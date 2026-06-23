مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، سهشنبه دوم تیر وارد اسلامآباد شد. پزشکیان در فرودگاه بینالمللی اسلامآباد مورد استقبال شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، قرار گرفت. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در پروازی جداگانه از مسقط به پاکستان سفر کرد و پیش از ورود پزشکیان، در پایگاه هوایی نور خان مورد استقبال محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان قرار گرفت.
بر اساس تصاویر و اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مردی که شامگاه ۱۸ دی در تهران هدف تیراندازی قرار گرفت، به دلیل نگرانی از بازداشت، مجبور به جراحی در خانه برای خارج کردن گلوله از محل زخم شد. این مداوای خانگی منجر به آسیبهای جدی به پای این معترض شده است.
یک زن و همسرش که اطلاعاتشان نزد ایراناینترنشنال محفوظ است، ساعت ۷شب ۱۸ دی در محدوده اشرفی اصفهانی تهران، در حالی که در میان شلوغیهای خیابانی حضور داشتند، هدف حمله نیروهای حکومتی قرار گرفتند.
ماموران موتورسوار از دو طرف به سمت مردم گاز اشکآور شلیک کردند و این زوج هنگام فرار به سمت خانه، از فاصله نزدیک هدف شلیک قرار گرفتند.
همسر این زن از ناحیه پا با تیر جنگی مجروح شد.
خانواده او به دلیل نگرانی از بازداشت یا برخورد امنیتی، نتوانستند او را به بیمارستان منتقل کنند و پس از دو روز، با کمک یک مسئول اتاق عمل از یکی از بیمارستانهای تهران، گلوله را از پای او خارج کردند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه دوم تیر در چارچوب هیات همراه مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، برای سفر رسمی به پاکستان وارد اسلامآباد شد.
عراقچی که در هواپیمایی جداگانه به پاکستان سفر کرده است، هنگام ورود به پایگاه هوایی نور خان مورد استقبال محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، قرار گرفت.
وزارت خارجه پاکستان با انتشار تصاویری از مراسم استقبال، بر روابط نزدیک دو کشور تاکید کرد و نوشت: «پاکستان و ایران دارای روابطی نزدیک و برادرانه هستند که ریشه در تاریخ، باورهای دینی و فرهنگ مشترک دو کشور دارد.»
عراقچی پیش از سفر به پاکستان، همراه با محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، به عمان سفر کرده بود و از آنجا راهی اسلامآباد شد.
شهروندان در ایران از بروز اختلال در خدماتدهی دستکم هشت بانک کشور خبر دادند. هفته گذشته نیز خدمات چهار بانک بزرگ کشور مختل شده بود.
شمار زیادی از شهروندان سهشنبه دوم تیر با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از اختلال شدید در ارائه خدمات بانکهای پاسارگاد، ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات، توسعه تعاون و رسالت خبر دادند.
بر اساس گزارشهای رسیده، تقریبا تمام خدمات این بانکها از دسترس خارج شدهاند.
برخی رسانههای رسمی نیز این اختلال را تایید کردند.
خبرگزاری ایلنا بدون نام بردن از بانکها نوشت از صبح دوم تیر، برخی سامانهها و خدمات بانکی کشور با اختلال و کندی روبهرو شدهاند.
در همین حال شرکت «خدمات انفورماتیک» با انتشار بیانیهای، حملات سایبری را تایید کرد و نوشت: «شرکت خدمات انفورماتیک بهمنظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت دادهها و داراییهای مشتریان، در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است.»
۲۳ خرداد نیز خدمات الکترونیکی برخی بانکها از جمله ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات با اختلال روبهرو شدند.
این اختلال خدماتی نظیر موبایلبانک، اینترنتبانک، خودپردازها، کارتخوانها و بخشی از خدمات کارتی را با مشکل مواجه کرد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در آن زمان گزارش داد برخی منابع از احتمال وقوع حمله سایبری خبر دادهاند، اما هیچ مقام رسمیای این موضوع را تایید یا رد نکرد.
سرانجام یک روز بعد، شورای هماهنگی بانکها اعلام کرد اختلال در سامانه بانکهای ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات، ناشی از «حمله سایبری محدود» به زیرساخت ارتباطی مشترک این چهار بانک بوده است.
این نهاد افزود هیچگونه دسترسی غیرمجازی به اطلاعات مشتریان رخ نداده و اطلاعاتی حذف نشده است.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت که رفع کامل اختلال چهار بانک ممکن است تا دو هفته زمان ببرد.
او افزود: «علیرغم بررسیهای انجام شده توسط نهادهای مختلف تاکنون منشا و دلیل حمله اصلی مشخص نشده است و حتی تغییر سختافزار هم نتوانسته است مشکل را حل کند.»
ظهوریان با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی به نقش شرکت «خدمات انفورماتیک» اشاره کرد و نوشت که مشکل ایجاد شده به واسطه «حمله به زیرساخت و هسته خدماتی چهار بانک که توسط شرکت خدمات انفورماتیک» ارائه میشود، اتفاق افتاده است.
شرکت مذکور ارائهدهنده خدمات شتاب، شاپرک و خدمات دیگری نیز هست، شرکت بورسی است که بانک مرکزی ۴۶ درصد سهام آن را دارد و سه بانک مشکلدار نیز در آن سهامدار هستند.
ظهوریان تاکید کرد: «یک اشکال مهم این است که نهادی که میبایست نقش رگولاتور و ناظر عملکرد بانکها را داشته باشد، تبدیل به پیمانکار خدمات پرداخت آنها شود.»
بانکها در ایران، بهویژه بانکهای دولتی، سابقه اختلالات مکرر دارند که اغلب به حملات سایبری نسبت داده میشوند.
این اختلالات بهویژه در دورههای تنش سیاسی و جنگ افزایش مییابند.
۲۷ خرداد ۱۴۰۴، در میانه جنگ ۱۲ روزه میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، بانکهای سپه و پاسارگاد هدف حمله سایبری و هک گسترده گروههایی مانند «گنجشک درنده» قرار گرفتند.
یک سال قبل و در سوم تیر ۱۴۰۴ نیز گروه سایبری «تپندگان» از هک بانک ملت خبر داد و اطلاعات بیش از ۳۲ میلیون حساب از این بانک را منتشر کرد.
این گروه در آن زمان اعلام کرد: «ما به اموال دست نمیزنیم و افشای این اطلاعات فقط یک زنگ خطر است.»
جرمی کلارکسون، مجری مشهور برنامه «تخت گاز» و تلویزیون بریتانیا، که برای تماشای دیدار انگلیس و غنا در جام جهانی ۲۰۲۶ به آمریکا سفر کرده، با انتقاد از برخی قوانین و شرایط این تورنمنت، بار دیگر جنجالآفرین شد.
کلارکسون در گفتوگو با برنامه «Proper Football Daily» ضمن حمایت از تیم ملی انگلیس و توماس توخل، به نامگذاری فوتبال در آمریکا، وقفههای نوشیدن آب در جریان مسابقات و حتی نوشیدنیهای آمریکایی طعنه زد.
او درباره وقفههای آبخوری در مسابقات گفت: «اینکه بازی را برای نوشیدن آب متوقف میکنند، اصلاً قابل درک نیست. درباره این موضوع اصلاً حرفی نزنید!»
این چهره مشهور تلویزیونی همچنین از استفاده آمریکاییها از واژه «ساکر» برای فوتبال انتقاد کرد و گفت این ورزش همان فوتبال است، نه ساکر.
کلارکسون که از هواداران قدیمی چلسی محسوب میشود، در ادامه از عملکرد توماس توخل تمجید کرد و سرمربی آلمانی انگلیس را بهترین گزینه برای رساندن سهشیرها به قهرمانی دانست.
او گفت: «عاشق توخل هستم. او یک نابغه است. در هر بازی با تصمیمات متفاوت حریفان را غافلگیر میکند. همین ویژگی او را خاص کرده است.»
مجری ۶۶ ساله بریتانیایی که اخیراً فاش شده بود پس از ابتلا به سرطان پروستات تحت درمان قرار گرفته، از حمایت هواداران نیز تشکر کرد و گفت تشخیص بهموقع بیماری باعث شده اکنون شرایط خوبی داشته باشد.
کلارکسون همچنین به یکی از قوانین جدید جام جهانی ۲۰۲۶ واکنش نشان داد؛ قانونی که باعث اخراج میگل آلمیرون، بازیکن پاراگوئه، به دلیل پوشاندن دهان هنگام صحبت با داور شد.
او با انتقاد از این تصمیم گفت: «اگر پنج سال پیش کسی به من میگفت داور برای چنین اتفاقی به VAR مراجعه میکند و بازیکنی را اخراج میکند، میپرسیدم چه بلایی سر فوتبال آمده است؟»
کلارکسون در پایان، طبق معمول با لحنی طنزآمیز به نوشیدنیهای آمریکایی نیز کنایه زد و گفت: «همه آبجوهای آمریکایی افتضاح هستند. مجبورم با هر چیزی که در ورزشگاه سرو میکنند کنار بیایم!»
گرمای شدید بخشهای گستردهای از اروپا را فرا گرفته و رکورد دما را در چندین شهر شکسته است. در فرانسه دستکم ۲۵ نفر از جمله دو کودک که در یک خودروی داغ رها شده بودند، جان باختند.
موج جدید گرما از یکشنبه ۳۱ خرداد آغاز شد. برخی مدارس در فرانسه به دلیل گرمای کمسابقه هوا تعطیل شدند یا برنامههای درسی خود را تغییر دادند.
همزمان، هواشناسان بریتانیا پیشبینی کردند دمای هوا در این کشور ممکن است طی هفته جاری رکوردهای ماه میلادی ژوئن (بین خرداد و تیر) را بشکند.
دمای هوا در شهر بوردو، واقع در غرب فرانسه، به نزدیک ۴۲ درجه سانتیگراد رسید و رکورد ثبتشده در ماه اوت (بین مرداد و شهریور) سال ۱۴۰۴ را شکست.
در شهر پوآتیه در مرکز فرانسه نیز دما به بیش از ۴۱ درجه سانتیگراد رسید که از رکورد قبلی ثبتشده، فراتر رفت.
در شهر سنسباستین در شمال اسپانیا که بهطور سنتی آبوهوای خنکتری دارد، پیشبینی شد دما به ۴۰ درجه سانتیگراد برسد. عددی که بنا بر دادههای مرکز رصد آبوهوای رویترز بیش از دو برابر میانگین تاریخی این شهر برای اول تیرماه است.
این دادهها همچنین نشان دادند اروپا در دوشنبه اول تیر، بیش از هر قاره دیگری از الگوی تاریخی دمای خود فاصله گرفته است.
گزارش ماه آوریل (بین فروردین و اردیبهشت) سازمان جهانی هواشناسی نشان داد که اروپا با نرخی بیش از دو برابر میانگین جهانی، در حال گرم شدن است.
مرگ دو کودک در خودروی داغ
دادستان شهر کارپانترا در جنوب شرقی فرانسه اعلام کرد نیروهای امدادی نتوانستند جان دو کودک دو و چهار ساله را که مادرشان آنها را در حالت بیهوش در خودروی خانوادگی مقابل خانه پیدا کرده بود، نجات دهند.
همچنین سوفی بروکا، مقام دولتی منطقه بوردو، شامگاه ۳۱ خرداد به تلویزیون فرانسه گفت سه سالمند ۸۰ تا ۹۵ ساله بر اثر مشکلات جسمی ناشی از موج گرما جان باختند.
ژروم بولانژه، سخنگوی سازمان ایمنی مدنی فرانسه، پس از گزارش غرق شدن ۱۳ نفر بین روزهای ۳۱ خرداد و اول تیر، هشدار داد: «فقط در مکانهایی شنا کنید که تحت نظارت هستند.»
دوم تیر مقامهای فرانسوی اعلام کردند از ابتدای موج جدید گرما، ۲۰ نفر هنگام شنا در این کشور کشته شدند.
با این حساب میتوان گفت در روزهای گذشته دستکم ۲۵ نفر بر اثر گرما در فرانسه کشته شدهاند.
آمارها نشان میدهند شمار قربانیان غرقشدگی در فرانسه در دورههای موج گرما در سال گذشته ۱۷۲ درصد افزایش یافت، زیرا بسیاری از مردم برای خنک شدن به شنا روی آوردند.
کلر بارنز، پژوهشگر حوزه آبوهوا و پدیدههای جوی شدید در کالج سلطنتی لندن، گفت موج گرمایی کنونی که بخش بزرگی از اروپا را تحت تاثیر قرار داده، به «بلوک امگا» معروف است. الگویی جوی که شکل آن شبیه حرف یونانی امگا است و در آن تودهای از هوای بسیار گرم در مرکز قرار میگیرد و در دو سوی آن هوای خنکتر وجود دارد.
او توضیح داد: «این الگو هوای گرم را از شمال آفریقا و صحرای بزرگ آفریقا به سمت اروپا میکشد و به همین دلیل با چنین گرمای شدیدی روبهرو هستیم. این سامانه بسیار کند حرکت میکند و عملا باعث میشود خبری از باد یا نسیمی برای کاهش دما نباشد.»
بارنز افزود تغییرات اقلیمی باعث تشدید موجهای گرما و طوفانها شده، دما را بالاتر برده و بارشهای شدیدتری ایجاد میکند.
احتمال شکسته شدن رکورد تاریخی ماه ژوئن در بریتانیا
اداره هواشناسی بریتانیا اول تیر اعلام کرد موج گرمای چهار روزه این کشور ممکن است دما را در برخی مناطق به بیش از ۳۹ درجه سانتیگراد برساند. رقمی که بهراحتی رکورد ماه ژوئن (بین خرداد و تیر)، یعنی ۳۵.۶ درجه سانتیگراد ثبتشده در سالهای ۱۳۳۶ و ۱۳۵۵ را خواهد شکست.
بریتانیا تنها چند هفته پیش نیز رکورد بیشترین دمای ماه می (بین اردیبهشت و خرداد) را جابهجا کرده بود.
هشدار قرمز موج گرما در سراسر ایتالیا
ایتالیا اول تیر برای ۱۲ شهر هشدار قرمز موج گرما صادر کرد.
یکی از سخنگویان شرکت خدمات عمومی «ایرن» گفت این شرکت برای مقابله با قطعیهای پراکنده برق در شهر تورین که ناشی از فشار زیاد بر شبکه برق است، تعداد شیفتهای کاری را دو برابر کرده و ژنراتورهای بیشتری به کار گرفته است.
گرما فقط به انسانها آسیب نزده است. رومن دو یاگر، بنیانگذار مرکز بازپروری حیوانات وحشی در شهر تمپلو در بلژیک، گفت پرندگانی مانند بادخورکها، پرستوها، گنجشکها و سارها که در زیر لبه سقفها لانه میسازند، بیش از دیگر گونهها از گرمای غیرعادی آسیب دیدهاند.
او گفت: «دمای سقفها گاهی به ۵۰ و حتی ۶۰ درجه سانتیگراد میرسد. به همین دلیل این پرندگان ترجیح میدهند از لانه بیرون بپرند تا اینکه در آنجا جان بدهند و عملا در لانههای خود پخته شوند.»
دو یاگر افزود این مرکز تنها طی سه روز گذشته، ۱۵۰ حیوان را پذیرش کرده است.