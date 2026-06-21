کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکا، در واکنش به اظهارات لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، نوشت که کنترل تنگه هرمز تنها از طریق حمله زمینی به ایران امکان‌پذیر است.

مورفی نوشت: «شما فقط می‌توانید با حمله زمینی به ایران کنترل تنگه هرمز را در دست بگیرید. ما به سختی فهمیدیم که یک کارزار هوایی نمی‌تواند کنترل ایران بر تنگه را از بین ببرد.»

او افزود: «اما این دقیقا همان چیزی است که حامیان برخورد سخت با ایران می‌خواهند؛ یک جنگ تمام‌عیار.»

این اظهارات در واکنش به سخنان لیندسی گراهام مطرح شد که گفته بود: «اگر از طریق تفاهم‌نامه مسیر دیپلماتیکی وجود نداشته باشد، باید به جنگ متوسل شد. بیایید راه‌حل دیپلماتیک را امتحان کنیم. فکر می‌کنم شکست خواهد خورد.»

گراهام همچنین گفته بود: «اگر این تلاش دیپلماتیک شکست بخورد، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، کنترل تنگه هرمز را در دست خواهد گرفت و ما آن را اداره خواهیم کرد.»