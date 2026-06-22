کانال ۱۳ اسرائیل به نقل از منابعی گزارش داد رونن بار، رییس پیشین شین‌بت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل و همسرش در جریان سفر اخیر به امارات متحده عربی، پس از دریافت هشدار درباره تلاش جمهوری اسلامی برای آسیب رساندن به آن‌ها، از محل اقامت خود خارج و به مکان امن منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، بار و همسرش برای شرکت در یک نشست بین‌المللی امنیتی به امارات متحده عربی سفر کرده بودند.

کانال ۱۳ اعلام کرد این نشست به میزبانی عبدالله بن زاید آل‌نهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی برگزار شده بود، اما یک منبع نزدیک به این کشور در گفت‌وگو با این شبکه، میزبانی چنین رویدادی از سوی وزیر خارجه امارات متحده عربی را رد کرد.