خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی گزارش داد که هیات آمریکایی و برگزارکنندگان نشست ژنو قصد داشتند پیش از آغاز مذاکرات چندجانبه، مراسم عکس مشترک و صحنه دست دادن میان هیات‌های جمهوری اسلامی و آمریکا برگزار شود اما محمدباقر قالیباف مخالف کرده است.

به گفته این منبع، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، با این تشریفات مخالفت کرد و اعلام کرد اعضای هیات جمهوری اسلامی در مراسم عکس مشترک با هیات آمریکایی حضور نخواهند داشت.

این منبع افزود در پی مخالفت هیات جمهوری اسلامی و خودداری آن از حضور در این مراسم، پخش مستقیم و برنامه عکس مشترک لغو شد و پس از آن هیات جمهوری اسلامی وارد محل برگزاری مذاکرات شد.

به گفته این منبع، هیات آمریکایی از هیات جمهوری اسلامی پنج دقیقه فرصت خواست تا خبرنگاران محل مذاکرات را ترک کنند. او افزود مراسم پیش از آغاز مذاکرات، بدون حضور هیات جمهوری اسلامی برگزار شد.