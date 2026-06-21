احمد الشرع، رییس‌جمهور موقت سوریه، اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر احتمال مداخله نظامی سوریه در لبنان علیه حزب‌الله را رد کرد و گفت نقش دمشق در لبنان بر حمایت از نهادهای دولتی و کمک به دستیابی به یک راه‌حل سیاسی متمرکز است.

او در گفت‌وگو با شبکه المشهد گفت: «ما به دنبال ایجاد روابط اقتصادی میان لبنان و سوریه هستیم، نه روابط نظامی.»

احمد الشرع با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درباره نقش احتمالی سوریه در لبنان افزود: «دونالد ترامپ از وضعیت لبنان ابراز نگرانی کرده و به دنبال پایان دادن به جنگ است. او به نقش سوریه در دستیابی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز اشاره کرده بود، اما سخنانش به اشتباه به گونه‌ای تفسیر شد که گویی سوریه قرار است فردا صبح وارد لبنان شود.»

او گفت: «اگر قصد ورود به میدان درگیری یا جنگ را داشتیم، به اندازه کافی شجاعت داشتیم که آن را آشکارا اعلام کنیم.»

الشرع همچنین گفت: «سوریه می‌تواند از طریق حمایت از دولت لبنان، تقویت نهادها و ایجاد ارتباط میان نیروهای لبنانی، از جمله حزب‌الله، به یک راه‌حل مثبت کمک کند؛ زیرا راه‌حل‌های ناقص چالش‌های بزرگی ایجاد می‌کنند.»

او تاکید کرد که دمشق خواهان ثبات لبنان است و تلاش می‌کند از طریق راه‌حل‌های سیاسی و همکاری با نهادهای رسمی این کشور، به کاهش تنش‌ها و پایان جنگ کمک کند.