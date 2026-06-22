ونس: در صورت آزادسازی داراییهای ایران، پول آن صرف خرید محصولات کشاورزی آمریکا خواهد شد
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، گفت یکی از اهداف واشینگتن در مذاکرات، ایجاد سازوکاری برای نحوه استفاده از داراییهای مسدودشده ایران در صورت آزادسازی آنها بوده است.
او گفت هدف این سازوکار آن است که اطمینان حاصل شود منابع مالی آزادشده به مردم ایران کمک میکند و صرف حمایت از فعالیتهای «تروریستی» نمیشود.
ونس افزود جرد کوشنر با همکاری مقامهای قطری طرحی را ارائه کرده است که بر اساس آن، در صورت آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران، ایالات متحده و قطر بر نحوه مصرف این منابع نظارت خواهند داشت و باید آن را تایید کنند.
به گفته معاون رییسجمهوری آمریکا، این منابع مالی برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی، از جمله سویا، ذرت و گندم، اختصاص خواهد یافت تا در اختیار مردم ایران قرار گیرد.
ونس همچنین گفت برخی رسانهها و گزارشهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، جزئیات این طرح را بهدرستی بازتاب ندادهاند.
او افزود با وجود انتشار برخی روایتهای نادرست، بسیاری از ایرانیها واقعیت رخدادهای روز گذشته را بهدرستی بیان کردهاند و تاکید کرد همچنان اطلاعات نادرستی درباره این موضوع در حال انتشار است.