اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفت پس از تصویب قانون «تشدید مجازات جاسوسی»، تاکنون سه هزار و ۲۹۲ نفر با استناد به این قانون بازداشت شدهاند و برای هزار و ۶۱ نفر نیز کیفرخواست صادر شده است؛ قانونی که برای برخی اتهامها مجازات اعدام و مصادره اموال را پیشبینی کرده است.
جهانگیر در نشست خبری دوشنبه خود گفت این بازداشتها شامل افرادی است که به اتهام «اقدام عملیاتی، همکاری مالی، اقتصادی، فناورانه، سیاسی، تبلیغاتی و رسانهای به نفع اسرائیل یا همکاری با آن» تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
او افزود ۱۹۳ نفر نیز به دلیل «استفاده، حمل، نگهداری یا خرید و فروش ابزارهای الکترونیکی یا اینترنتی فاقد مجوز» تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت صدها مورد از اموال متهمان شناسایی شده و روند شناسایی این اموال ادامه دارد.
جهانگیر در بخش دیگری از اظهاراتش گفت ۵۶ کارگروه مشترک با نهادهای حاکمیتی برای رصد فضای مجازی و تعیین شعب ویژه امنیتی در دادسراهای سراسر کشور تشکیل شده و بیش از ۵۰ هزار صفحه حاوی شش میلیون «محتوای مجرمانه» در پیامرسانهای خارجی پالایش و برای آنها محدودیت اعمال شده است.
شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در شهرهای مختلف ایران با برگزاری تجمعهایی مقابل ادارههای آموزش و پرورش، خواستار تعویق امتحانات نهایی به پس از ایام اربعین شدند.
دانشآموزان معترض میگویند فشردگی برنامه امتحانات و فاصله کوتاه میان آزمونها، آنها را از فرصت کافی برای آمادگی و مطالعه محروم کرده است.
بر اساس ویدیوها و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، دانشآموزان دوشنبه اول تیرماه در چندین شهر با تجمع مقابل ادارههای آموزش و پرورش خواستار تغییر زمانبندی امتحانات شدند.
دانشآموزان چه میخواهند؟
این دانشآموزان در روزهای گذشته با انتشار فراخوانها و راهاندازی پویشهایی از سایر همکلاسیهای خود خواسته بودند برای پیگیری این مطالبه به اعتراضات بپیوندند.
امتحانات نهایی دانشآموزان نخست بنا بود دوم خرداد آغاز شود، اما بهدلیل رخدادهای دیماه و پیامدهای جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا به تعویق افتاد.
۱۶ خرداد، حسین صادقی، رییس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، خبر داد امتحانات نهایی بهگونهای تنظیم شده که پیش از اربعین به پایان برسد تا دانشآموزان امکان بهرهمندی از «فرصت معنوی و تربیتی اربعین» را داشته باشند.
در سوی دیگر، شماری از دانشآموزان نسبت به زمانبندی فعلی معترضاند و خواستار تعویق امتحانات به بعد از اربعین هستند.
در برخی استانها از جمله لرستان، برخی والدین نیز در کنار فرزندان خود در تجمعات حضور یافتند و با مسئولان آموزش و پرورش درباره درخواست دانشآموزان گفتوگو کردند.
همزمان با تجمعات امروز، برخی دانشآموزان از برخورد مسئولان با معترضان انتقاد کردند.
یکی از دانشآموزان در مشهد به ایراناینترنشنال گفت مسئولان برای جلوگیری از شکلگیری تجمع و انتشار تصاویر آن، دانشآموزان را تهدید کردهاند که تصاویرشان از طریق دوربینهای شهری ثبت خواهد شد و بعدتر باید درباره حضورشان در تجمع پاسخگو باشند.
دانشآموز دیگری در پیام خود نوشت تجمع دانشآموزان مقابل اداره آموزش و پرورش در تهران و کرج بهسرعت متفرق شد و مسئولان اجازه ادامه آن را ندادند.
به گفته او، شماری از دانشآموزان پس از آن مقابل ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی تجمع کردند.
دانشآموزان میگویند فشرده شدن فاصله میان امتحانات نهایی و کنکور، در کنار تاثیر نمرات نهایی بر نتیجه آزمون سراسری، نگرانی آنان را افزایش داده است.
آنها معتقدند تغییرهای مکرر در زمانبندی آزمونها، فرصت کافی برای آمادگی در امتحانات و کنکور را از آنان گرفته است.
اعتراض به تاثیر معدل در شرایط آموزش مجازی و بیثباتی آموزشی
این نخستین بار نیست که دانشآموزان نسبت به تصمیمهای آموزشی اعتراض میکنند.
آنان پیشتر نیز در شهرهای مختلف از جمله تهران، شهرکرد و خرمآباد در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور و نحوه برگزاری امتحانات نهایی تجمع کرده بودند.
۱۲ خرداد، شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران دست به تجمع زدند و با در دست داشتن بنرهایی خواستار لغو این مصوبه یا دستکم تبدیل آن به «تاثیر مثبت» شدند.
طی ماههای گذشته، بسیاری از پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال به انتقاد از تغییرات مکرر در برنامههای آموزشی، شیوه برگزاری امتحانات و مقررات کنکور اختصاص داشته است.
دانشآموزان هشدار میدهند بیثباتی در تصمیمگیریهای آموزشی، برنامهریزی تحصیلی آنان را مختل کرده و فشار روانی مضاعفی بر آنان وارد کرده است.
اول تیرماه، شماری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکتری دانشگاه آزاد تهران نیز در اعتراض به برگزاری حضوری امتحانات، مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه تجمع کردهاند.
این رویداد نشان میدهد نحوه برگزاری آزمونها و تصمیمهای آموزشی به یکی از مطالبات مشترک دانشآموزان و دانشجویان تبدیل شده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد وانگ یی، وزیر خارجه چین، در دیداری در هند با قدیر ناظمی، مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی، گفت پکن از ادامه گفتوگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا درباره یادداشت تفاهم استقبال میکند.
وانگ یی در این دیدار که دوشنبه برگزار شد، گفت حفظ و اجرای یادداشت تفاهم به تثبیت آتشبس «بهسختی بهدستآمده» کمک میکند و چشمانداز تازهای برای روابط جمهوری اسلامی و آمریکا میگشاید.
او افزود چین از همه تلاشهایی که به صلح در خاورمیانه کمک کند، حمایت میکند.
وزیر خارجه چین همچنین گفت پکن از جمهوری اسلامی در «حفظ حاکمیت و کرامت» خود و بهبود روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه حمایت میکند و آماده است «به شیوه خود» برای بازگشت صلح منطقهای کمک کند.
سیانان به نقل از دادههای دریایی گزارش داد عبور شناورها از تنگه هرمز در ۲۴ ساعت گذشته اندکی افزایش یافته و همزمان تلاشها برای بازگشایی کامل این آبراه راهبردی ادامه دارد.
بر اساس دادههای سرویس ردیابی کشتیها «MarineTraffic» که سیانان بررسی کرده، دستکم ۱۴ کشتی دوشنبه از تنگه هرمز عبور کردند.
به گفته موسسه تحلیل دادههای دریایی «Lloyd’s List Intelligence»، از ۱۸ تا ۲۴ خرداد در مجموع ۳۰ عبور از این تنگه ثبت شده بود؛ رقمی که دومین سطح پایین از ۱۱ اسفند به شمار میرود.
سیانان نوشت این دادهها ممکن است همه شناورها را شامل نشود، چون تنها بخشی از کشتیها موقعیت خود را مخابره میکنند و برخی سیگنالها نیز ممکن است تحت تاثیر «جعل موقعیت جیپیاس» قرار گرفته باشد.
تنگه هرمز که پیش از آغاز جنگ حدود یکپنجم عرضه جهانی نفت از آن عبور میکرد، در مذاکرات اخیر مقامهای جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس نقشی محوری داشته است.
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، در یادداشتی نوشت کمترین پاسخ به تهدیدهای دونالد ترامپ، «تحقیر» او و ترک میز مذاکره است و افزود حتی در صورت ادامه مذاکرات نیز نباید ترامپ را بدون «انتقام خون» علی خامنهای، قاسم سلیمانی و دیگر کشتهشدگان جمهوری اسلامی رها کرد.
شریعتمداری در این یادداشت که همزمان با مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا منتشر شد، به اظهارات اخیر ترامپ در مصاحبه با فاکسنیوز درباره تنگه هرمز و لبنان و تهدید جمهوری اسلامی و مسئولان آن پرداخت.
او ترامپ را «احمق»، «پلید» و «بیشخصیت» خواند و نوشت رییسجمهوری آمریکا میخواهد «شکست در میدان» را با «رجزخوانی و قمپز در میز مذاکره» جبران کند.
مدیرمسئول کیهان همچنین نوشت: «لافهای گزاف ترامپ و قمپز درکردنهای همهروزهاش، به راه رفتن همان پنگوئنها شبیه است» و افزود پنگوئنها طوری راه میروند که انگار «چندتا شیر و ببر و پلنگ را لتوپار کردهاند».
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد آرمان گرجیان، دانشآموز ۱۹ ساله اهل بابامیدان ممسنی، شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات این روستا، با شلیک مستقیم گلوله جنگی به ناحیه قلب کشته شد.
آرمان قرار بود امسال در کنکور شرکت کند و مانند برادر و خواهرانش آرزوی پزشک شدن داشت. خانواده او برای ادامه تحصیل، سه سال پیش از روستای بابامیدان به شهر نورآباد ممسنی نقل مکان کرده بودند.
اعتراضات در نورآباد ممسنی از ۱۴ دی آغاز شد و آرمان از همان روزهای نخست، در تجمعات اعتراضی این شهر حضور داشت. او از ۱۴ تا ۱۸ دی در صف اول معترضان حاضر بود.
بازگشت به بابامیدان و کشته شدن با گلوله جنگی
بر اساس روایتهای رسیده، خانواده آرمان که نگران وضعیت امنیتی و جان او بودند، ۱۸ دی او را به روستای زادگاهش، بابامیدان، بردند؛ جایی که قرار بود در یک مراسم فاتحهخوانی شرکت کند.
اما همان شب در بابامیدان نیز تجمعات اعتراضی شکل گرفت و آرمان بار دیگر در میان معترضان حاضر شد.
نیروهای حکومتی حدود ساعت ۸:۳۰ شامگاه ۱۸ دی وارد بابامیدان شدند و به سوی معترضان شلیک کردند. در جریان این تیراندازی، آرمان حدود ساعت ۸:۴۵ در محل معروف به دوراهی بابامیدان، هدف گلوله جنگی قرار گرفت.
منابع آگاه گفتند گلوله از سمت چپ بدن آرمان به قلب او اصابت کرد و پس از وارد آوردن آسیب شدید به قلب و ریه، از سمت راست بدنش خارج شد. آرمان در همان لحظات نخست جان باخت، اما خانواده و اهالی روستا او را به بیمارستان منتقل کردند.
نخستین کسی که پس از تیر خوردن آرمان بالای سر او رسید، پدرش بود که با پیکر خونین فرزندش روبهرو شد.
اطلاعات رسیده حاکی از آن است که در شب ۱۸ دی در بابامیدان، شماری از معترضان با گلوله ساچمهای زخمی شدند، اما بهدلیل ترس از بازداشت، به بیمارستان مراجعه نکردند.
همچنین سه نفر دیگر نیز با گلوله جنگی مجروح شدند. یکی از آنان از ناحیه سینه هدف قرار گرفت، اما گلوله به قلبش اصابت نکرد و زنده ماند.
دو تن دیگر نیز از ناحیه ران و باسن زخمی شدند. این مجروحان هم بهدلیل نگرانی از بازداشت، از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کردند و بهصورت خوددرمانی مداوا شدند.
پس از جان باختن آرمان، پیکر او به سردخانه بابامیدان منتقل شد. از شامگاه ۱۸ دی تا زمان خاکسپاری، اهالی روستا، جوانان و معترضان بهصورت شبانهروزی از پیکر او نگهبانی دادند تا نیروهای حکومتی نتوانند جسد را منتقل یا پنهان کنند.
پس از کشته شدن آرمان، راههای ارتباطی بابامیدان که یک دوراهی راهبردی در منطقه محسوب میشود، برای حدود یک هفته بهشدت محدود شد و رفتوآمد مردم تحت کنترل قرار گرفت.
خاکسپاری در ۲۱ دی
مراسم تشییع و خاکسپاری آرمان گرجیان روز ۲۱ دی با حضور گسترده مردم بابامیدان، نورآباد ممسنی و شهرهای اطراف برگزار شد.
بر پایه اطلاعات رسیده، این مراسم با سردادن شعارهای اعتراضی همراه بود و نیروهای حکومتی در آن حضور علنی نداشتند. مراسم تشییع بدون دخالت نیروهای امنیتی برگزار شد و با استقبال گسترده مردم همراه بود.
پس از این مراسم، چند نفر از بستگان آرمان، از جمله پسرعموها و پسرداییهای او، بهدلیل حضور در مراسم تشییع بازداشت شدند. این افراد حدود یک هفته تا ۱۰ روز در بازداشت بودند و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند.
چهلم آرمان و کاشت نهال در محل کشته شدن او
مراسم چهلم آرمان ۲۳ بهمن با حضور گسترده مردم برگزار شد. این مراسم نیز با شعارهای اعتراضی همراه بود و بدون دخالت مستقیم نیروهای امنیتی برگزار شد.
در محل کشته شدن آرمان در دوراهی بابامیدان، مردم یک نهال و درخت کاج کاشتند؛ اقدامی که به نشانه یادبود او و دیگر کشتهشدگان اعتراضات ممسنی انجام شد.
طبق اطلاعات رسیده، آرمان نخستین فرد کشتهشده در اعتراضات ۱۸ دی ممسنی به شمار میرود.