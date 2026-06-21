وزیر دفاع اسرائیل: از منطقه امنیتی در لبنان عقبنشینی نخواهیم کرد
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد گفت این کشور هیچ برنامهای برای عقبنشینی از منطقه بوفور در جنوب لبنان ندارد و این منطقه را بخشی جداییناپذیر از منطقه امنیتی مورد نظر اسرائیل در لبنان توصیف کرد.
کاتس گفت: «اسرائیل هیچ قصدی برای عقبنشینی از منطقه بوفور ندارد. این منطقه بخشی جداییناپذیر از منطقه امنیتی در لبنان است و برای دفاع از شهرکهای الجلیل و نیروهای ارتش اسرائیل اهمیت حیاتی دارد.»
وزیر دفاع اسرائیل افزود موضع دولت این کشور درباره حفظ حضور در منطقه امنیتی جنوب لبنان تغییری نکرده است.
او گفت: «همانطور که بنیامین نتانیاهو و من تاکید کردهایم، اسرائیل از منطقه امنیتی در لبنان عقبنشینی نخواهد کرد.»