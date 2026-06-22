خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد هیات جمهوری اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، دوشنبه اول تیر پس از حدود ۱۸ ساعت گفت‌وگو و رایزنی فشرده، محل برگزاری مذاکرات در سوئیس را به مقصد تهران ترک کرد.

بر اساس این گزارش، هیات جمهوری اسلامی در نشست‌های دوجانبه و چهارجانبه با حضور هیات آمریکا و میانجی‌گران پاکستانی و قطری شرکت کرد و «مواضع تهران را درباره روند اجرای یادداشت تفاهم و شرایط ورود به مذاکرات توافق نهایی مطرح کرد».

قطر و پاکستان پیش‌تر اعلام کردند جمهوری اسلامی و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای یادداشت تفاهم، آغاز فوری مذاکرات فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز توافق کرده‌اند. دو کشور میانجی همچنین از ادامه مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته خبر دادند.