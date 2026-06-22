خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد تاکنون هیچ مذاکرهای درباره برنامه هستهای انجام نشده و تا زمان اجرای بند ۱۳ یادداشت تفاهم، زمان آغاز مذاکرات هستهای فرا نخواهد رسید.
این در حالی است که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، ساعاتی پیش گفت در نشست سوئیس «گفتوگوی بسیار کوتاهی» درباره موضوع هستهای انجام شده است.
منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده به تسنیم گفت هیات جمهوری اسلامی برای پیگیری اجرای بند ۱۳ یادداشت تفاهم به سوئیس سفر کرده و اولویت اصلی آن، پیگیری اجرای تعهدات مربوط به پایان جنگ در لبنان بوده است.
این منبع افزود جمهوری اسلامی بازگشایی تنگه هرمز را معادل رفع محاصره دریایی نمیداند و اجرای سایر تعهدات، از جمله تحولات مربوط به لبنان، رفع تحریمهای فروش نفت و آغاز آزادسازی داراییهای ایران را با این موضوع مرتبط میداند. به گفته این منبع، در صورت اجرا نشدن بند ۱۳، جمهوری اسلامی تعهدات خود را بازگشتپذیر تلقی خواهد کرد.
او در ادامه به تسنیم گفت مذاکرات هیات اصلی جمهوری اسلامی در سوئیس به پایان رسیده، اما کارشناسان همچنان در این کشور حضور دارند و روند اجرای یادداشت تفاهم را پیگیری میکنند.
این منبع افزود در سوئیس هیچ مذاکرهای با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، انجام نشده و موضوع آزادسازی داراییهای ایران و رفع تحریمهای فروش نفت، پتروشیمی و مشتقات آن مطرح شده است.