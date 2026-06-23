وزارت خارجه عمان و جمهوری اسلامی، با صدور بیانیه‌ای مشترک به‌عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، بر تعهد خود به تامین عبور و مرور ایمن در این آبراه و حفظ حقوق حاکمیتی خود در آب‌های سرزمینی تنگه تاکید کردند.

در این بیانیه آمده است مسقط همچنان از تفاهم‌نامه امضاشده میان آمریکا و جمهوری اسلامی در اسلام‌آباد حمایت می‌کند و بر تداوم گفت‌وگو و هماهنگی برای اجرای موفق آن تاکید دارد.

در این بیانیه عنوان شده جمهوری اسلامی و عمان یک کارگروه مشترک در سطح وزارتخانه‌های خارجه تشکیل می‌دهند تا درباره مدیریت آینده کشتیرانی در تنگه هرمز، خدمات مرتبط و هزینه‌های آن بر اساس استانداردهای بین‌المللی به توافق برسند.

همچنین، جمهوری اسلامی و عمان با کشورهای ساحلی منطقه و دیگر طرف‌های ذی‌ربط درباره ترتیبات آینده تنگه هرمز گفت‌وگو خواهند کرد.