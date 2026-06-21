مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، یکشنبه ۳۱ خرداد در کنفرانس سیاستگذاری در اورشلیم گفت اگر گفتوگوهای جاری با جمهوری اسلامی به نتیجه مطلوب نرسد، پیامدهای قابل توجهی به دنبال خواهد داشت.
او افزود چالشی که جمهوری اسلامی ایجاد میکند تنها متوجه اسرائیل نیست، بلکه یک چالش امنیتی مشترک برای همه به شمار میرود.
هاکبی گفت: «اگر گفتوگوها به نتیجه مطلوب نرسد، پیامدهای قابل توجهی در پی خواهد داشت.»
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، یکشنبه ۳۱ خرداد در سخنرانی تلویزیونی گفت حزبالله از حمایت گسترده جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، رهبر جمهوری اسلامی و «مردم ایران» برخوردار است.
او افزود: «امروز ما از حمایت بسیار قوی جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، رهبری ایران و مردم ایران برخورداریم.»
دبیرکل حزبالله همچنین گفت پروژه حذف جمهوری اسلامی و «مقاومت» در منطقه شکست خورده است و اکنون مرحله جدیدی آغاز شده که به گفته او نتیجه ناکامی پروژه آمریکا و اسرائیل به شمار میرود.
قاسم افزود: «پروژه حذف ایران و مقاومت در منطقه شکست خورده است و بنابراین مرحله جدیدی آغاز شده است که نتایج شکست پروژه آمریکایی-اسرائیلی نامیده میشود.»
او همچنین گفت جمهوری اسلامی پس از «فداکاریهای عظیم» قویتر ظاهر شده و نشان داده است که از حقوق خود عقبنشینی نخواهد کرد.
خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد که هیات آمریکایی و برگزارکنندگان نشست ژنو قصد داشتند پیش از آغاز مذاکرات چندجانبه، مراسم عکس مشترک و صحنه دست دادن میان هیاتهای جمهوری اسلامی و آمریکا برگزار شود اما محمدباقر قالیباف مخالف کرده است.
به گفته این منبع، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، با این تشریفات مخالفت کرد و اعلام کرد اعضای هیات جمهوری اسلامی در مراسم عکس مشترک با هیات آمریکایی حضور نخواهند داشت.
این منبع افزود در پی مخالفت هیات جمهوری اسلامی و خودداری آن از حضور در این مراسم، پخش مستقیم و برنامه عکس مشترک لغو شد و پس از آن هیات جمهوری اسلامی وارد محل برگزاری مذاکرات شد.
به گفته این منبع، هیات آمریکایی از هیات جمهوری اسلامی پنج دقیقه فرصت خواست تا خبرنگاران محل مذاکرات را ترک کنند. او افزود مراسم پیش از آغاز مذاکرات، بدون حضور هیات جمهوری اسلامی برگزار شد.
صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد برخلاف گزارشها، در ۸۰ دقیقه دور نخست گفتوگوهای چهارجانبه هیچ مذاکرهای درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی انجام نشده است.
بر اساس این گزارش، مذاکرات بر اجرای ماده ۱۳ یادداشت تفاهم متمرکز بوده و موضوع لبنان در اولویت گفتوگوها قرار داشته است.
خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، نوشت که نشست چهارجانبه جهت مشورتهای داخلی متوقف شد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مراسم پنجاهمین سالگرد کشته شدن برادرش، یوناتان نتانیاهو، گفت اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هستهای مجهز شود.
نتانیاهو گفت: «صرفنظر از هر تحول سیاسی، اجازه نخواهم داد ایران به سلاح هستهای مجهز شود. تا زمانی که نخستوزیر اسرائیل باشم، چنین اتفاقی نخواهد افتاد.»
او خطاب به برادرش افزود: «از زمان کشته شدن تو، یونی، زندگی خود را وقف این هدف کردهام.»
نخستوزیر اسرائیل همچنین با اشاره به تحولات لبنان گفت: «دستاوردهای بزرگی به دست آوردهایم و از آنها صرفنظر نخواهیم کرد. هر مدت که لازم باشد در منطقه حایل امنیتی در جنوب لبنان باقی خواهیم ماند تا از ساکنان شمال و همه شهروندان اسرائیل محافظت کنیم.»
نتانیاهو تاکید کرد: «به عنوان نخستوزیر اسرائیل، با قاطعیت بر این موضوع پافشاری میکنم و هیچ چیز آن را تغییر نخواهد داد.»
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا، یکشنبه ۳۱ خرداد گفت انتظار دارد تلاشها برای دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی شکست بخورد، هرچند تاکید کرد که دیپلماسی باید ابتدا آزموده شود.
گراهام در برنامه «فیس د نیشن» شبکه سیبیاس گفت: «بیایید راهحل دیپلماتیک را امتحان کنیم. فکر میکنم شکست خواهد خورد. بعد از آن چه اتفاقی میافتد؟»
او که به گفته خود روز جمعه چهار ساعت و نیم با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دیدار و گفتوگو کرده است، در ادامه سناریوی مورد انتظار خود در صورت شکست مذاکرات را تشریح کرد.
گراهام گفت: «اگر این توافق شکست بخورد، دونالد ترامپ با استفاده از زور کنترل تنگه هرمز را به دست خواهد گرفت. ایالات متحده تنگه هرمز را کنترل خواهد کرد، از همه کسانی که از آن عبور میکنند برای تامین هزینه عملیات عوارض دریافت خواهد کرد و در سال ۲۰۲۶ توافقهای ابراهیم را گسترش خواهد داد.»
او افزود: «اگر جمهوری اسلامی با کنترل تنگه هرمز توسط ایالات متحده مخالفت کند، آنها را نابود خواهیم کرد.»
این سناتور جمهوریخواه همچنین گفت: «اگر این تلاش دیپلماتیک شکست بخورد، دونالد ترامپ تنگه هرمز را در اختیار خواهد گرفت. ما آن را اداره خواهیم کرد.»
گراهام افزود: «تلاش خواهیم کرد عربستان سعودی را به توافقهای ابراهیم ملحق کنیم و در سال ۲۰۲۶ به درگیری اعراب و اسرائیل پایان دهیم. همچنین اگر جمهوری اسلامی به حمله به اسرائیل و لبنان ادامه دهد، سیاست جدید این خواهد بود که ایران را هدف قرار دهیم.»