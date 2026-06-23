احمدی سه‌شنبه دوم تیر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، بر ضرورت گنجاندن این واکسن در برنامه واکسیناسیون سراسری تاکید کرد و گفت در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، واکسیناسیون اچ‌پی‌و‌ی اجرا می‌شود و دانش‌آموزان از سنین پایین این واکسن را به‌صورت رایگان دریافت می‌کنند.

او اضافه کرد: «در کشور ما هم پیش از جنگ اقداماتی در حال انجام بود تا این واکسن در برنامه ملی واکسیناسیون بگنجد، اما این موضوع مهم به دلایلی متوقف شد.»

سخنگوی انجمن داروسازان با تاکید بر اهمیت تزریق واکسن اچ‌پی‌وی در بازه سنی ۱۶ تا ۲۵ سال، این دوره را «زمان طلایی» دریافت واکسن دانست و گفت واکسیناسیون در این سنین می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین به نظام سلامت کشور در سال‌های آینده جلوگیری کند.

احمدی در سخنان خود توضیحی درباره علت توقف روند قرار گرفتن واکسن اچ‌پی‌وی در برنامه ملی واکسیناسیون ارائه نکرد.

پیش‌تر در اسفند ۱۴۰۴، محسن زهرایی، رییس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، اعلام کرده بود موضوع ورود واکسن اچ‌پی‌وی به برنامه ملی واکسیناسیون در کمیته کشوری ایمن‌سازی بررسی شده و از نظر علمی مورد تایید قرار گرفته است.

زهرایی در آن زمان گفته بود با وجود تایید علمی، همچنان نیاز به «جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات تکمیلی» درباره میزان اثربخشی این واکسن در دستیابی به اهداف برنامه ایمن‌سازی کشور وجود دارد.

اچ‌پی‌وی یکی از شایع‌ترین ویروس‌هایی است که از طریق رابطه جنسی منتقل می‌شود و در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است.

این ویروس می‌تواند به بروز زگیل تناسلی و در بعضی موارد سرطان‌های دهانه رحم ، دهان و گلو منجر شود.

100 %

افزایش چشمگیر قیمت واکسن «گارداسیل»

سخنگوی انجمن داروسازان ایران در ادامه مصاحبه خود، به افزایش چشمگیر قیمت واکسن اچ‌پی‌وی در کشور اشاره کرد و گفت برند خارجی این واکسن، «گارداسیل» ساخت آمریکا، در انواع ۴ ظرفیتی و ۹ ظرفیتی «کمابیش» در بازار موجود است، اما به‌دلیل واردات با ارز آزاد، قیمت آن به‌شدت افزایش یافته است.

احمدی افزود قیمت هر دوز واکسن گارداسیل ۴ ظرفیتی به حدود ۸ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان و نوع ۹ ظرفیتی آن به حدود ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و این افزایش قیمت موجب شده استقبال و توان خرید مصرف‌کنندگان برای دریافت این واکسن کاهش یابد.

به گفته او، واکسن اچ‌پی‌وی باید در سه نوبت تزریق شود و با توجه به اینکه هزینه سه دوز واکسن ۹ ظرفیتی به حدود ۷۵ میلیون تومان می‌رسد، تامین آن برای بسیاری از مردم ایران دشوار است.

در هفته‌های گذشته، گزارش‌های مردمی متعددی به ایران‌اینترنشنال ارسال شده که از گرانی و کمبود شدید داروهای مختلف در کشور حکایت دارد.

احمدی همچنین یادآور شد واکسن ایرانی «گاردیسان» به‌صورت ۴ ظرفیتی تولید می‌شود و با قیمت حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای هر دوز، گزینه‌ای ارزان‌تر نسبت به نمونه خارجی است.

پیش‌تر در مردادماه ۱۴۰۴، واکسن ایرانی پیشگیری از ویروس اچ‌پی‌وی به دستور سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت از داروخانه‌ها جمع‌آوری شده بود .

کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال هشدار داد نبود علائم آشکار در مبتلایان به ویروس پاپیلومای انسانی، یکی از عوامل اصلی شیوع این ویروس و افزایش خطر بروز سرطان‌های مرتبط با آن به شمار می‌رود.

در سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی، واکسن گارداسیل از یک موضوع صرفا پزشکی فراتر رفت و به محل مناقشه‌های سیاسی، ایدئولوژیک و ادعاهای توطئه‌محور تبدیل شد.

این مناقشه‌ها، به‌ویژه درباره ارتباط واکسن HPV با روابط جنسی، باروری و سیاست‌های جمعیتی، زمانی بالا گرفت که گزارش شد نامه‌ای در مخالفت با این واکسن به دفتر علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، ارسال شده و سپس برای بررسی به شورای عالی انقلاب فرهنگی و فرهنگستان علوم پزشکی ارجاع شده است.

علیرضا مرندی، رییس فرهنگستان علوم پزشکی ایران و پزشک معتمد خامنه‌ای، در همان مقطع گفت محتوای این نامه از نظر علمی قابل دفاع نبوده و موضوع واکسن HPV سیاسی شده است.

از آن زمان تاکنون، حاشیه‌ها و ملاحظات غیرپزشکی بر روند دسترسی شهروندان به این واکسن سایه انداخته است.