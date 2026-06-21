نهاد کنترل ترافیک هوایی سوئیس: منطقه پرواز ممنوع مذاکرات در فرودگاه زوریخ اختلال ایجاد کرد
نهاد کنترل ترافیک هوایی سوئیس اعلام کرد یک نقص فنی ناشی از تدابیر امنیتی مربوط به مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در بورگناشتوک، در عملکرد فرودگاه زوریخ اختلال ایجاد کرد، اما این مشکل اکنون برطرف شده است.
بر اساس بیانیه این نهاد، اختلال پس از ادغام منطقه پرواز ممنوع بر فراز بورگناشتوک، محل برگزاری مذاکرات، در سامانههای نمایش راداری رخ داد.
نهاد کنترل ترافیک هوایی سوئیس افزود ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز بورگناشتوک پس از نهایی شدن برگزاری مذاکرات در شنبه ۳۰ خرداد ایجاد شد و اجرای این تغییر در زمان کوتاه، به بروز اختلال فنی منجر شد.
جان کورنین، سناتور جمهوریخواه ایالت تگزاس، در پیامی در شبکه ایکس نوشت اگر جمهوری اسلامی واقعا به دنبال مسیری جدید است، نباید ۶۰ روز طول بکشد تا این موضوع روشن شود.
او افزود: «اگر حکومت برنامه هستهای خود را کنار نگذارد، انقلاب را ترجیح داده است.»
کورنین همچنین با اشاره به گزارشی از والاستریت ژورنال نوشت توانایی جمهوری اسلامی در مقابله با تحریمها نشان میدهد فشار اقتصادی آمریکا تا حد زیادی در وادار کردن حکومتهای مخالف واشینگتن به تغییر رفتار ناکام است و این کشورها راههای بیشتری برای دور زدن محدودیتها یافتهاند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه در هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد که پرونده هستهای در این دور از مذاکرات سوئیس در دستور کار قرار ندارد و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نیز در محل مذاکرات حضور ندارد.
این منبع افزود هیچیک از اعضای کمیته هستهای جمهوری اسلامی در ترکیب هیات اعزامی به سوئیس حضور ندارند و موضوع هستهای در گفتوگوهای جاری مطرح نیست.
به گزارش فارس، مذاکره درباره پرونده هستهای تنها در صورتی در دستور کار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت که اجرای بندهای ۱، ۴، ۱۰ و ۱۱ تفاهمنامه آغاز شود.
روزنامه گاردین گزارش داد پادشاه چارلز سوم نخستین رییس کشور در تاریخ بریتانیا خواهد بود که جزییات مالیات شخصی خود را بهصورت عمومی منتشر میکند.
کاخ باکینگهام یکشنبه ۳۱ خرداد اعلام کرد این اقدام در راستای افزایش شفافیت مالی خاندان سلطنتی انجام میشود.
به گفته یک سخنگوی خاندان سلطنتی، پادشاه بریتانیا پنجشنبه چهارم تیر جزییات مالیات پرداختی خود را منتشر خواهد کرد.
گاردین نوشت این اطلاعات همراه با گزارشهای مربوط به سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ منتشر میشود و دادههای مربوط به سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ نیز پس از پایان فرآیند حسابرسی در سال آینده در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
این روزنامه افزود اقدام چارلز سوم برخلاف رویکرد شاهزاده ویلیام است و او از زمان تبدیل شدن به وارث تاج و تخت، میزان مالیات پرداختی خود را علنی نکرده است.
طبق قوانین بریتانیا، چارلز سوم از پرداخت مالیات بر درآمد، مالیات بر سود سرمایه و مالیات بر ارث برای داراییهای رسیده از الیزابت دوم معاف است.
با این حال، او بهصورت داوطلبانه پذیرفته است بابت درآمدهای شخصی و همچنین سود حاصل از فروش برخی داراییهای خود مالیات پرداخت کند.
این موضوع در «تفاهمنامه اخذ مالیات از خاندان سلطنتی ۲۰۲۳» که با دولت بریتانیا منعقد شده، بهصراحت آمده است.
سخنگوی کاخ باکینگهام تاکید کرد پادشاه چارلز پیش از رسیدن به تاج و تخت نیز در دوران ولیعهدی، اطلاعات مالیاتی خود را منتشر میکرد و ادامه این روند در مقام پادشاه به درخواست شخص او و در چارچوب اصلاحات اعمالشده پس از آغاز سلطنتش صورت گرفته است.
منابع مالی پادشاه بریتانیا
چارلز سوم علاوه بر بودجه ۱۳۲ میلیون پوندی که دولت بریتانیا در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ برای انجام وظایف رسمی سلطنتی در اختیار او قرار داده، از منابع شخصی متعددی نیز درآمد کسب میکند.
این منابع شامل سرمایهگذاریها، فعالیتهای تجاری، درآمد حاصل از املاک خصوصی بالمورال و سندرینگهام و همچنین داراییها و پساندازهای شخصی او میشود.
یکی از مهمترین منابع درآمد خصوصی پادشاه، دوکنشین لنکستر است؛ مجموعهای از زمینها، املاک و سرمایهگذاریهای خصوصی که در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ حدود ۲۶.۸ میلیون پوند درآمد برای او به همراه داشت.
شاهزاده ویلیام نیز درآمد خود را از دوکنشین کورنوال دریافت میکند؛ مجموعهای از داراییها با ارزشی نزدیک به یک میلیارد پوند که شامل املاکی همچون ورزشگاه کریکت اووال و زندان دارتمور است.
این داراییها امکان استقلال مالی ولیعهد از پادشاه را فراهم میکنند.
ویلیام در سال مالی گذشته حدود ۲۳ میلیون پوند از این محل درآمد داشته و هرچند داوطلبانه بالاترین نرخ مالیات بر درآمد را پرداخت میکند، اما میزان دقیق مالیات پرداختی او بهطور عمومی منتشر نمیشود.