پاسخ میدهد، در شرایطی که ایالات متحده مسیر بحران را هدایت میکند.»
روسیسکایا گازتا نوشت: «در اصل، ایالات متحده ابزار کاملی برای تنظیم بازار نفت به نفع خود به دست آورده است. وقتی تنگه بسته است، عرضه نفت دستکم ۱۰ درصد کاهش مییابد و باعث افزایش قیمتها میشود. وقتی تنگه باز است، عرضه افزایش مییابد و قیمتها کاهش مییابد.»
به نوشته این روزنامه، «کلمات نیز به تنهایی میتوانند تأثیر ملایمی بر بازار داشته باشند و ترامپ پیشتر در این هنر استاد شده است.»
کنستانتین سیمونوف، رییس صندوق ملی امنیت انرژی روسیه، به روسیسکایا گازتا گفت که آمریکا در حال ایجاد یک سیستم جدید برای مدیریت بازار جهانی نفت است.
به گفته او، این موضوع نه تنها در مورد خلیج فارس صدق میکند، بلکه تحریمها علیه روسیه نیز بر همین اصل عمل میکنند، و وقتی به نفع ایالات متحده باشد، تحریمها لغو میشوند. هنگامی نیز که اینگونه نباشد، تحریمها دوباره برقرار میشوند.
سیمونوف تاکید کرد: «هدف نهایی، تسلط ایالات متحده بر تمام بازارهای جهانی انرژی است» و گفت که افزایش قیمت نفت در بهار امسال برای ایالات متحده ضروری بود تا چرخه سرمایهگذاری جدیدی را در تولید نفت و گاز آمریکا آغاز کند و آنها موفق شدند.
او اشاره کرد اکنون آنها برای آرام کردن مصرفکنندگان سوخت در آمریکا باید قیمتها را کاهش دهند.
در این حال، ویاچسلاو میشچنکو، رئیس مرکز تحلیل استراتژیها و فناوریها برای توسعه مجتمع سوخت و انرژی، به این روزنامه گفت: «ایران هنوز نقش اصلی را در کنترل تنگه هرمز ایفا میکند.»
او همچنین اشاره کرد که بازار جهانی نفت، از جمله چین و هند بهعنوان بزرگترین مصرفکنندگان آن، نمیتواند تحت این شرایط برای مدت طولانی فعالیت کند و چنین شرایطی برای روسیه نیز غیرقابل قبول است.