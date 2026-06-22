نیویورک‌پست: سرپیچی دوباره از قوانین فیفا در لس‌آنجلس

روزنامه نیویورک‌پست با تیتر «سرپیچی دوباره هواداران ایرانی از ممنوعیت فیفا» به این رویداد پرداخت و نوشت پرچم‌های شیروخورشید، ساعاتی پیش از شروع بازی در محوطه پارکینگ، روی شانه‌های هواداران دیده می‌شدند.

بر اساس این گزارش، با وجود ممنوعیت سخت‌گیرانه فیفا برای ورود نمادهای سیاسی، هواداران با تا کردن پرچم‌ها و پنهان کردن آن‌ها در جیب یا زیر کت‌های خود، از گیت‌های امنیتی عبور کردند و آن‌ها را در سکوها به اهتزاز درآوردند.

نیویورک‌پست نوشت صدها معترض نیز بیرون از ورزشگاه فریاد آزادی سر دادند و هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی، موجی از صدای اعتراض برخاست؛ صحنه‌ای که یادآور بازی اول مقابل نیوزیلند بود.

این رسانه تاکید کرد اعمال این ممنوعیت در لس‌آنجلس، یعنی جایی که خانه بزرگ‌ترین جامعه ایرانیان مهاجر با حدود ۶۰۰ هزار نفر جمعیت است، عملا غیرممکن بود.

فاکس‌نیوز: شکست تدابیر امنیتی فیفا در مقابل سیل پرچم‌ها

شبکه فاکس‌نیوز گزارش داد تلاش‌های فیفا برای جلوگیری از ورود پرچم شیروخورشید عملا شکست خورد و هواداران سکوها را با این نماد پر کردند.

تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد ماموران امنیتی بازرسی‌ها را تشدید کرده بودند، اما نمادها روی تیشرت‌ها و بنرها در سراسر ورزشگاه ظاهر شدند.

فاکس‌نیوز به هو کردن کرکننده سرود جمهوری اسلامی و برافراشته شدن بنری در حمایت از رشید مظاهری، دروازه‌بان پیشین تیم ملی، اشاره کرد. در جریان این تنش‌ها یک هوادار نیز توسط پلیس بازداشت شد.

این رسانه به جنبه ورزشی بازی هم پرداخت و نوشت ایران در یک بازی سخت با درخشش علیرضا بیرانوند که ۷ سیو داشت و مردود شدن گل مهدی طارمی، به تساوی صفر-صفر مقابل بلژیک ده‌نفره دست یافت؛ نتیجه‌ای که اعتراضات سیاسی هواداران در آستانه بازی بعدی مقابل مصر، آن را کاملا به حاشیه برد.

پولیتیکو: حمایت از تیم ملی، بیزاری از حکومت

نشریه پولیتیکو در تحلیلی متفاوت، بر تمایز قائل شدن هواداران میان تیم ملی و حکومت تمرکز کرد و نوشت: «حمایت از تیم ایران، نه از حکومت».

این رسانه گزارش داد ایرانیان مقیم آمریکا سرود جمهوری اسلامی را هو کردند اما به شدت بازیکنان را در زمین تشویق کردند.

پولیتیکو به نقل از یک شهروند ایرانی نوشت که مردم کشورشان را دوست دارند، اما با حکومتی که منطقه را به آشوب کشیده مخالفند.

این تفکیک در طول مسابقه مشهود بود و بازیکنان ایران هنگام ضربات کرنر و توپ‌ربایی‌ها تشویق می‌شدند.

پولیتیکو یادآور شد این مسابقه پرتنش هم‌زمان با گفت‌وگوهای آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ چندماهه میان دو کشور برگزار شد و دومین تساوی ایران را در لس‌آنجلس، بزرگ‌ترین مرکز تجمع ایرانیان در خارج از کشور رقم زد.