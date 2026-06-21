لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا، یکشنبه ۳۱ خرداد گفت انتظار دارد تلاشها برای دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی شکست بخورد، هرچند تاکید کرد که دیپلماسی باید ابتدا آزموده شود.
گراهام در برنامه «فیس د نیشن» شبکه سیبیاس گفت: «بیایید راهحل دیپلماتیک را امتحان کنیم. فکر میکنم شکست خواهد خورد. بعد از آن چه اتفاقی میافتد؟»
او که به گفته خود روز جمعه چهار ساعت و نیم با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دیدار و گفتوگو کرده است، در ادامه سناریوی مورد انتظار خود در صورت شکست مذاکرات را تشریح کرد.
گراهام گفت: «اگر این توافق شکست بخورد، دونالد ترامپ با استفاده از زور کنترل تنگه هرمز را به دست خواهد گرفت. ایالات متحده تنگه هرمز را کنترل خواهد کرد، از همه کسانی که از آن عبور میکنند برای تامین هزینه عملیات عوارض دریافت خواهد کرد و در سال ۲۰۲۶ توافقهای ابراهیم را گسترش خواهد داد.»
او افزود: «اگر جمهوری اسلامی با کنترل تنگه هرمز توسط ایالات متحده مخالفت کند، آنها را نابود خواهیم کرد.»
این سناتور جمهوریخواه همچنین گفت: «اگر این تلاش دیپلماتیک شکست بخورد، دونالد ترامپ تنگه هرمز را در اختیار خواهد گرفت. ما آن را اداره خواهیم کرد.»
گراهام افزود: «تلاش خواهیم کرد عربستان سعودی را به توافقهای ابراهیم ملحق کنیم و در سال ۲۰۲۶ به درگیری اعراب و اسرائیل پایان دهیم. همچنین اگر جمهوری اسلامی به حمله به اسرائیل و لبنان ادامه دهد، سیاست جدید این خواهد بود که ایران را هدف قرار دهیم.»