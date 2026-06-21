دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با انتقاد از ایتالیا و برخی متحدان ناتو، آنها را به بیعملی در برابر «تهدید بسیار جدی» هستهای جمهوری اسلامی متهم کرد.
ترامپ در تروث سوشال نوشت که ایالات متحده طی دهههای گذشته و با صرف «تریلیونها دلار» از اعضای ناتو حمایت کرده است، اما این کشورها حاضر نیستند در برابر جمهوری اسلامی و برنامه هستهای آن نقش فعالی ایفا کنند.
او افزود: «ما دههها از آنها دفاع کردهایم، اما زمانی که نوبت به دفاع از ما و بقیه جهان میرسد، حاضر نیستند این کار را انجام دهند.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین از ایتالیا و نخستوزیر این کشور نام برد و گفت آنها حتی به مشارکت در مقابله با جمهوری اسلامی و تهدید هستهای آن فکر هم نمیکنند.
احمد الشرع، رییسجمهور موقت سوریه، اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر احتمال مداخله نظامی سوریه در لبنان علیه حزبالله را رد کرد و گفت نقش دمشق در لبنان بر حمایت از نهادهای دولتی و کمک به دستیابی به یک راهحل سیاسی متمرکز است.
او در گفتوگو با شبکه المشهد گفت: «ما به دنبال ایجاد روابط اقتصادی میان لبنان و سوریه هستیم، نه روابط نظامی.»
احمد الشرع با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره نقش احتمالی سوریه در لبنان افزود: «دونالد ترامپ از وضعیت لبنان ابراز نگرانی کرده و به دنبال پایان دادن به جنگ است. او به نقش سوریه در دستیابی به یک راهحل مسالمتآمیز اشاره کرده بود، اما سخنانش به اشتباه به گونهای تفسیر شد که گویی سوریه قرار است فردا صبح وارد لبنان شود.»
او گفت: «اگر قصد ورود به میدان درگیری یا جنگ را داشتیم، به اندازه کافی شجاعت داشتیم که آن را آشکارا اعلام کنیم.»
الشرع همچنین گفت: «سوریه میتواند از طریق حمایت از دولت لبنان، تقویت نهادها و ایجاد ارتباط میان نیروهای لبنانی، از جمله حزبالله، به یک راهحل مثبت کمک کند؛ زیرا راهحلهای ناقص چالشهای بزرگی ایجاد میکنند.»
او تاکید کرد که دمشق خواهان ثبات لبنان است و تلاش میکند از طریق راهحلهای سیاسی و همکاری با نهادهای رسمی این کشور، به کاهش تنشها و پایان جنگ کمک کند.
بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، یکشنبه ۳۱ خرداد با محمداسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، در حاشیه نشست «چهار طرف منطقهای» در قاهره دیدار کرد.
وزارت خارجه مصر اعلام کرد عبدالعاطی در این دیدار از تلاشهای پاکستان و دیگر شرکای منطقهای که به دستیابی به تفاهمنامه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی کمک کردهاند، قدردانی کرد.
به نوشته وزارت خارجه مصر، عبدالعاطی این تفاهمنامه را گامی مهم در کاهش تنشها، جلوگیری از تشدید بحران و فراهم کردن زمینه دستیابی به یک توافق نهایی و پایدار دانست که به تقویت امنیت و ثبات منطقهای کمک میکند.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد گفت این کشور هیچ برنامهای برای عقبنشینی از منطقه بوفور در جنوب لبنان ندارد و این منطقه را بخشی جداییناپذیر از منطقه امنیتی مورد نظر اسرائیل در لبنان توصیف کرد.
کاتس گفت: «اسرائیل هیچ قصدی برای عقبنشینی از منطقه بوفور ندارد. این منطقه بخشی جداییناپذیر از منطقه امنیتی در لبنان است و برای دفاع از شهرکهای الجلیل و نیروهای ارتش اسرائیل اهمیت حیاتی دارد.»
وزیر دفاع اسرائیل افزود موضع دولت این کشور درباره حفظ حضور در منطقه امنیتی جنوب لبنان تغییری نکرده است.
او گفت: «همانطور که بنیامین نتانیاهو و من تاکید کردهایم، اسرائیل از منطقه امنیتی در لبنان عقبنشینی نخواهد کرد.»
تصاویر منتشرشده از نشست چهارجانبه آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان در سوئیس نشان میدهد عباس عراقچی پیش از مراسم آغاز گفتوگوها وارد اتاق مذاکرات میشود و پس از گفتوگویی کوتاه با محمد شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، آنجا را ترک میکند.
در این تصاویر، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در کنار جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ایستاده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در نشست بینالمللی سیاستگذاری در اورشلیم گفت اسرائیل تا زمانی که لازم باشد به حضور نظامی خود در منطقه حایل امنیتی در جنوب لبنان ادامه خواهد داد و تاکید کرد که در صورت انحلال حزبالله، توافق صبح با لبنان را امضا خواهد کرد.
او گفت: «ارتش اسرائیل تا هر زمان که لازم باشد به حضور خود در منطقه امنیتی در جنوب لبنان در امتداد مرز با اسرائیل ادامه خواهد داد. ما یک منطقه امنیتی در لبنان ایجاد کردهایم و تا زمانی که برای حفاظت از مردممان لازم باشد، آن را حفظ خواهیم کرد.»
نتانیاهو افزود اسرائیل با لبنان در جنگ نیست، بلکه با حزبالله درگیر است. او گفت: «برای حفاظت از مردممان، ما با لبنان جنگ نداریم؛ ما با حزبالله در جنگ هستیم؛ گروهی که لبنان را به وحشت میاندازد و بهدنبال نابودی ماست.»
نخستوزیر اسرائیل همچنین گفت در صورت از میان رفتن تهدید حزبالله، زمینه برای برقراری صلح میان دو کشور فراهم خواهد شد.
نتانیاهو گفت: «وقتی این نیروی نیابتی ایران دیگر تهدیدی نباشد، وقتی خلع سلاح و متلاشی شود، بله، ما با لبنان صلح خواهیم داشت و مشتاقم که آن را امضا کنم.»