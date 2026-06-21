خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه در هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی گزارش داد که پرونده هسته‌ای در این دور از مذاکرات سوئیس در دستور کار قرار ندارد و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز در محل مذاکرات حضور ندارد.

این منبع افزود هیچ‌یک از اعضای کمیته هسته‌ای جمهوری اسلامی در ترکیب هیات اعزامی به سوئیس حضور ندارند و موضوع هسته‌ای در گفت‌وگوهای جاری مطرح نیست.

به گزارش فارس، مذاکره درباره پرونده هسته‌ای تنها در صورتی در دستور کار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت که اجرای بندهای ۱، ۴، ۱۰ و ۱۱ تفاهم‌نامه آغاز شود.