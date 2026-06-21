مردم ایران در خط فکری مجتبی خامنهای چه جایگاهی دارند؟
از زمانی که مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی شده است، تقریبا هیچ سخنرانی عمومی، مصاحبه یا نشست خبری از او منتشر نشده است. در نتیجه، پیامها و نوشتههای منتسب به او تنها پنجرهای هستند که میتوان از طریق آنها به اولویتها و نگاه سیاسی رهبر جدید جمهوری اسلامی پی برد.
اما مهمترین مفاهیم و کلیدواژههایی که در این نوشتهها تکرار میشوند، چیست؟
مهدی بیگی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در «پیوست» ۱۰ پیام مهم منتسب به مجتبی خامنهای را کنار هم گذاشته است تا جایگاه مردم در پیامهای او را بررسی کند.