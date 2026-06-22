یک مقام آمریکایی دوشنبه به سی‌ان‌ان گفت ایالات متحده یک «سازوکار نظارتی» برای آتش‌بس شکننده در لبنان ایجاد کرده است.

این مقام که نامش فاش نشده، گفت که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، درباره «تثبیت آتش‌بس و مذاکرات آینده» گفت‌وگو کرده است.

او افزود: «در نتیجه این تماس‌ها، ایالات متحده از طریق سنتکام [فرماندهی مرکزی ایالات متحده] یک سازوکار نظارتی را آغاز کرد تا سیاست‌گذاران ما اطلاعاتی دقیق و لحظه‌ای درباره درگیری‌ها در لبنان داشته باشند.»