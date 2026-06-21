دبیرکل حزبالله لبنان: از حمایت بسیار قوی جمهوری اسلامی و مردم ایران برخورداریم
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، یکشنبه ۳۱ خرداد در سخنرانی تلویزیونی گفت حزبالله از حمایت گسترده جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، رهبر جمهوری اسلامی و «مردم ایران» برخوردار است.
او افزود: «امروز ما از حمایت بسیار قوی جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، رهبری ایران و مردم ایران برخورداریم.»
دبیرکل حزبالله همچنین گفت پروژه حذف جمهوری اسلامی و «مقاومت» در منطقه شکست خورده است و اکنون مرحله جدیدی آغاز شده که به گفته او نتیجه ناکامی پروژه آمریکا و اسرائیل به شمار میرود.
قاسم افزود: «پروژه حذف ایران و مقاومت در منطقه شکست خورده است و بنابراین مرحله جدیدی آغاز شده است که نتایج شکست پروژه آمریکایی-اسرائیلی نامیده میشود.»
او همچنین گفت جمهوری اسلامی پس از «فداکاریهای عظیم» قویتر ظاهر شده و نشان داده است که از حقوق خود عقبنشینی نخواهد کرد.