دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پیامی در تروثسوشال اعلام کرد منابع مالی و معافیتهای تحریمی جمهوری اسلامی که از سوی وزارت خزانهداری آمریکا آزاد میشود، در یک حساب امانی تحت کنترل ایالات متحده نگهداری خواهد شد.
ترامپ گفت این منابع منحصرا برای خرید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی از آمریکا، از جمله ذرت، گندم و سویا از کشاورزان آمریکایی، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
او افزود این اقلام از نیازهای ضروری ایران هستند و وضعیت کنونی را یک «بحران انسانی» توصیف کرد.
رییسجمهوری آمریکا افزود: «احساس میکنم لازم است همین حالا، پیش از آنکه خیلی دیر شود، کمک کنیم.»
ترامپ همچنین با اشاره به روند مذاکرات میان واشینگتن و تهران گفت: «گفتوگوها بهخوبی پیش میرود.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه دوم تیر در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت که جمهوری اسلامی «بهطور کامل و تمامعیار» با انجام بازرسیهای هستهای در بالاترین سطح برای آیندهای طولانیمدت موافقت کرده است.
ترامپ در پیامی نوشت: «با وجود همه انکارها و اظهارات نادرستی که در خلاف این موضوع مطرح میشود... ایران بهطور کامل و تمامعیار با انجام بازرسیهای هستهای در بالاترین سطح برای آیندهای طولانیمدت (تا ابد!!!) موافقت کرده است.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت که جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات امتیازهای مهم دیگری نیز ارائه کرده است.
او افزود: «بر اساس این موضوع و دیگر امتیازهای مهمی که ایران در حال ارائه آنهاست، من موافقت کردهام که تنگه هرمز باز بماند و دیگر هیچ محاصره دریایی اعمال نشود.»
ترامپ در عین حال گفت همه کشتیها در موقعیت خود باقی خواهند ماند تا در صورت لزوم محاصره دوباره برقرار شود، هرچند به گفته او در حال حاضر چنین احتمالی «بسیار بعید» به نظر میرسد.
وزارت خارجه عمان و جمهوری اسلامی، با صدور بیانیهای مشترک بهعنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، بر تعهد خود به تامین عبور و مرور ایمن در این آبراه و حفظ حقوق حاکمیتی خود در آبهای سرزمینی تنگه تاکید کردند.
در این بیانیه آمده است مسقط همچنان از تفاهمنامه امضاشده میان آمریکا و جمهوری اسلامی در اسلامآباد حمایت میکند و بر تداوم گفتوگو و هماهنگی برای اجرای موفق آن تاکید دارد.
در این بیانیه عنوان شده جمهوری اسلامی و عمان یک کارگروه مشترک در سطح وزارتخانههای خارجه تشکیل میدهند تا درباره مدیریت آینده کشتیرانی در تنگه هرمز، خدمات مرتبط و هزینههای آن بر اساس استانداردهای بینالمللی به توافق برسند.
همچنین، جمهوری اسلامی و عمان با کشورهای ساحلی منطقه و دیگر طرفهای ذیربط درباره ترتیبات آینده تنگه هرمز گفتوگو خواهند کرد.
بر اساس تصاویر و اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مردی که شامگاه ۱۸ دی در تهران هدف تیراندازی قرار گرفت، به دلیل نگرانی از بازداشت، مجبور به جراحی در خانه برای خارج کردن گلوله از محل زخم شد. این مداوای خانگی منجر به آسیبهای جدی به پای این معترض شده است.
یک زن و همسرش که اطلاعاتشان نزد ایراناینترنشنال محفوظ است، ساعت ۷شب ۱۸ دی در محدوده اشرفی اصفهانی تهران، در حالی که در میان شلوغیهای خیابانی حضور داشتند، هدف حمله نیروهای حکومتی قرار گرفتند.
ماموران موتورسوار از دو طرف به سمت مردم گاز اشکآور شلیک کردند و این زوج هنگام فرار به سمت خانه، از فاصله نزدیک هدف شلیک قرار گرفتند.
همسر این زن از ناحیه پا با تیر جنگی مجروح شد.
خانواده او به دلیل نگرانی از بازداشت یا برخورد امنیتی، نتوانستند او را به بیمارستان منتقل کنند و پس از دو روز، با کمک یک مسئول اتاق عمل از یکی از بیمارستانهای تهران، گلوله را از پای او خارج کردند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه دوم تیر در چارچوب هیات همراه مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، برای سفر رسمی به پاکستان وارد اسلامآباد شد.
عراقچی که در هواپیمایی جداگانه به پاکستان سفر کرده است، هنگام ورود به پایگاه هوایی نور خان مورد استقبال محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، قرار گرفت.
وزارت خارجه پاکستان با انتشار تصاویری از مراسم استقبال، بر روابط نزدیک دو کشور تاکید کرد و نوشت: «پاکستان و ایران دارای روابطی نزدیک و برادرانه هستند که ریشه در تاریخ، باورهای دینی و فرهنگ مشترک دو کشور دارد.»
عراقچی پیش از سفر به پاکستان، همراه با محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، به عمان سفر کرده بود و از آنجا راهی اسلامآباد شد.
شهروندان در ایران از بروز اختلال در خدماتدهی دستکم هشت بانک کشور خبر دادند. هفته گذشته نیز خدمات چهار بانک بزرگ کشور مختل شده بود.
شمار زیادی از شهروندان سهشنبه دوم تیر با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از اختلال شدید در ارائه خدمات بانکهای پاسارگاد، ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات، توسعه تعاون و رسالت خبر دادند.
بر اساس گزارشهای رسیده، تقریبا تمام خدمات این بانکها از دسترس خارج شدهاند.
برخی رسانههای رسمی نیز این اختلال را تایید کردند.
خبرگزاری ایلنا بدون نام بردن از بانکها نوشت از صبح دوم تیر، برخی سامانهها و خدمات بانکی کشور با اختلال و کندی روبهرو شدهاند.
در همین حال شرکت «خدمات انفورماتیک» با انتشار بیانیهای، حملات سایبری را تایید کرد و نوشت: «شرکت خدمات انفورماتیک بهمنظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت دادهها و داراییهای مشتریان، در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است.»
۲۳ خرداد نیز خدمات الکترونیکی برخی بانکها از جمله ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات با اختلال روبهرو شدند.
این اختلال خدماتی نظیر موبایلبانک، اینترنتبانک، خودپردازها، کارتخوانها و بخشی از خدمات کارتی را با مشکل مواجه کرد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در آن زمان گزارش داد برخی منابع از احتمال وقوع حمله سایبری خبر دادهاند، اما هیچ مقام رسمیای این موضوع را تایید یا رد نکرد.
سرانجام یک روز بعد، شورای هماهنگی بانکها اعلام کرد اختلال در سامانه بانکهای ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات، ناشی از «حمله سایبری محدود» به زیرساخت ارتباطی مشترک این چهار بانک بوده است.
این نهاد افزود هیچگونه دسترسی غیرمجازی به اطلاعات مشتریان رخ نداده و اطلاعاتی حذف نشده است.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت که رفع کامل اختلال چهار بانک ممکن است تا دو هفته زمان ببرد.
او افزود: «علیرغم بررسیهای انجام شده توسط نهادهای مختلف تاکنون منشا و دلیل حمله اصلی مشخص نشده است و حتی تغییر سختافزار هم نتوانسته است مشکل را حل کند.»
ظهوریان با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی به نقش شرکت «خدمات انفورماتیک» اشاره کرد و نوشت که مشکل ایجاد شده به واسطه «حمله به زیرساخت و هسته خدماتی چهار بانک که توسط شرکت خدمات انفورماتیک» ارائه میشود، اتفاق افتاده است.
شرکت مذکور ارائهدهنده خدمات شتاب، شاپرک و خدمات دیگری نیز هست، شرکت بورسی است که بانک مرکزی ۴۶ درصد سهام آن را دارد و سه بانک مشکلدار نیز در آن سهامدار هستند.
ظهوریان تاکید کرد: «یک اشکال مهم این است که نهادی که میبایست نقش رگولاتور و ناظر عملکرد بانکها را داشته باشد، تبدیل به پیمانکار خدمات پرداخت آنها شود.»
در همین رابطه، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پستی در ایکس نوشت که اگر مشترکان تلفن ثابت و همراه نتوانند به دلیل این اختلال قبضهای خود را پرداخت کنند، تا زمان بازگشت کامل خدمات بانکی به حالت عادی، تلفنهایشان قطع نخواهد شد.
او نوشت: «در پی بروز اختلال در شبکه بانکی کشور و به منظور تسهیل امور هموطنان، هماهنگیهای لازم با اپراتورهای تلفن ثابت و همراه انجام شده است. بر این اساس، تا زمان عادی شدن کامل شرایط، خدمات مشترکان به دلیل پرداختنشدن قبوض قطع نخواهد شد.»
خدمات بانکها در ایران، بهویژه بانکهای دولتی، در سالهای گذشته بارها دچار اختلال شده و بیشتر این موارد به حملات سایبری نسبت داده میشود. این مشکلات بهویژه در دورههای تنش سیاسی و جنگ افزایش مییابند.
۲۷ خرداد ۱۴۰۴، در میانه جنگ ۱۲ روزه میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، بانکهای سپه و پاسارگاد هدف حمله سایبری و هک گسترده گروههایی مانند «گنجشک درنده» قرار گرفتند.
سوم تیر ۱۴۰۴ نیز گروه سایبری «تپندگان» از هک بانک ملت خبر داد و اطلاعات بیش از ۳۲ میلیون حساب از این بانک را منتشر کرد.
این گروه آن زمان اعلام کرد: «ما به اموال دست نمیزنیم و افشای این اطلاعات فقط یک زنگ خطر است.»