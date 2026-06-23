نبرد شیرها در جام جهانی؛ کیروش: انگلیس ۳ شیر دارد، غنا ۳۳ میلیون!
تیمهای ملی غنا و انگلیس امشب ساعت ۲۳:۳۰ در یکی از حساسترین دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی (گروه L) به مصاف یکدیگر میروند.
تیمهای ملی غنا و انگلیس امشب ساعت ۲۳:۳۰ در یکی از حساسترین دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی (گروه L) به مصاف یکدیگر میروند.
هر دو تیم مسابقات خود را با پیروزی آغاز کردند. سهشیرها با هدایت توماس توخل در یک بازی پرگل ۴-۲ کرواسی را شکست دادند و غنا نیز با یک گل از سد پاناما گذشت. حالا برنده این تقابل در ورزشگاه جیلیت، صعود خود را به مرحله حذفی قطعی خواهد کرد.
کارلوس کیروش، سرمربی باسابقه غنا که پنجمین جام جهانی خود را تجربه میکند، در نشست خبری پیش از بازی با روحیهای تهاجمی به کریخوانی برای رقیب پرداخت و گفت:
«انگلیسیها به خاطر لوگوی روی پیراهنشان به سه شیر معروف هستند، اما ما برای این مسابقه ۳۳ میلیون شیر داریم.»
مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران با تکیه بر شناخت عمیقش از فوتبال انگلیس تاکید کرد که اگرچه انگلیس تیمی پرفشار است، اما غنا کیفیت لازم برای مهار آنها را دارد.
در سوی مقابل، توماس توخل، سرمربی انگلیس، در کنفرانس خبری با تشبیه هدایت ستارههای هجومی تیمش مانند هری کین و جود بلینگهام به رهبری یک ارکستر موسیقی، گفت که برنامه او برای بازی امشب «خراب نکردن هارمونی و موسیقی تیم» و دادن آزادی عمل به بازیکنان است. توخل همچنین با تایید آمادگی کامل ساکا گفت که تمام بازیکنانش در سلامت کامل و آماده این بازی هستند.