او با به ثمر رساندن گل اول بازی در دقیقه ۷، به نخستین بازیکنی شد که در شش دوره جام جهانی گل میزند و با زدن سومین گل پرتغال در دقیقه ۳۹، دهمین گل خود در این مسابقات را به ثمر رساند.
این مهاجم ۴۱ ساله در دقیقه ششم بازی تاریخسازی کرد. او روی ارسال ژائو کانسلو از سمت راست، با یک ضربه نیموالی زمینی در تیر نزدیک دروازه، گل نخست بازی را به ثمر رساند.
این گل همچنین باعث شد رونالدو به دومین گلزن مسن تاریخ جام جهانی تبدیل شود. تنها راجر میلا از کامرون که در جام جهانی ۱۹۹۴ و در ۴۲ سالگی برابر روسیه گلزنی کرد، از او مسنتر بوده است.
فوقستاره پرتغالی با این گلها از تعداد گلهای اوزبیو بهعنوان برترین گلزن تاریخ تیم ملی پرتغال در جامهای جهانی عبور کرد.
کریس رونالدو در دقایق ۶ و ۳۹، نونو مندز در دقیقه ۱۷، خوسانوف (گل به خودی) در دقیقه ۶۰ و لیائو در دقیقه ۸۷، گلهای بازی را به ثمر رساندند.
ازبکستان با این نتیجه عملا از جام جهانی ۲۰۲۶ حذف شد.
پرتغال پاسخ انتقادات را داد
پرتغال پس از تساوی ۱-۱ برابر جمهوری دموکراتیک کنگو در نخستین مسابقه خود با انتقادهایی روبهرو شده بود، اما برابر ازبکستان، که نخستین حضور خود در جام جهانی را تجربه میکند، نمایش متفاوتی ارائه داد.
پرتغال در دقیقه ۱۷ در هیوستون اختلاف را دو برابر کرد. نونو مندس با یک ضربه آزاد زمینی از فاصله حدود ۲۰ یاردی مستقیما دروازه ازبکستان را باز کرد.
ازبکستان تصور میکرد با گل زیبای عزیز گانیف به بازی بازگشته است، اما این گل مردود اعلام شد، زیرا عباسبک فیضاللهاف پیش از آن روی ژائو کانسلو مرتکب خطا شده بود.
رونالدو در دقیقه ۳۹ دومین گل خود و سومین گل پرتغال را به ثمر رساند. برونو فرناندز، هافبک منچستریونایتد، در دایره میانی توپ را به دست آورد و با یک پاس عمقی او را در موقعیت گل قرار داد. کاپیتان پرتغال نیز با ضربهای دقیق توپ را به گوشه دروازه فرستاد.
گل به خودی عبدالوحید نعمتوف، دروازهبان ازبکستان، نتیجه را ۴ بر صفر کرد. این گل پس از آن به ثبت رسید که ازبکستان نتوانست یک ضربه کرنر را دفع کند و توپ در نهایت پس از برخورد با نعمتوف وارد دروازه شد.
در ادامه، رافائل لیائو که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، گل پنجم را به ثمر رساند تا پیروزی پرگل پرتغال کامل شود.
این سه امتیاز پرتغال را به صدر گروه K رساند، هرچند کلمبیا در صورت پیروزی مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو میتواند جای این تیم را در صدر جدول بگیرد. ازبکستان نیز پس از دو مسابقه همچنان بدون امتیاز باقی مانده است.
مسی به رکورد رونالدو نمیرسد
روز دوشنبه، لیونل مسی با دو گلی که مقابل اتریش به ثمر رساند، تعداد گلهای خود در جام جهانی را به ۱۸ رساند و به تنهایی بهترین گلزن تاریخ این رقابتها شد. با این حال، مسی که روز چهارشنبه ۳۹ ساله میشود، تنها در پنج دوره از شش جام جهانی که در آن حضور داشته موفق به گلزنی شده و در جام جهانی ۲۰۱۰ گلی به ثمر نرسانده بود.
رونالدو اکنون در مجموع ۱۰ گل در جام جهانی به ثمر رسانده است؛ یک گل در جامهای جهانی ۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲، چهار گل در جام جهانی ۲۰۱۸ از جمله هتتریک مقابل اسپانیا در تساوی ۳-۳، و دو گل در جام جهانی ۲۰۲۶.