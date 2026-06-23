موج جدید گرما از یک‌شنبه ۳۱ خرداد آغاز شد. برخی مدارس در فرانسه به دلیل گرمای کم‌سابقه هوا تعطیل شدند یا برنامه‌های درسی خود را تغییر دادند.

هم‌زمان، هواشناسان بریتانیا پیش‌بینی کردند دمای هوا در این کشور ممکن است طی هفته جاری رکوردهای ماه میلادی ژوئن (بین خرداد و تیر) را بشکند.

دمای هوا در شهر بوردو، واقع در غرب فرانسه، به نزدیک ۴۲ درجه سانتی‌گراد رسید و رکورد ثبت‌شده در ماه اوت (بین مرداد و شهریور) سال ۱۴۰۴ را شکست.

در شهر پوآتیه در مرکز فرانسه نیز دما به بیش از ۴۱ درجه سانتی‌گراد رسید که از رکورد قبلی ثبت‌شده، فراتر رفت.

در شهر سن‌سباستین در شمال اسپانیا که به‌طور سنتی آب‌وهوای خنک‌تری دارد، پیش‌بینی شد دما به ۴۰ درجه سانتی‌گراد برسد. عددی که بنا بر داده‌های مرکز رصد آب‌وهوای رویترز بیش از دو برابر میانگین تاریخی این شهر برای اول تیرماه است.

این داده‌ها همچنین نشان دادند اروپا در دوشنبه اول تیر، بیش از هر قاره دیگری از الگوی تاریخی دمای خود فاصله گرفته است.

گزارش ماه آوریل (بین فروردین و اردیبهشت) سازمان جهانی هواشناسی نشان داد که اروپا با نرخی بیش از دو برابر میانگین جهانی، در حال گرم شدن است.

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مرگ دو کودک در خودروی داغ

دادستان شهر کارپانترا در جنوب شرقی فرانسه اعلام کرد نیروهای امدادی نتوانستند جان دو کودک دو و چهار ساله را که مادرشان آن‌ها را در حالت بیهوش در خودروی خانوادگی مقابل خانه پیدا کرده بود، نجات دهند.

همچنین سوفی بروکا، مقام دولتی منطقه بوردو، شامگاه ۳۱ خرداد به تلویزیون فرانسه گفت سه سالمند ۸۰ تا ۹۵ ساله بر اثر مشکلات جسمی ناشی از موج گرما جان باختند.

ژروم بولانژه، سخنگوی سازمان ایمنی مدنی فرانسه، پس از گزارش غرق شدن ۱۳ نفر بین روزهای ۳۱ خرداد و اول تیر، هشدار داد: «فقط در مکان‌هایی شنا کنید که تحت نظارت هستند.»

دوم تیر مقام‌های فرانسوی اعلام کردند از ابتدای موج جدید گرما، ۲۰ نفر هنگام شنا در این کشور کشته شدند.

با این حساب می‌توان گفت در روزهای گذشته دست‌کم ۲۵ نفر بر اثر گرما در فرانسه کشته شده‌اند.

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آمارها نشان می‌دهند شمار قربانیان غرق‌شدگی در فرانسه در دوره‌های موج گرما در سال گذشته ۱۷۲ درصد افزایش یافت، زیرا بسیاری از مردم برای خنک شدن به شنا روی آوردند.

کلر بارنز، پژوهشگر حوزه آب‌وهوا و پدیده‌های جوی شدید در کالج سلطنتی لندن، گفت موج گرمایی کنونی که بخش بزرگی از اروپا را تحت تاثیر قرار داده، به «بلوک امگا» معروف است. الگویی جوی که شکل آن شبیه حرف یونانی امگا است و در آن توده‌ای از هوای بسیار گرم در مرکز قرار می‌گیرد و در دو سوی آن هوای خنک‌تر وجود دارد.

او توضیح داد: «این الگو هوای گرم را از شمال آفریقا و صحرای بزرگ آفریقا به سمت اروپا می‌کشد و به همین دلیل با چنین گرمای شدیدی روبه‌رو هستیم. این سامانه بسیار کند حرکت می‌کند و عملا باعث می‌شود خبری از باد یا نسیمی برای کاهش دما نباشد.»

بارنز افزود تغییرات اقلیمی باعث تشدید موج‌های گرما و طوفان‌ها شده، دما را بالاتر برده و بارش‌های شدیدتری ایجاد می‌کند.

احتمال شکسته شدن رکورد تاریخی ماه ژوئن در بریتانیا

اداره هواشناسی بریتانیا اول تیر اعلام کرد موج گرمای چهار روزه این کشور ممکن است دما را در برخی مناطق به بیش از ۳۹ درجه سانتی‌گراد برساند. رقمی که به‌راحتی رکورد ماه ژوئن (بین خرداد و تیر)، یعنی ۳۵.۶ درجه سانتی‌گراد ثبت‌شده در سال‌های ۱۳۳۶ و ۱۳۵۵ را خواهد شکست.

بریتانیا تنها چند هفته پیش نیز رکورد بیشترین دمای ماه می (بین اردیبهشت و خرداد) را جابه‌جا کرده بود.

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هشدار قرمز موج گرما در سراسر ایتالیا

ایتالیا اول تیر برای ۱۲ شهر هشدار قرمز موج گرما صادر کرد.

یکی از سخنگویان شرکت خدمات عمومی «ایرن» گفت این شرکت برای مقابله با قطعی‌های پراکنده برق در شهر تورین که ناشی از فشار زیاد بر شبکه برق است، تعداد شیفت‌های کاری را دو برابر کرده و ژنراتورهای بیشتری به کار گرفته است.

گرما فقط به انسان‌ها آسیب نزده است. رومن دو یاگر، بنیان‌گذار مرکز بازپروری حیوانات وحشی در شهر تمپلو در بلژیک، گفت پرندگانی مانند بادخورک‌ها، پرستوها، گنجشک‌ها و سارها که در زیر لبه سقف‌ها لانه می‌سازند، بیش از دیگر گونه‌ها از گرمای غیرعادی آسیب دیده‌اند.

او گفت: «دمای سقف‌ها گاهی به ۵۰ و حتی ۶۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. به همین دلیل این پرندگان ترجیح می‌دهند از لانه بیرون بپرند تا اینکه در آنجا جان بدهند و عملا در لانه‌های خود پخته شوند.»

دو یاگر افزود این مرکز تنها طی سه روز گذشته، ۱۵۰ حیوان را پذیرش کرده است.